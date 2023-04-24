ابنة عمرو دياب تتحدث باللهجة السعودية لأول مرة (فيديو)

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وطن– فاجأت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، متابعيها بالحديث باللهجة السعودية لأول مرة، بعدما كان كل حديثها باللغة الانجليزية فقط.

ونشرت جنا عمرو دياب فيديو عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام“، توثق خلاله إعجابها بأصناف الطعام في أحد المقاهي في لندن.

وتقول جنا بلهجة والدتها السعودية زينة عاشور: “ماشاء الله، واو.. لأ كذه كثير على قلبي”.

والدة جنا دياب

وكان آخر ظهور لوالدة جنا وكنزي وعبدالله دياب، في يوم الأم، حين احتفلت بناتها به.

ونشرت حينها كنزي دياب صورةً تجمعها بوالدتها زينة عاشور، عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام”.

وعلّقت كنزي: “يوم أم سعيد”.

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وفعلت جنا عمرو دياب الأمر نفسه، ونشرت صورتها برفقة والدتها، معقّبة: “يوم أم سعيد ماما.. أحبك جداً”.

كما نشرت جنا عمرو دياب صورة أخرى لوالدتها فقط، وكتبت: “يوم أم سعيد”.

تغير مُلفت

وكان لافتاً تغيّر شكل زينة عاشور بعد ابتعادها عن الأضواء، منذ طلاقها الذي لم يُعلن عنه بشكل رسمي في حينها.

وظهرت طليقة عمرو دياب بالصور التي نشرتها بناتها، بدون مساحيق تجميل، وبدت علامات التقدّم في السن تظهر على وجهها ببعض التجاعيد.

الجدير ذكره أن زينة عاشور ولدت في السعودية، ووالدها هو رجل الأعمال الشهير محمد مصطفى عاشور.

وقع في حبها

لفتت زينة نظرَ الهضبة في إحدى الحفلات، ليقع في حبها ويطلبها للزواج.

حرصت زينة على الابتعاد عن الأَضواء منذ زواجها بنجم الجيل، عمرو دياب، لكن لمساتها كانت واضحة على ملابس زوجها.

فقد أصبحت زينة منسقة الملابس الخاصة بالهضبة، وجعلت كليباته مرجعاً للموضة وقدوة للشباب في عالم الأزياء.

أنجبت زينة عاشور من الهضبة أبناءهما الثلاثة؛ عبدالله، جنا، وكنزي. كما شاركت في تربية ابنته نور التي أنجبها من الفنانة شيرين رضا.

طلاق زينة والهضبة

وحُسم أمر طلاق عمرو دياب وزينة، بعد تأكّد علاقته بدينا الشربيني التي لم يعرف إلى الآن طبيعتها رغم انتهائها.

وبعد انفصال زينة عن الهضبة، أثيرت شكوك حول ارتباطها بإعلامي أمريكي.

فقد نشرت طليقة عمرو دياب صورتها مع المذيع الأمريكي جيسون سيلفا، لكنها حذفتها بعد فترة قصيرة دون أن تتأكد أنباء ارتباطهما.