الإثنين, أبريل 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"التولد الجيني" يفجر الجدل.. يتيح الإنجاب بدون معاشرة جنسية أو حتى إخصاب
الهدهد

“التولد الجيني” يفجر الجدل.. يتيح الإنجاب بدون معاشرة جنسية أو حتى إخصاب

لا تزال التكنولوجيا الخاصة بإنجاب الأطفال من خلايا أخرى غير البويضات والحيوانات المنوية صعبة المنال بعد عقد من الزمان أو أكثر

كتب خالد الأحمد
التولد الجيني watanserb.com
التولد الجيني
- Advertisement -

وطن- اقترب العلماء من إمكانية التوصل لطريقة لإنجاب الأطفال بدون الحاجة إلى المعاشرة الجنسية أو حتى عمليات الإخصاب الخارجية المستحدثة، الكشف الذي أثار كثيراً من الجدل الديني والأخلاقي بشأن هذه التقنية الحديثة التي أطلق عليها العلماء اسم “التولد الجيني”.

ماذا يقصد بـ”التولد الجيني”؟

ويذهب هذا النهج العلمي إلى ما هو أبعد من الإخصاب في المختبر (الذي يجمع البويضة والحيوانات المنوية في أنبوب اختبار)، لأنه لا يتطلّب بويضات أو حيوانات منوية طبيعية. كما في “طفل الأنبوب” المعروفة منذ سنوات طويلة.

ويُطلق عليه في المختبر “التولد الجيني”، أو IVG، وهو يعد بتوفير علاج لأنواع عديدة من العقم في يوم من الأيام.

وأشار موقع “usatoday“، إلى أنه في اجتماعات عقدت في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أميركا مؤخراً، ناقش باحثون نهج “التولد الجيني” IVG، وهو يعد الأزواج العقيمين بالحصول على أطفال دون الحاجة إلى اللجوء إلى التبني.

قالت عالمة الاجتماع بجامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا، أمريتا باندي، إن “إنشاء طفل مثالي وجيل خالٍ من العيوب والأمراض لم يعد خيالاً علمياً”.

ولا تزال التكنولوجيا الخاصة بإنجاب الأطفال من خلايا أخرى غير البويضات والحيوانات المنوية صعبة المنال بعد عقد من الزمان أو أكثر.

- Advertisement -

وفي المقابل، فإن تلك التجارب الواعدة تثير كثيراً من الأسئلة فيما إذا يمكن اعتبار التولد الجيني IVG آمنًا للبشر، وكم عدد الأجنة التي يجب التضحية بها في هذه العملية.

وهنا يوضح كلٌّ من جوناثان بايرل وديانا ليرد، وهما خبيران في التكاثر والخلايا الجذعية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أنّه لا يوجد ما يضمن نجاح التجربة باستخدام الخلايا الجذعية البشرية.

لكن الآن قبل أن يحول العلم الاحتمال إلى حقيقة بات من الممكن النظر في الآثار المترتبة على IVG، كما قال آي. جلين كوهين، الخبير في تقاطع القانون وأخلاقيات علم الأحياء في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وقال كوهين بعد اجتماع اليوم الأول: “هناك بالتأكيد كثير من المنشورات وكثير من الاهتمام في المجتمع العلمي ومن الرائع أن نقدّمه إلى مجتمع أكبر.. إذا كان لدى الناس مخاوف أخلاقية جدية، فهذا هو الوقت المناسب لتوضيحها”.

ولا يزال الأسلوب الذي اعتُمد في الاختبار بعيداً عن استخدامه لدى البشر، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى معدل نجاح منخفض جداً وإشكاليات أخلاقية كثيرة يثيرها.

بيد أنّ هذا الاختراق العلمي يبعث آمالاً لناحية تبعاته المحتملة في مجال الإنجاب، إذ إنه قد يتيح لرجل واحد أن يكون لديه طفل بيولوجي من دون مساعدة بويضة أنثى.

والدراسة التي نشرتها مجلة “نيتشر” هي نتيجة بحث أجراه فريق ياباني بإشراف عالم الأحياء التطوري، كاتسوهيكو هاياشي، من جامعة كيوشو.

التولد الجيني يتيح الإنجاب بدون معاشرة جنسية أو حتى إخصاب
التولد الجيني يتيح الإنجاب بدون معاشرة جنسية أو حتى إخصاب

تجارب على الفئران

وقال هاياشي في مقابلة الشهر الماضي: “أمنيتي الأساسية هي المساهمة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من العقم”. “ما أفعله الآن هو علم الأحياء الأساسي للغاية”.

وكان الفريق قد أجرى التجرِبة على فأر ذكر بعد أن سبق تطبيقها على أثنى، إذ تمّ أخذ خلايا الجلد من ذيله، قبل أن يحوّلها الباحثون إلى ما يسمى بالخلايا الجذعية متعددة القدرات، أي إنها قادرة على التحول إلى أي نوع من الخلايا.

وكما الحال لدى البشر، تحتوي خلايا الفئران الذكرية على أزواج XY (إكس واي) من الكروموسومات (الصبغيات)، وتحتوي الخلايا الأنثوية على أزواج XX (إكس إكس).

وخلال هذه العملية، حصل الباحثون على نحو 6 بالمئة من الخلايا التي فقدت كروموسوم “واي” الذي يمنحها الصفة الذكورية، ثم استنسخوا كروموسوم “إكس” المتبقي، للحصول على زوج “إكس إكس” الخاص بالأنثى.

واستُخدمت الخلايا المحولة لتكوين بويضات، جرى تخصيبها بنطفة ذكر فأر، ثم زرعها في رحم فئران بديلة.

وحذّر هاياشي بشأن تعديل المجين البشري في لندن، من أنّ عقبات كثيرة لا تزال تعترض التجارب البشرية.

ووصف مدير مختبر تحديد النوع الاجتماعي في جامعة بار إيلان الإسرائيلية نيتسان غونين، هذه الدراسة بأنها “ثورية”.

بينما ذهب إنسو هيون، أخصائي أخلاقيات علم الأحياء في كلية الطب بجامعة هارفارد ومدير علوم الحياة في متحف العلوم في بوسطن، إلى القول إنه في الحيوانات، يمكن استخدام IVG للحفاظ على الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.

التولد الجيني يتيح الإنجاب بدون معاشرة جنسية أو حتى إخصاب
التولد الجيني يتيح الإنجاب بدون معاشرة جنسية أو حتى إخصاب

تحريف لقدسية الإنجاب

وقال بن هورلبوت، عالم أخلاقيات علم الأحياء ومؤرخ العلوم في جامعة ولاية أريزونا، قبل الاجتماع: “إنه تحريف لقدسية الإنجاب باعتباره جانبًا أساسيًا من جوانب الحياة البشرية”.

وأضاف: “إنها تجعلها مشروعًا صناعيًا يستجيب لرغبات العملاء في المستقبل”.

وشدّد قائلاً: “الطفل الذي سيخلق، لن يكون ذلك لمصلحته، ولكن من أجل الآخرين.. ذلك الطفل هو تعبير عن رغبات الآخرين”.

وأثار العديد من المشاركين في المؤتمر قضايا تبعث على القلق شبح إنجاب أطفال يبلغون من العمر 90 عامًا أو أطفال ينجبون أطفالًا.

ومع ذلك يتفق الباحثون وعلماء الأخلاق على حدٍّ سواء على أنه لا بأس من “العبث بالجينات”، من أجل علاج طفل مريض.

كما أعرب العديد من الحاضرين في المؤتمر عن قلقهم، من أن دولاً أخرى قد تواصل تطوير تلك الأبحاث بغض النظر عن أي مخاوف أخلاقية وعلمية.

وأوضحت كاتي هسون، المديرة المشاركة للعلوم في مركز علم الوراثة والمجتمع، وهي مجموعة تدافع عن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الجينية، أن هناك نوع من “الأنانية والحوافز في الأبحاث العلمية”.

وأضافت: “هذا يغذي أيضًا حججًا مثل إذا لم نفعل ذلك فإن الدولة الفلانية سوف تسبقنا، ولذلك يجب أن تكون راية السبق لنا”.

وتابعت: “الأرباح التجارية والتسويق لتلك التقنيات قد يكون حافزاً كبيراً للمضي فيها”.

المصدرموقع usatoday، مجلة نيتشر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

متعاطفون مع داعش يجعلان من عالمي نبات بريطانيين مشهورين طعاماً للتماسيح! (شاهد)

تقارير

“الحيوانات المنوية” ساحة حرب جديدة بين موسكو وكييف.. ما علاقة النساء الأوكرانيات؟

الهدهد

لحظة وفاة كوستا تيتش على المسرح.. الجمهور اعتقد أنّ سقوطه جزء من العرض (فيديو)

الهدهد

موقف شديد الإحراج.. رئيس بنين ينفض كتفه بسبب لمسة ماكرون (فيديو)

تقارير

ما الذي يبحث عنه أردوغان في إفريقيا؟!

تقارير

ما سر اهتمام تركيا بإفريقيا .. وهل تصبح لاعبًا يغير قواعد اللعبة فيها!

تقارير

الغزو ​​الاقتصادي.. كيف تسعى الصين إلى بسط نفوذها في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة؟

الهدهد

صور الأقمار الصناعية كشفت المستور.. هذا ما يسعى له محمد بن زايد في إفريقيا مستترا وراء “موانئ دبي”

الهدهد

“شاهد” ياسر برهامي يهاجم “الإخوان” ويزعم: يُبيحون الشذوذ والمثلية والمعاشرة خارج إطار الزواج!

الهدهد

إسرائيل تحتل مصر عام 2020.. خريطة للقارة الإفريقية تتسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بتونس

الهدهد

دعا لعدم استقبال مهاجريها.. “ترامب” يصف دولاً افريقية بأنها “أوكار قذرة” والأمم المتحدة: “تصريح عنصري ومعيب”

الهدهد

كاتب عراقي لدول مجلس التعاون الخليجي: “إما الاتحاد بدون سلطنة عمان أو العودة للمربع صفر”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قطري يلقي الأموال على المارة بطريقة “مهينة” .. وقطريون:”لا يمثل أخلاقنا” (فيديو)

تشمل 8 دول.. فاغنر أنشأت “كونفدرالية إفريقية” للسيطرة على القارة وتسريبات خطيرة

جورجينا “تحمست” وأغضبت السعوديين بصورها بحمالة الصدر: “احترمينا”! (شاهد)

هكذا استمتع السلطان هيثم بن طارق بالعيد وتفاعل مع أحدث ظهور له

وعدهم بالجنة.. قس قتل العشرات من أتباعه بـ”الصيام حتى الموت” ومأساة

“وردة لإغاظة شاكيرا”.. بيكيه وكلارا شيا في رحلة رومانسية بدبي (فيديو)

محمد رمضان يكشف أسرار صداقته بـ ملك المغرب محمد السادس (فيديو)

برعاية ابن سلمان.. لقاء محتمل يجمع البرهان وحميدتي في السعودية

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC