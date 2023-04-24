الإثنين, أبريل 24, 2023
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حياتنا

جورجينا “تحمست” وأغضبت السعوديين بصورها بحمالة الصدر: “احترمينا”! (شاهد)

أطلّت جورجينا رودريغز في ألبوم صور جديد، نشرته عبر حسابها في انستغرام، ضمن جلسة تصوير لمنتجات علامة "ألو يوغا Alo Yoga"

كتب أنس السالم
watanserb.com
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وطن– تسبّبت أحدث صور نشرتها عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، شريكة نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في تعليقاتٍ حادّة من قِبل متابعيها العرب والسعوديين تحديداً.

جورجينا بحمالة الصدر

وأطلّت جورجينا رودريغز في ألبوم صور جديد، نشرته عبر حسابها في انستغرام، ضمن جلسة تصوير لمنتجات علامة “ألو يوغا Alo Yoga“.

و”ألو يوغا” علامة تجارية أمريكية معروفة عالمياً كإحدى أفضل العلامات التجارية في مجال اليوغا واللياقة البدنية.

 

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وتتميز العلامة بالدمج بين الملابس المريحة والعملية والأنيقة في آنٍ معاً. مع الحرص على التشجيع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة.

وظهرت جورجينا رودريغز في الصور وهي ترتدي حمالة صدر، وبنطال أبيض ضيّق.

جورجينا رودريغز بحمالة صدر
جورجينا رودريغز بحمالة صدر

تلك الصور عرّضت جورجينا لهجوم من قِبَل بعض المتابعين، وخاصةً السعوديين.

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وكتب لها أحدهم: “كان لازم تتحرم الدولة التي تعيش فيها . استغفر الله”.

بينما قال متابع آخر: “لا يا جورجينا انتي في مملكة .. وش الحركات ذي؟”. ووافقَه الرأي آخر في تعليقه: “طيب احترمي الدولة وشعبها”.

وكتب ثالث لها: “جورجينا تحمست ذي المرة”. وقال آخر: “نسيتي البلوزة؟!”

وسبق ذلك أن نشرت العارضة مقطع فيديو في أثناء أدائها التمارين داخل صالة الجيم الخاصة بها، حيث استعرضت مؤخرتها.

وظهرت جورجينا رودريغيز متّجهةً بجسدها من الناحية الامامية لأسفل، وتقوم برفع كتلة من الوزن بيدها اليسرى.

جورجينا رودريغيز تستعرض مؤخرتها بشكل صادم عبر تمرين شاق داخل الجيم
جورجينا رودريغيز تستعرض مؤخرتها عبر تمرين شاق داخل الجيم

أزمة بين رونالدو وجورجينا!

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية، أن علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا قد تتأثر بسرعة، حيث تشير المعلومات إلى وجود مسافة معينة بينهما.

التلفزيون البرتغالي يكشف أسباب الأزمة بين رونالدو وجورجينا.. هل حان وقت الفراق؟ watanserb.com
جورجينا ورونالدو

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني، فقد ظهرت الأشياء التي من الممكن أن تكونَ سببًا في إثارة هذه اللحظة السيئة بينهما.

بالإضافة إلى ذلك، في الشبكات الاجتماعية لكليهما، حيث يمكن ملاحظة أنّه في الأسابيع الأخيرة لم ينشرا محتوًى معاً كما اعتادا سابقاً.

وأكد الموقع أنّ الوقت ليس جيداً للاعب البرتغالي، الذي لم يتمكّن من الفوز بالدوري السعودي مع النصر. لكنه شخصيًا لن يمرّ بأفضل لحظاته أيضًا.

 

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وعن أسباب التوتر في العلاقة بينهما، فإنه وفقًا للمعلومات، فقد سئم البرتغالي من موقف وسلوك شريكته رودريغيز، الذي اعتبر أنّ العارضة قد غيّرت طريقة حياتها بشكل جذري، وأصبحت شديدة التركيز على الذات منذ أن صعدت إلى الشهرة.

ولفت الموقع إلى أنّ الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي I am Georgina، الذي تمّ بثّه على Netflix، عرّض “رودريغز” لانتقادات شديدة على وجه التحديد بسبب عدم التواضع الذي أظهرته في جميع الأوقات تقريبًا.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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