الأحد, أبريل 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفيديو متداول يوثق أول ظهور لحميدتي بين قواته منذ اندلاع الاقتتال بالسودان
الهدهد

فيديو متداول يوثق أول ظهور لحميدتي بين قواته منذ اندلاع الاقتتال بالسودان

قائد الدعم السريع حميدتي ظهر بين قواته وهم يحتفلون بالسيطرة على إحدى المناطق

كتب خالد السعدي
أول ظهور حميدتي watanserb.com
أول ظهور لقائد قوات الدعم السريع "حميدتي" منذ الاقتتال مع قوات البرهان
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، قيل إنه يوثّق أول ظهور لقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، منذ إثارة الاقتتال مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وهو الصراع الذي أثار مخاوف من إغراق السودان في حرب أهلية.

وأظهر الفيديو لحظة سيطرة الدعم السريع على أحد المواقع، فيما شوهدت أعداد كبيرة من السيارات المحملة بعناصر هذا الفصيل، فيما شوهد حميدتي وهو يشحذ همم عناصره.

وتتواصل الحرب في السودان، بين قوات البرهان وعناصر حميدتي، ولم تنجح هدنة عيد الفطر المعلنة، في وقف وتيرة الاشتباكات الضارية التي خلفت مئات القتلى والجرحى.

قتلى اشتباكات السودان

وأعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات السريع إلى 264 قتيلا من المدنيين، وإصابة 1543.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن هناك الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

- Advertisement -

وأضافت اللجنة، أن الاشتباكات الدامية مستمرة لليوم التاسع على التوالي، رغم إعلان طرفي الصراع هدنة خلال أيام عيد الفطر.

لكن في حصيلة أخرى للضحايا، قالت الأمم المتحدة إن اشتباكات السودان خلّفت حتى الآن، مقتل 413 شخصا وإصابة 3500 آخرين وذلك حتى 21 أبريل، سقط منهم 132 شخصاً في الخرطوم، و95 قتيلا في شمال كردفان، و61 قتيلا بشمال دارفور.

وأشار التقرير الأممي، إلى زيادة عمليات النزوح من جميع مناطق الخرطوم ومدينة الأُبيض بشمال كردفان، وقال إن نحو 20 ألف سوداني لجأوا إلى تشاد، حيث يعانون من ظروف إنسانية صعبة.

اشتباكات السودان تضرب المرافق

في غضون ذلك، أسفرت المواجهات الضارية التي يشهدها السودان في الوقت الحالي، عن توقف العديد من المرافق الصحية والطبية، وسط انقطاع للكهرباء وخدمة الإنترنت أحياناً.

وأفادت منظمة “نت بلوكس” لرصد شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، بانقطاع “شبه كامل” للخدمة، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

وقالت إن بيانات الشبكة في الوقت الحالي تُظهر انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حرب البرهان وحميدتي تعصف بفقراء السودان وتحرق قوتهم.. لقطات مؤلمة توثق الفاجعة

الهدهد

سفير في مهمة قذرة.. الإمارات تؤجج النزاع بالسودان وتدعم ميليشيا حميدتي

الهدهد

كاتب قطري يكشف مصير البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان

تقارير

Geopolitical Futures: حرب اليمن كشفت فضائح الجيش السعودي رغم المليارات والعتاد المتطور!

الهدهد

السعودية تعلن عن إجلاء رعاياها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان!

الهدهد

صراع أجهزة داخل إسرائيل حول دعم البرهان وحميدتي.. من يمسك العصا من المنتصف يُضرب بها

الهدهد

عيد الفطر في السودان.. أصوات المعركة تختلط بالتهليل والتكبير (تقرير)

الهدهد

فاغنر الروسية تزود حميدتي بالصواريخ وكشف علاقة خليفة حفتر.. صور اصطناعية فضحت كل شيء

الهدهد

فيديو لقصف مقرات قوات الدعم السريع في السودان يثير جدلا.. ما علاقة السعودية؟

الهدهد

أول فيديو يوثق لحظة تسليم الدعم السريع للجنود المصريين للصليب الأحمر (شاهد)

الهدهد

مصر تمنح “حميدتي” مهلة 72 ساعة لإعادة كل الجنود المصريين!

الهدهد

تسجيل مسرّب .. رئيس المخابرات السودانية السابق يفضح الإمارات (استمع)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد “الجنس الفموي”.. المغنية البرازيلية تشترط على معجبيها هذا الأمر لتوافق على التقاط صورة معهم!

دورتموند يخطف الصدارة من البايرن.. ترتيب الدوري الألماني 2023

أفضل 5 أطعمة صحية عليك تناولها في وجبة الفطور

حرب البرهان وحميدتي تعصف بفقراء السودان وتحرق قوتهم.. لقطات مؤلمة توثق الفاجعة

ابن الراحل جورج الراسي يتعرض للتعذيب والحرق.. مقطع مسرب يكشف المستور! (شاهد)

فيديو لجندي روسي مخمور تسبب في تحطيم نظام دفاع جوي قيمته 160 مليون دولار

بـ”التودد مع بوتين”.. شراكة طاقة تثير غضبا أمريكيا من محمد بن سلمان

سفير في مهمة قذرة.. الإمارات تؤجج النزاع بالسودان وتدعم ميليشيا حميدتي

جمهور دنيا بطمة يشبهها بالأفعى حين تبدل جلدها بعد هذه الصور! (شاهد)

سلطنة عمان: مشهد مرعب لإعصار يضرب مناطق في أول أيام عيد الفطر (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC