فيديو متداول يوثق أول ظهور لحميدتي بين قواته منذ اندلاع الاقتتال بالسودان

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، قيل إنه يوثّق أول ظهور لقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، منذ إثارة الاقتتال مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وهو الصراع الذي أثار مخاوف من إغراق السودان في حرب أهلية.

وأظهر الفيديو لحظة سيطرة الدعم السريع على أحد المواقع، فيما شوهدت أعداد كبيرة من السيارات المحملة بعناصر هذا الفصيل، فيما شوهد حميدتي وهو يشحذ همم عناصره.

فيديو متداول يظهر فيه المتمرد #حميدتي مع قواته، لأول مرة منذ بدء التمرد على الجيش السوداني،

الفيديو غير محدد بتاريخ معين.#السودان pic.twitter.com/v6vGv24JF8 — Sudan News (@Sudan_tweet) April 23, 2023

وتتواصل الحرب في السودان، بين قوات البرهان وعناصر حميدتي، ولم تنجح هدنة عيد الفطر المعلنة، في وقف وتيرة الاشتباكات الضارية التي خلفت مئات القتلى والجرحى.

قتلى اشتباكات السودان

وأعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات السريع إلى 264 قتيلا من المدنيين، وإصابة 1543.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن هناك الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

- Advertisement -

وأضافت اللجنة، أن الاشتباكات الدامية مستمرة لليوم التاسع على التوالي، رغم إعلان طرفي الصراع هدنة خلال أيام عيد الفطر.

لكن في حصيلة أخرى للضحايا، قالت الأمم المتحدة إن اشتباكات السودان خلّفت حتى الآن، مقتل 413 شخصا وإصابة 3500 آخرين وذلك حتى 21 أبريل، سقط منهم 132 شخصاً في الخرطوم، و95 قتيلا في شمال كردفان، و61 قتيلا بشمال دارفور.

وأشار التقرير الأممي، إلى زيادة عمليات النزوح من جميع مناطق الخرطوم ومدينة الأُبيض بشمال كردفان، وقال إن نحو 20 ألف سوداني لجأوا إلى تشاد، حيث يعانون من ظروف إنسانية صعبة.

اشتباكات السودان تضرب المرافق

في غضون ذلك، أسفرت المواجهات الضارية التي يشهدها السودان في الوقت الحالي، عن توقف العديد من المرافق الصحية والطبية، وسط انقطاع للكهرباء وخدمة الإنترنت أحياناً.

وأفادت منظمة “نت بلوكس” لرصد شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، بانقطاع “شبه كامل” للخدمة، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

وقالت إن بيانات الشبكة في الوقت الحالي تُظهر انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية.