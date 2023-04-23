سيكون زوجا مثاليا.. زينة تصدم الجمهور بحديث عن فتى أحلامها (فيديو)

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وطن- كشفت الممثلة المصرية “زينة”، خلال استضافتها ببرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc أمس، السبت، عن بدايتها في عالم الإعلام والفن وأيضا علاقاتها الخاصة ومغامراتها مع عمليات التجميل.

“زينة” تكشف أسرار بداياتها في عالم الأضواء

تحدثت الفنانة المصرية زينة الذي تصدر اسمها محركات بحث جوجل بعد هذا اللقاء، واسمها الحقيقي وسام رضا إسماعيل مرسي عن جمالها الساحر من منظورها الشخصي قائلة: “أحاول أن أكون أنا، وعندما أسافر خارج مصر وأشوف بنات هناك، أشعر أننى أجمل منهم.”

مضيفة:”أنا راضية عن شكلى وعاجبنى وسعيدة، وأرفض قص شعرى، وكانوا بيقولوا عليا وشى “معضم” ودلوقتى بيعملوا زي وشى موضة وبيرفعوه”.

الفنانه زينه تكشف عن مواصفات فتي احلامها#مساء_dmc pic.twitter.com/ggqVgaOJVd — dmctv (@dmctv) April 23, 2023

وتابعت زينة، التي تزعم أنها كانت زوجة الفنان المصري “أحمد عز” في السر بقولها: “بصرف كل فلوسى على الموضة والملابس، وممكن أسافر علشان أشتري شنطة عجبتنى وذلك قبل الخلفة، وبلبس لبسى كتير وعدة مرات”.

واعتبرت زينة أن تصرفاتها نابعة من قناعاتها الشخصية حيث أكدت “بعمل علشان اشترى اللى بحبه.”

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موضحة أن والدتها دائما تقف بجوارها، وتساعدها حتى الآن: “وانا لم أتعود على المسئولية، ولكن الآن الأمر تغير، حيث لدي توأم 9 سنوات ونصف، مؤكدة انهم متعبين”.

المشهد اللي بسببه دخلت الفنانة زينة المستشفى#مساء_dmc pic.twitter.com/eXPAvVjIjP — dmctv (@dmctv) April 23, 2023

زينة تتحدث عن دخولها الإعلام

قالت زينة، إنها بدأت مشوارها الفني كمذيعة وأوضحت “كنت بلبس بدلة، والدتي لم تعترض على عملي كمذيعة وكانت فكرة دخولي التمثيل مرفوضة عندها”.

وتابعت الممثلة المصرية: “والدتي حضرت معايا تصوير أول أدواري في “عفاريت السيالة”، ومن وقتها اتغيرت نظرتها لمجال التمثيل”.

الفنانة زينة: أمي كانت معارضة لدخولي مجال التمثيل.. واترفع عليا قضية بـ3 مليون جنيه #مساء_dmc pic.twitter.com/uykLhNNvAb — dmctv (@dmctv) April 23, 2023

وأضافت “عندي أصدقاء كتير من الوسط الفني ولكن طبيعة شغلنا وتعارض أوقات التصوير بيخلينا نبعد عن بعض شوية”.

من فتى أحلام الفنانة زينة؟

تطرقت “زينة” في اللقاء أيضا، إلى مواصفات فتى أحلامها بعد سؤال في السياق وُجه لها من الإعلامية إيمان الحصري.

ووجدت الحصري نفسها في حالة من الصدمة عند ذكرها لبعض الأسماء من مشاهير السينما المصرية من حقبة “الزمن الجميل” مثل “رشدي أباظة” و”عمر الشريف” أو “أحمد رمزي” ولكن زينة رفضت كل تلك الأسماء معتبرة أن أيا منهم لا يمثل فتى أحلامها على حد قولها.

زمان كانوا بيقولوا زينة وشها معضم! .. دلوقتي وشي طلع موضة 😂 #مساء_dmc pic.twitter.com/20WKtIGS8g — dmctv (@dmctv) April 23, 2023

وفي المقابل، أكدت زينة أن الفنان “أحمد مظهر” (1917-2002) هو فتى أحلامها مُلقبة إياه بـ “الباشا”، واعتبرت أنها لو كانت موجودة على أيامه لكانت تزوجت منه.

ووصفت زينة، الممثل الراحل أحمد مظهر، بـ “الزوج المثالي” وأوضحت أنه كان يعامل النساء بطريقة جيدة وراقية.

بطولة زينة في “جعفر العمدة”

لعبت زينة دور البطولة في مسلسل جعفر العمدة، رفقة النجم المصري محمد رمضان، هالة صدقى، إيمان العاصى.

كما شارك في المسلسل كل من مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد.

بعد إنتهاء مسلسل جعفر العمدة .. هل في رأيك هو أفضل عمل رمضاني؟ pic.twitter.com/SMxrsaMU4u — Screen Mix (@ScreenMix) April 21, 2023

المسلسل دراما شعبية من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هبة سعدى – جوهر.

فيديو للي عايز يعرف إيه كلمة "ليفة" اللي كان النجم محمد رمضان بيستخدمها كتير في مسلسل #جعفر_العمدة 😂#صاحبة_السعادة pic.twitter.com/tisBSJjmXM — dmctv (@dmctv) April 22, 2023

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة “محمد رمضان” وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل.

ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.