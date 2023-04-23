الأحد, أبريل 23, 2023
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حملة تضامن مع عماد العدوان.. حمل “الذهب والسلاح” للمقاومة الفلسطينية (شاهد)

شرطة الاحتلال الإسرائيلي أوقفت النائب الأردني عماد العدوان عبر جسر "اللنبي" بتهمة تهريب ذهب وأسلحة للضفة الغربية المحتلة

كتب باسل النجار
حملة تضامن مع عماد العدوان watanserb.com
حملة تضامن مع عماد العدوان
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وطن- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وعدة دول عربية حملة تضامن كبيرة مع النائب الأردني عماد العدوان، عقب تأكيد خبر توقيفه من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة تهريب ذهب وسلاح عبر سيارته الخاصة للضفة الغربية المحتلة.

حملة تضامن واسعة مع النائب الأردني عماد العدوان

وكانت وسائل إعلام عربية نشرت فيديو للمضبوطات بحوزة عماد العدوان وأكدت خبر توقيفه من قبل الاحتلال، وهو الخبر الذي أكدته أيضاً وزارة الخارجية الأردنية، وأوضحت أنها تتابع الموقف وتعمل على حلّه.

إسرائيل توقف النائب الأردنيّ عماد العدوان بزعم محاولة تهريبه كميّات من السلاح والذهب
إسرائيل توقف النائب الأردنيّ عماد العدوان بزعم محاولة تهريبه كميّات من السلاح والذهب

ويشار إلى أنّ النائب عماد العدوان، معروفٌ بمناصرته الكبيرة للقضية الفلسطينية وهو أحد أعضاء “لجنة فلسطين” في مجلس النواب الأردني.

وبحسب ما ذكره الإعلام العبري، فإن النائب عماد العدوان، تمّ ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته الخاصة، إلى الضفة الغربية المحتلة.

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النائب الأردني الذي يحتجزه الاحتلال الإسرائيلي ؟
النائب الأردني الذي يحتجزه الاحتلال الإسرائيلي

وفي بيان له، أكد النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، أنّ النائب عماد العدوان، كان هدفه إدخال الأسلحة إلى المقاومين في فلسطين.

وبحسب صحف عبرية، فقد ضُبط داخل سيارة النائب عماد العدوان 3 أكياس تضم 12 سلاحاً طويلاً، و270 سلاحاً متعرّجاً، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

هذا ودشّن ناشطون بتويتر حملةَ تضامن واسعة مع النائب “العدوان”، وطالبوا السلطات الأردنية بسرعة التحرّك لإطلاق سراحه.

وفي هذا السياق، غرّد الدكتور فايز أبو شمالة: “تحية للنائب عماد العدوان اعتقال العدو الإسرائيلي لابن مدينة السلط، بتهمة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، دليل على أن فلسطين تسكن في قلب كل عربي، وأن مقاومة الاحتلال هي الشغل الشاغل لكل منتمٍ لأمته ودينه، وأن المناصب والمواقع لا تحول دون مقاومة العدو”.

فيما كتب مغرد باسم “أبو محمد”: “ايا كان فنحن قلبا وقالبا مع النائب ومع سرعة إطلاق سراحه وعلى اليهود ان يتحملوا كامل المسؤوليه عن سلامته”.

وقال المهندس “أسامة دمور“: “نطالب بالتحرك الفوري من أجل إطلاق سراح النائب عماد العدوان المحتجز لدى الكيان المحتل”.

وتابع: “أنا متضامن مع النائب عماد العدوان الذي عرف بوطنيته وشجاعته ومواقفه الثابتة.. وأطالب بعودته سالما لأرض الوطن”.

وشارك رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي، في حملة دعم النائب الأردني عماد العدوان.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر: “أصغر نواب البرلمان الأردني ومعروف بمناصرته للشعب الفلسطيني .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان وتتهمه بمحاولة تهريب أسلحة بسيارته عبر معبر الملك حسين في الأردن“.

وكان النائب الأردني خليل عطية قد سارع بإصدار بيان في هذا الخصوص، شدّد فيه على ضرورة عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باعتقال النائب الأردني عماد العدوان.

وقال عطية: “بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات الجمارك الإسرائيلية فإن على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الاحتلال”.

الخارجية الأردنية تعلّق

ويشار إلى أنه في أول تعليق لها على الخبر الذي نشره الإعلام العبري، قالت وزارة الخارجية الأردنية على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير سنان المجالي، إنّ الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال “المجالي”، إنّ الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته في أسرع وقت ممكن.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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