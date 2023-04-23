ديبالا على رأس القائمة.. تشكيلة روما ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

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وطن- يلتقي فريق روما أمام منافسه أتالانتا، الاثنين، في منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب “أتليتي أزوري إيطاليا”، مباراة روما وأتالانتا في منافسات الدوري الإيطالي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

موعد مباراة روما ضد أتالانتا

وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

تشكيلة روما ضد أتالانتا

وسيلعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المباراة أمام نظيره أتالانتا، في منافسات الدوري الإيطالي 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: باتريسيو.

دفاع التشكيلة: دييغو يورينتي، سمولينغ، جيانلوكا مانشيني.

خط الوسط: ليوناردو سبينازولا، نيمانيا ماتيتش، برايان كريستانتي، نيكولا زاليفسكي.

مركز الهجوم: لورينزو بيليغريني، فاينالدوم، ديبالا (أندريا بيلوتي).

معلق مباراة روما وأتالانتا

وستُبثّ أحداث مباراة روما أمام أتالانتا، في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، على شبكة قنوات (أبو ظبي) الإماراتية.

كما ستنقل المباراة على قناة (Abu Dhabi Sports 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11411 H، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وسيعلّق على أحداث مباراة روما وأتالانتا، المعلق محمد أبو كبده، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية.

ويحتل فريق روما المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة نابولي برصيد 75 نقطة للموسم الجاري.