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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا والتوقيت في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا
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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد أمام جيرونا، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب ” مونتيليفي”.

وستقام مباراة ريال مدريد وجيرونا، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت ريال مدريد ضد جيرونا

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا

وسيعلق على مجريات لقاء ريال مدريد وجيرونا، على قنوات (بين سبورت) الرياضة القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

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كما وستبث المباراة على قناة (bein sport 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية قوية أمام منافسه جيرونا، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: كامافينغا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، ناتشو.

خط الوسط: داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، فالفيردي.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو (ماركو أسينسيو).

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وآتى فريق ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 76 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس جيرونا في المركز ال11 من الترتيب برصيد 38 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + جيرونا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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