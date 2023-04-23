الأحد, أبريل 23, 2023
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ليس 9.. إذا استطعت تحديد عدد الإبل في 5 ثوانٍ فقط فأنت عبقري

يعتبر الكثيرون أن حل الألغاز والأحجيات المعقدة طريقة مُثلى لاختبار معدل الذكاء لدى الكثيرين وقدرة الأفراد على التركيز والفهم تحت ضعط الوقت

كتب فهمي الورغمي
تحديد عدد الإبل في 5 ثوانٍ watanserb.com
تحديد عدد الإبل في 5 ثوانٍ
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وطن- في هذا اللغز الذهني، حاوِل تحديد عدد الإبل الموجودة في الصورة، وليكن في علمك أنه وحدهم الأشخاص ذوو معدل الذكاء المرتفع يمكنهم تحديد العدد الإجمالي للإبل في 5 ثوانٍ فقط.

هل يمكنك تحديد عدد الإبل في الصورة؟

ستساعدك هذه الأحجية في اختبار مستوى ذكائك جنبًا إلى جنب مع مهارات الملاحظة.

يُعد اختبار معدل الذكاء هذا طريقة ممتعة لمعرفة حاصل الذكاء الخاص بك.

أثناء حل لغاز الدماغ هذا، تحتاج إلى مسح الصورة بطريقة سريعة والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير المنطقي.

ألعاب العقل تجعل اللغز البسيط أكثر إثارة للاهتمام، حيث يتم حل هذه الألعاب الممتعة بالتفكير الإبداعي.

تحتاج إلى التفكير بشكل مختلف قليلاً للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

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لذلك، توصلنا إلى إعلان تشويقي مثير للاهتمام حيث يتعين عليك تحديد العدد الإجمالي للإبل في الصورة، لكن فقط في غضون 5 ثوانٍ.

تحديد عدد الإبل في الصورة
تحديد عدد الإبل في الصورة

هل عذرت على الإبل داخل الصورة؟

في هذه الصورة، المأخوذة من موقع “Jagranjosh“، تحتاج إلى تحديد العدد الإجمالي للإبل.

تتحدى أحجية الدماغ هذه، اختبار مهارة الملاحظة للمشاهدين من خلال طرح السؤال “كم عدد الإبل التي تراها في الصورة؟”.

ووحده صاحب التفكير المنطقي أو الإبداعي من يمكنه تحديد العدد الدقيق للإبل في غضون 5 ثوانٍ.

أنت في الواقع مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة صعبة للغاية.

والآن.. إليك الإجابة

في لغز الدماغ هذا، عليك معرفة العدد الإجمالي للإبل في الصورة.

في البداية، قد ترى 9 جمال فقط في الصورة. ومع ذلك، هناك جمل آخر في الصورة إذا نظرت بعناية.

في الصف الأول، يوجد 3 جمال، وفي الصف الثاني يوجد 4 جمال وفي الصف الثالث يوجد 3 جمال.

ولراحتك البصرية، حددنا العدد الإجمالي للإبل في الصورة أدناه:

لعلمك، لا تتطلب بعض الألغاز بالضرورة مهارات في الرياضيات أو التفكير الإبداعي كما سبق وأشرنا ولكنها اختبار بسيط لمهارات الملاحظة لديك.

كان هذا اللغز صعبًا ولكنه بسيط لأنه يحتاج إلى وقت أقل وقوة عقلية لحله.

لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.

هذه الأحجية الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك. ومع ذلك، يعد إجراء اختبار الذكاء طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

المصدرموقع Jagranjosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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