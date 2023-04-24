تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا والتوقيت في الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد أمام جيرونا، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب ” مونتيليفي”.

وستقام مباراة ريال مدريد وجيرونا، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت ريال مدريد ضد جيرونا

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا

وسيعلق على مجريات لقاء ريال مدريد وجيرونا، على قنوات (بين سبورت) الرياضة القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

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كما وستبث المباراة على قناة (bein sport 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية قوية أمام منافسه جيرونا، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: كامافينغا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، ناتشو.

خط الوسط: داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، فالفيردي.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو (ماركو أسينسيو).

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وآتى فريق ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 76 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس جيرونا في المركز ال11 من الترتيب برصيد 38 نقطة للموسم الحالي.