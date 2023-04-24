ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد فوز نابولي على يوفنتوس في الوقت القاتل

- Advertisement -

وطن- عزز فريق نابولي الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد فوزه على يوفنتوس بهدف نظيف دون مقابل في الوقت القاتل.

كما وأحرز نابولي هدف الفوز الوحيد للفريق في المباراة داخل مرمى شباك يوفنتوس، عن طريق اللاعب جياكومو راسبادوري في الدقيقة ال93.

مباراة نابولي ضد يوفنتوس

وتفوق فريق نابولي على منافسه يوفنتوس على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة، كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس يوفنتوس إلى 7 تسديدات فقط.

هدف جميـــــــــــل لنابولي في شباك يوفنتوس بالدقائق الأخيرة من المباراة، استمتعوا! 🔥🤩 Goal | Juventus 0 – 1 Napoli 🔥🤩 تابعوا مباراة #يوفنتوس_نابولي في #الدوري_الإيطالي مباشرة وحصريًا عبر #STARZPLAYSports ⚽️ للاشتراك 🔗 https://t.co/2BlQSwi8A6 pic.twitter.com/Ekf8pwMcbx — STARZPLAYsports (@STARZPLAYsports) April 23, 2023

كما واستحوذ نابولي على الكرة بنسبة 66%، متفوقاً على منافسه يوفنتوس الذي استحوذ على الكرة بنسبة 34%.

كما وسيلتقي فريق نابولي في المباراة القادمة أمام نظيره ساليرنيتانا، السبت، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

- Advertisement -

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، بعد فوز المتصدر نابولي على يوفنتوس، في منافسات الجولة ال31، كما يلي:

نابولي 78 نقطة.

لاتسيو 61 نقطة.

يوفنتوس 59 نقطة.

روما 56 نقطة.

ميلان 56 نقطة.

إنتر ميلان 54 نقطة.

أتالانتا 49 نقطة.

بولونيا 44 نقطة.

أودينيزي 42 نقطة.

فيورنتينا 42 نقطة.

تورينو 42 نقطة.

مونزا 41 نقطة.

ساسولو 40 نقطة.

إمبولي 32 نقطة.

ليتشي 28 نقطة.

سبيزيا 27 نقطة.

هيلاس فيرونا 26 نقطة.

كريمونيسي 19 نقطة.

سامبدوريا 17 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال31 من دوري الكالتشيو الإيطالي، بمواجهة روما أمام أتالانتا على ميدان ملعب (أتلتي أوزي إيطاليا).