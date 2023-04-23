حملة تضامن مع عماد العدوان.. حمل “الذهب والسلاح” للمقاومة الفلسطينية (شاهد)

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وطن- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وعدة دول عربية حملة تضامن كبيرة مع النائب الأردني عماد العدوان، عقب تأكيد خبر توقيفه من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة تهريب ذهب وسلاح عبر سيارته الخاصة للضفة الغربية المحتلة.

حملة تضامن واسعة مع النائب الأردني عماد العدوان

وكانت وسائل إعلام عربية نشرت فيديو للمضبوطات بحوزة عماد العدوان وأكدت خبر توقيفه من قبل الاحتلال، وهو الخبر الذي أكدته أيضاً وزارة الخارجية الأردنية، وأوضحت أنها تتابع الموقف وتعمل على حلّه.

شفنا السلاح وماشفنا الذهب ؟🤔 تهريب السلاح لدعم المقاومة الفلسطينية هذا شرف للأردنين وهذا تاريخ اجدادنا

اما الذهب هذا كذب لتشويه النائب والأردن وتحويل الامور الى تجاره 😅 ونعم عماد العدوان كابر عن كابر وانتي يا اسرائيل اذا فيكي خير خليه عندك وصعدي الامور

وخذي كلام جده 👇 pic.twitter.com/41aO9zgydJ — جميد جدا 🇯🇴 (@varyhotz) April 23, 2023

ويشار إلى أنّ النائب عماد العدوان، معروفٌ بمناصرته الكبيرة للقضية الفلسطينية وهو أحد أعضاء “لجنة فلسطين” في مجلس النواب الأردني.

وبحسب ما ذكره الإعلام العبري، فإن النائب عماد العدوان، تمّ ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته الخاصة، إلى الضفة الغربية المحتلة.

لعشائر اردنا النخوة والشهامة .. وللنائب القومي العروبي #عماد_العدوان لم يكن هتافنا " شعب واحد مش شعبين " يوماً هو مجرد هتاف … انتم ملح الارض .. طوبى لكم وانتم نصرنا الآتي .. طوبى للمدافع عن فلسطيننا حد القداسة ♥️ pic.twitter.com/r4DxujzhQT — maysa Qadi 𓂆🇵🇸 (@qadi_maysa) April 23, 2023

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وفي بيان له، أكد النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، أنّ النائب عماد العدوان، كان هدفه إدخال الأسلحة إلى المقاومين في فلسطين.

وبحسب صحف عبرية، فقد ضُبط داخل سيارة النائب عماد العدوان 3 أكياس تضم 12 سلاحاً طويلاً، و270 سلاحاً متعرّجاً، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

هذا ودشّن ناشطون بتويتر حملةَ تضامن واسعة مع النائب “العدوان”، وطالبوا السلطات الأردنية بسرعة التحرّك لإطلاق سراحه.

تحية للنائب عماد العدوان

اعتقال العدو الإسرائيلي للنائب الأردني عماد العدوان، ابن مدينة السلط، بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، دليل على أن فلسطين تسكن في قلب كل عربي، وأن مقاومة الاحتلال هي الشغل الشاغل لكل منتمٍ لأمته ودينه، وأن المناصب والمواقع لا تحول دون مقاومة العدو — د.فايز أبو شمالة (@fayez2013851) April 23, 2023

وفي هذا السياق، غرّد الدكتور فايز أبو شمالة: “تحية للنائب عماد العدوان اعتقال العدو الإسرائيلي لابن مدينة السلط، بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، دليل على أن فلسطين تسكن في قلب كل عربي، وأن مقاومة الاحتلال هي الشغل الشاغل لكل منتمٍ لأمته ودينه، وأن المناصب والمواقع لا تحول دون مقاومة العدو”.

فيما كتب مغرد باسم “أبو محمد”: “ايا كان فنحن قلبا وقالبا مع النائب ومع سرعة إطلاق سراحه وعلى اليهود ان يتحملوا كامل المسؤوليه عن سلامته”.

وقال المهندس “أسامة دمور“: “نطالب بالتحرك الفوري من أجل إطلاق سراح النائب عماد العدوان المحتجز لدى الكيان المحتل”.

نطالب بالتحرك الفوري من أجل إطلاق سراح النائب عماد العدوان المحتجز لدى الكيان المحتل 🙏 — Osama Dmour (@OsamaDmour5) April 23, 2023

وتابع: “أنا متضامن مع النائب عماد العدوان الذي عرف بوطنيته وشجاعته ومواقفه الثابتة.. وأطالب بعودته سالما لأرض الوطن”.

وشارك رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي، في حملة دعم النائب الأردني عماد العدوان.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر: “أصغر نواب البرلمان الأردني ومعروف بمناصرته للشعب الفلسطيني .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان وتتهمه بمحاولة تهريب أسلحة بسيارته عبر معبر الملك حسين في الأردن“.

أصغر نواب البرلمان الأردني ومعروف بمناصرته للشعب الفلسطيني .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عضو مجلس النواب الأردني #عماد_العدوان وتتهمه بمحاولة تهريب أسلحة بسيارته عبر معبر الملك حسين. pic.twitter.com/SgCNmOqgKw — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 23, 2023

وكان النائب الأردني خليل عطية قد سارع بإصدار بيان في هذا الخصوص، شدّد فيه على ضرورة عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باعتقال النائب الأردني عماد العدوان.

وقال عطية: “بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات الجمارك الإسرائيلية فإن على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الاحتلال”.

حسب مصادر اردنية. النائب الاردني المحتجز لدى اسرائيل هو عماد العدوان بعد محاولة تهريب أسلحة و ذهب للضفة. النائب مشهور مواقفه القوية للقضية الفلسطينية. pic.twitter.com/rlKoLSNTCc — Hanzala (@Hanzpal2) April 23, 2023

الخارجية الأردنية تعلّق

ويشار إلى أنه في أول تعليق لها على الخبر الذي نشره الإعلام العبري، قالت وزارة الخارجية الأردنية على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير سنان المجالي، إنّ الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير سنان المجالي إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب. pic.twitter.com/0RqQIjPI3T — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 23, 2023

وقال “المجالي”، إنّ الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته في أسرع وقت ممكن.