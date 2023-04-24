ابن الفنان محمد قنوع يكسر قلوب المتابعين بعد دفن والده (شاهد)

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وطن– أبكت صورة لابن الفنان السوري الراحل محمد قنوع، المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تلقّيه العزاء بوالده الذي توفي يوم السبت الماضي 22/4/2023.

وأسرت الصورة قلوب المتابعين، وفيها تظهر ملامح الحزن والألم على مُحيّا مروان نجل الفنان محمد قنوع، بعد دفن والده.

وعبّر مغرّدون عن تعاطفهم مع طفل الفنان الراحل، فكتب مغرّد: “الله يربط على قلبه .. الأب وما أدراك ما الأب!. الأب يعيش العمر كله لا يشعر به أحد. ولكن إذا فارق الدنيا ومات يشعر الجميع بقيمة غياب ذلك البطل الذي كان يرسم الطريق لعائلته. ليت الأبناء يستشعرون ويحسّون بقيمة الأب في حياته وقبل مماته”.

وكتب مغرد ثانٍ: “ابكتني الصوره. الفقد صعب، الله يصبر قلبك وروحك الله يرحم والدك، ويغمد روحه الجنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلك الصبر والسلوان”.

وغرّد ثالث بالقول: “بكره الملامح مع الوقت تتغير بس ملامح الروح المحترقه على فراق الوالد بظل العمر كله الله يرحمهم جميعا الله يرحمهم جميعا يالله”.

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تشييع جثمان الفنان محمد قنوع

وشيّع جثمان الفنان الراحل عصر أمس الأحد في العاصمة السورية دمشق، حيث خرج من مشفى دار الشفاء، وتمت الصلاة عليه بعد العصر في مسجد المزة الكبير–الشيخ سعد، ليوارَى الثرى في مقبرة المزة.

وحضر تشييع الجنازة عدد كبير من نجوم الفن في سوريا، من بينهم سوزان نجم الدين، عبير شمس الدين، ميلاد يوسف، عباس النوري، فراس إبراهيم، أمل عرفة، روعة السعدي، وأيمن رضا وغيرهم. بحسب “ليالينا“.

سبب وفاة الفنان محمد قنوع

مساء السبت الماضي (22/4/20232)، فُجع الوسط الفني العربي، بعد الإعلان عن وفاة الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاماً، إثر احتشاء في عضلة القلب.

وكان الفنان الراحل محمد قنوع، أدّى مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل أسبوع، خلال شهر رمضان، رفقة ابنته “ماسة”.

هذا ونعت ماسة قنوع والدها الراحل، ونشرت صورة له خلال أدائه العمرة، وكتبت: “انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك يا حبيبي”.