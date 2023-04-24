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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد فوز نابولي على يوفنتوس في الوقت القاتل

منافسات الجولة ال31 من الدوري الإيطالي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز
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وطن- عزز فريق نابولي الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد فوزه على يوفنتوس بهدف نظيف دون مقابل في الوقت القاتل.

كما وأحرز نابولي هدف الفوز الوحيد للفريق في المباراة داخل مرمى شباك يوفنتوس، عن طريق اللاعب جياكومو راسبادوري في الدقيقة ال93.

مباراة نابولي ضد يوفنتوس

وتفوق فريق نابولي على منافسه يوفنتوس على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة، كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس يوفنتوس إلى 7 تسديدات فقط.

كما واستحوذ نابولي على الكرة بنسبة 66%، متفوقاً على منافسه يوفنتوس الذي استحوذ على الكرة بنسبة 34%.

فوز نابولي على يوفنتوس
فوز نابولي على يوفنتوس

كما وسيلتقي فريق نابولي في المباراة القادمة أمام نظيره ساليرنيتانا، السبت، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

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ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، بعد فوز المتصدر نابولي على يوفنتوس، في منافسات الجولة ال31، كما يلي:

نابولي 78 نقطة.

لاتسيو 61 نقطة.

يوفنتوس 59 نقطة.

روما 56 نقطة.

ميلان 56 نقطة.

إنتر ميلان  54 نقطة.

نابولي ويوفنتوس
نابولي ويوفنتوس

أتالانتا 49 نقطة.

بولونيا 44 نقطة.

أودينيزي  42 نقطة.

فيورنتينا 42 نقطة.

تورينو 42 نقطة.

مونزا 41 نقطة.

ساسولو 40 نقطة.

إمبولي 32 نقطة.

ليتشي  28 نقطة.

سبيزيا 27 نقطة.

هيلاس فيرونا 26 نقطة.

كريمونيسي 19 نقطة.

سامبدوريا 17 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال31 من دوري الكالتشيو الإيطالي، بمواجهة روما أمام أتالانتا على ميدان ملعب (أتلتي أوزي إيطاليا).

المصدروطن + نابولي تويتر + يوفنتوس تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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