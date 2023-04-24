“أقصى درجات الفجور”.. حفيظ دراجي يحذر من خطر داهم يهدد الجزائر ورسالة لملك المغرب

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وطن- أعلن الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، عن انطلاق معركة جديدة يجب على كل الجزائريين خوضها لأنها ستحدد مصيرهم ومستقبلهم، وذلك لإنقاذ البلاد من خطر داهم صار يهدد الجزائر في السنوات الأخيرة.

حفيظ دراجي يُحذر الجزائريين من معركة قادمة عليهم خوضها

وكتب المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورتس BeIn Sports عبر حسابه الرسمي على تويتر منشورا قال خلاله: “صار الكل في الجزائر مطالب بخوض معركة الوعي”.

(فيديو) : صار الكل في الجزائر مطالب بخوض معركة الوعي بعد أن اتضح بأنهم يريدون إضعاف الجزائر واسقاطها والتأثير على معنويات شعبها، للسطو عليها في مخطط استعماري توسعي، يريد تهديم آخر قلاع الشهامة والرجولة..https://t.co/WbPGRD9uBl — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 24, 2023

وتأتي دعوة حفيظ دراجي إلى الجزائريين “بعد أن اتضح بأنهم يريدون إضعاف الجزائر واسقاطها والتأثير على معنويات شعبها، للسطو عليها في مخطط استعماري توسعي، يريد تهديم آخر قلاع الشهامة والرجولة” على حد قوله.

وفي ذات الصدد أيضا في حديثه عما وصفه بمعركة الوعي، شارك دراجي مقالا كتبه مع صحيفة “الجزائر الآن” قال خلاله إنه “في ظل الهجمات المنظمة والمؤطرة التي اتضح أنها ليست عفوية ولا بريئة، تحمل كل مواصفات الحرب بعد أن تجاوزت كل الحدود ، لم يعد الحياد ممكنا عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن، وصار الجميع في الجزائر مطالب بخوض معركة الوعي”.

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وتابع المعلق الرياضي الشهير في المنطقة العربية ” يبدو أن مصطلح اللاعودة الذي استعمله رئيس الجمهورية في وصفه للحالة التي بلغتها العلاقات الجزائرية المغربية، كان في محله بالنظر للحرب المعلنة على الجزائر والجزائريين في شرفهم وكرامتهم وتاريخهم وتراثهم وثورتهم.”

وتابع حفيظ دراجي:”وذلك في مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، من طرف النخبة المغربية بكل مكوناتها السياسية والثقافية والفكرية وحتى الدينية التي لا تتردد منذ أشهر في التهكم على كل ما هو جزائري”.

حرب سياسية ونفسية ضد الجزائر

واعتبر دراجي أن تلك النخبة المغربية، دأبت على “التشكيك في هويتنا وثورتنا و استقلالنا بشكل بشع، لا يمت للأخلاق والمبادئ والقيم بأي علاقة، بعد أن فقدوا الأمل في عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سقطة الممثل الدائم للمغرب في هيئة الأمم المتحدة، وتهكم وزير خارجية إسرائيل على الجزائر من المغرب بعدها، وتغريدة ترامب التي مهدت للتطبيع مع كيان يهدد أمن واستقرار الجزائر برعاية المغرب”، على حد قوله.

في ظل الهجمات المنظمة و المؤطرة التي اتضح أنها ليست عفوية ولا بريئة، تحمل كل مواصفات الحرب بعد أن تجاوزت كل الحدود ، لم يعد الحياد ممكنا عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن، وصار الجميع في الجزائر مطالب بخوض معركة الوعيhttps://t.co/bHZe7VTtwX — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 23, 2023

حفيظ دراجي وملك المغرب

وأضاف حفيظ دراجي قائلا “بعد كل هذا لم يعد هناك أدنى شك في أن الأمر يتعلق بحرب سياسية وإعلامية ونفسية معلنة على الجزائر لن تتوقف، بل بلغت أقصى درجات الفجور.”

واستطرد:”وقد تصل إلى مرافقة إسرائيل لخوض حرب بالوكالة على الجزائر بعد أن فقدوا الأمل في إعادة فتح الحدود والأجواء واستئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعتها الجزائر تجنبا للحرب”.

وأكد دراجي أن “الحملة بلغت هذه الأيام درجة كبيرة من الاستفزاز المنظم والمؤطر في إطار توزيع أدوار مفضوحة بين ملك يدعو في خطاباته إلى إعادة فتح الحدود وإعادة تطبيع العلاقات، ونخبة مغربية متوافقة على التطاول على الجزائر والجزائريين في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي ، وفي المحافل الدولية والأقليمية بواسطة التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وحتى الثقافية والرياضي”.

مواقف الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي من المملكة المغربية

الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي هو معلق رياضي مشهور في قناة بين سبورت، وهو معروف بحبه للجزائر وتأييده للقضايا العربية والإسلامية.

ولكنه يواجه حملة شرسة من بعض الشخصيات المغربية التي تتهمه بالتحيز ضد المغرب والتطاول على سيادته ووحدته الترابية.

وقد انتقد دراجي هذه الحملة واعتبرها محاولة لإسكات صوته وتشويه سمعته، مؤكدا أنه لا يكره المغرب ولا ينقص من قدره، بل يحترمه كدولة شقيقة وجارة.

وقال في مناسبات عديدة إن مواقفه تنطلق من مبادئه وضميره، وأنه لا يخضع لأي ضغوط أو توجيهات من أحد. مؤكدا أنه يسعى دائما لتقديم تعليق رياضي موضوعي ومحترف، يليق بالمشاهدين العرب.

وفي أغسطس/آب 2019، قام حفيظ دراجي بزيارة لناديي الوداد والرجاء البيضاوي المغربيين، كما حظي بتكريم من النقاد الرياضيين بالمملكة.

بعد رجاء الشعب كان الموعد اليوم مع لاعبي "وداد" الأمة الذين تشرفت بالتقاط صور معهم في مقر النادي العريق.

شكرا لكم على الحفاوة وكل التوفيق في الموسم الجديد.. pic.twitter.com/upiOpkMdAx — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) August 8, 2019

ووثق المعلق الجزائري زياراته بالتغريد بمجموعة من الصور على حسابه الرسمي بتويتر، وبدأ بزيارة الرجاء الذي أطلق عليه نادي الشعب.

في ضيافة الرجاء العالمي، نادي الشعب المغربي أحد أكبر النوادي في إفريقيا والعالم العربي..

شكرا جزيلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة و على كل مشاعر المودة والتقدير pic.twitter.com/YgDtHlFp4V — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) August 7, 2019

كما شكر نادي “وداد الأمة” على حفاوة استقباله متمنيا له التوفيق الموسم الجديد في تلك الفترة (2019/2020).

وخلال زيارته المغرب، تحدث حفيظ دراجي عن إعجابه ببعض المدن في المملكة، خاصة مدينة الدار البيضاء، معبرا عن سعادته بالاستمتاع بأجواء فصل الصيف في المغرب التي وصفها حينذاك بـ “بلده الثاني”؛ حسب ما ذكر موقع “الدار” المغربي.

وعن سؤاله حول كيف يقضي أجواء ذلك الصيف بالمغرب، أجاب دراجي حينها: “شعور رائع هنا بالمغرب.. إحساس جميل لمواطن جزائري يزور بلده الثاني رفقة عائلته الصغيرة.. بعد نهاية نهاية كأس أمم أفريقيا 2019 زرت مدينة مراكش وأكادير وأنا الأن بمدينة الدار البيضاء”.