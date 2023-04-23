ترحيل المغربيات مطلب .. قصة هاشتاغ أثار جدلاً حاداً في السعودية (تغريدات)

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وطن – تصدر هاشتاغ (#ترحيل_المغربيات_مطلب)، قائمة الترند في موقع تويتر، في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار نقاشاً حاداً حول تواجد الفتيات والنساء المغربيات .

وتباينت تعليقات المغردين على الهاشتاغ، بين داعٍ فعلاً لترحيل المغربيات من المملكة، وآخرون اعتبروا ان الهاشتاغ “عنصري” وينمّ عن جهل، متسائلين عن سبب تدشينه وتصدّره الترند لمدة 3 أيام متتالية .

#ترحيل_المغربيات_مطلب

أما الذين دعموا الهاشتاغ، وأيدوا مطلب ترحيل المغربيات من السعودية، فمردّ ذلك -وفق ادعائهم- أنّ للمغربيات محاولات للمساس بأخلاق المجتمع عبر نشر الرذيلة، إضافةً إلى عملهنّ في السحر.

#ترحيل_المغربيات_مطلب

من يحب السعوديه

يشارك في هاشتاق ترحيل المغربيات مطلب

نريد وطن خال من المغربيات — سيده من نجد (@NjdSydh) April 22, 2023

وادعى أحد المغردين انّ أكثر المغربيات في السعودية يعملن في مجال الدعارة، ويجمعن اموالاً بطرق غير شرعية وغير قانونية.

#ترحيل_المغربيات_مطلب – اكثرهم يجون ويشتغلون في الدعاره يجمعون اموال بطرق غير شرعيه وغير قانونيه وهذا معروف عندهم ويريدون ان يطبقوه في دولة منبع الاسلام هذه السعودية العظمى وليست المغرب او لاس فيغاس .. — ( قديم الغوص ) (@DAutWnHvLEHxW4A) April 23, 2023

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ونقل مغرّدون ما زعموا أنّها شهادة عسكري سعودي حيث قال إن الشباب السعوديين مُستهدفون بمن وصفهن “ناقلات الإيدز” وأنهنّ يعملن في عصابات، مدعياً أنّ “الخافي أعظم وأشد”.

ودعا إلى الابلاغ عن أيّ مغربية تمارس الفواحىىش بعباءة امرأة سعودية وفي بلاد الحرمين. كما قال

من الخاص شهادة عسكري،شبابنا مُستهدفين بناقلات الإيدرْ والخافي أعظم وأشد ويشتغلون بمجموعات وعصابات مرْبلة النساء رجاء انت مسؤول عن وطنك ودينك ان شفت مخربية فواحشيّة امسكهاوبلغ عليها ولا تتركها يُمارسن الڤواحىىىش بعبائة امرأة سعودية وببلد الحرمين انتم مسؤولين#ترحيل_المغربيات_مطلب pic.twitter.com/TYfbOfpFyU — Siirnx🇸🇦 (@siirnxx) April 22, 2023

كما دعا آخر إلى عدم منح تأشيرة للمغربيات للعمل كعاملة منزلية وما شابه في السعودية، وانّ تمنع الزيارة لهنّ إلا للحج والعمرة فقط، أو من خلال عقد عمل بضوابط قوية.

من يوم فتحوا تأشيرة المغربية عامله منزليه و الأمور لك عليها

ليش ما تمنع الزيارة الا للحج والعمرة فقط

او عقد عمل بضوابط قوية حنا إنتهينا من مسلسل الإثيوبيين و بدينا بسوالف المغربيات … #ترحيل_المغربيات_مطلب — رائد الروقي …. ⚖ (@Raed2030otb) April 17, 2023

بينما دعم حساب آخر ترحيل المغربيات، واعتبر أنه لم يأتِ معهن الخير، بل الأمراض والمخدرات والسحر وخراب البيوت والانحلال الأخلاقي وهدم المجتمعات.

وزعم أنهن منبوذات في بلدهن من شعبهن ويتم تصديرهن للخليج ودول آسيا فقط.

ندعم بقوة #ترحيل_المغربيات_مطلب

أصناف لم يأتي معها الخير

فقط الأمراض. المخدرات. السحر. خراب البيوت. الانحلال الأخلاقي. هدم المجتمعات. معصية الله. اتباع الشيطان. قضايا بالمحاكم. دمار العائلات

علماً بأنهن منبوذات في بلدهن من شعبهن

ويتم تصديرهن للخليج ودول آسيا فقط — منصة أوفير (@Ofir_Platform) April 23, 2023

“هاشتاغ عنصري وفيه إساءة لشعب المغرب”

أما الرافضون لهاشتاغ (#ترحيل_المغربيات_مطلب)، فاعتبروا أنّه هاشتاغ عنصري وفيه إساءة لشعب المغرب ولا يجوز التعميم .

هشتاج عنصري وفيه إساءة لشعب المغرب ولا يجوز التعميم . #ترحيل_المغربيات_مطلب — مازن ابوعبدالله (@dihq4a) April 23, 2023

وتساءلت مغردة عن سبب نشر السعوديين الهاشتاغ وتصدره الترند لليوم الثالث على التوالي .

لماذا ترفع المملكة العربية السعودية شعار #ترحيل_المغربيات_مطلب ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي .. آراؤكم ؟ — عُلا شفيع (@shafiee_ola) April 23, 2023

وكان المغرب عام 2015، قد علّق بشكل مؤقت التصديق على وثائق المغربيات الراغبات في العمل المنزلي حتى معالجة الملفات في السعودية.

جاء ذلك بهدف توفير الحماية لهن بعد انتشار فيديو لمواطنة مغربية تقول إن مشغّلتها السعودية تعذبها، وتمنعها من العودة إلى المغرب، وأنّ زوج مشغلتها جردها من أموالها وأخبرها أنّها ستعمل من دون راتب.

ولا تتوفر احصائية رسمية عن عدد المغربيات العاملات في المملكة العربية السعودية.