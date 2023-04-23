الأحد, أبريل 23, 2023
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سيكون زوجا مثاليا.. زينة تصدم الجمهور بحديث عن فتى أحلامها (فيديو)

الممثلة المصرية زينة تحدثت عن أسرار دخولها عالم الأضواء والدور الكبير الذي لعبته والدتها في مسيرتها كما قررت البوح عن فتى أحلامها الذي اعتبرت أنه سيكون "زوجها المثالي"

كتب فهمي الورغمي
الممثلة المصرية زينة watanserb.com
الممثلة المصرية زينة
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وطن- كشفت الممثلة المصرية “زينة”، خلال استضافتها ببرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc أمس، السبت، عن بدايتها في عالم الإعلام والفن وأيضا علاقاتها الخاصة ومغامراتها مع عمليات التجميل.

“زينة” تكشف أسرار بداياتها في عالم الأضواء

تحدثت الفنانة المصرية زينة الذي تصدر اسمها محركات بحث جوجل بعد هذا اللقاء، واسمها الحقيقي وسام رضا إسماعيل مرسي عن جمالها الساحر من منظورها الشخصي قائلة: “أحاول أن أكون أنا، وعندما أسافر خارج مصر وأشوف بنات هناك، أشعر أننى أجمل منهم.”

مضيفة:”أنا راضية عن شكلى وعاجبنى وسعيدة، وأرفض قص شعرى، وكانوا بيقولوا عليا وشى “معضم” ودلوقتى بيعملوا زي وشى موضة وبيرفعوه”.

وتابعت زينة، التي تزعم أنها كانت زوجة الفنان المصري “أحمد عز” في السر بقولها: “بصرف كل فلوسى على الموضة والملابس، وممكن أسافر علشان أشتري شنطة عجبتنى وذلك قبل الخلفة، وبلبس لبسى كتير وعدة مرات”.

واعتبرت زينة أن تصرفاتها نابعة من قناعاتها الشخصية حيث أكدت “بعمل علشان اشترى اللى بحبه.”

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موضحة أن والدتها دائما تقف بجوارها، وتساعدها حتى الآن: “وانا لم أتعود على المسئولية، ولكن الآن الأمر تغير، حيث لدي توأم 9 سنوات ونصف، مؤكدة انهم متعبين”.

"زينة" تكشف أسرار بداياتها في عالم الأضواء
“زينة” تكشف أسرار بداياتها في عالم الأضواء

زينة تتحدث عن دخولها الإعلام

قالت زينة، إنها بدأت مشوارها الفني كمذيعة وأوضحت “كنت بلبس بدلة، والدتي لم تعترض على عملي كمذيعة وكانت فكرة دخولي التمثيل مرفوضة عندها”.

وتابعت الممثلة المصرية: “والدتي حضرت معايا تصوير أول أدواري في “عفاريت السيالة”، ومن وقتها اتغيرت نظرتها لمجال التمثيل”.

وأضافت “عندي أصدقاء كتير من الوسط الفني ولكن طبيعة شغلنا وتعارض أوقات التصوير بيخلينا نبعد عن بعض شوية”.

من فتى أحلام الفنانة زينة؟

تطرقت “زينة” في اللقاء أيضا، إلى مواصفات فتى أحلامها بعد سؤال في السياق وُجه لها من الإعلامية إيمان الحصري.

ووجدت الحصري نفسها في حالة من الصدمة عند ذكرها لبعض الأسماء من مشاهير السينما المصرية من حقبة “الزمن الجميل” مثل “رشدي أباظة” و”عمر الشريف” أو “أحمد رمزي” ولكن زينة رفضت كل تلك الأسماء معتبرة أن أيا منهم لا يمثل فتى أحلامها على حد قولها.

وفي المقابل، أكدت زينة أن الفنان “أحمد مظهر” (1917-2002) هو فتى أحلامها مُلقبة إياه بـ “الباشا”، واعتبرت أنها لو كانت موجودة على أيامه لكانت تزوجت منه.

ووصفت زينة، الممثل الراحل أحمد مظهر، بـ “الزوج المثالي” وأوضحت أنه كان يعامل النساء بطريقة جيدة وراقية.

زينة تصدم الجمهور بحديث عن فتى أحلامها
زينة تصدم الجمهور بحديث عن فتى أحلامها

بطولة زينة في “جعفر العمدة”

لعبت زينة دور البطولة في مسلسل جعفر العمدة، رفقة النجم المصري محمد رمضان، هالة صدقى، إيمان العاصى.

كما شارك في المسلسل كل من مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد.

المسلسل دراما شعبية من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هبة سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة “محمد رمضان” وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل.

ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

المصدرتويتر، قناة dmc، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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