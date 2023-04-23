بعد “الجنس الفموي”.. المغنية البرازيلية تشترط على معجبيها هذا الأمر لتوافق على التقاط صورة معهم!

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وطن– طالبت المغنية البرازيلية التي تمّ تصويرها وهي تمارس الجنس الفموي عاريةً مع معجبيها على المسرح، جمهورها بطلب غريب إذا أرادوا التقاط صور معها.

صبغة وردية

قامت MC Pipokinha، بإثارة الجدل بسلسلة من التصرفات الغريبة على المسرح، مثل ربط رجل من فرقتها الراقصة كالكلب، وجعله يلوح بقضيبه.

وقد طالبت الآن جيشها من المعجبين بصبغ حواجبهم باللون الوردي قبل أن توافق على التقاط الصور معهم.

أفادت صحيفة “ديلي ستار” نقلاً عن وسائل إعلام محلية، بأنّ نجمة البوب البرازيلية واسمها الحقيقي دوروث هيلينا دي سوزا ألفيس، تريد أيضًا أن يحصلَ جميع المعجبين على تسريحة الظفيرتين.

ملكة الشعوذة

ظهرت هذه الشروط بعد أن حاول أحد المعجبين الصعود على خشبة المسرح لالتقاط صورة معها في حفلة مؤخراً.. لكن لم يكن لديه حواجب وردية أو ظفيرتين.

وردت MC Pipokinha عليه بتَكرار شروطها والتأكيد عليها.

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أطلقت المغنية البرازيلية أيضاً على نفسها لقبَ “ملكة الشعوذة”.

تاريخ مجنون

قالت مخاطبة الرجل الذي صعد إلى المسرح: “اللعنة! أنت رجل؟ هل أعجبك؟ أثبت أنك تحبني!”

وتابعت: “لدي حواجب وردية! ليس لدي معجب، أنا أكره المعجبين! لدي pipoketes.. أنا لست الفنانين الذين اعتدت عليهم، أنا ملكة الشعوذة، فهمت؟!”

المغنية هي في الواقع حائزة على جائزة، على الرغم من تاريخها الغريب المجنون.

في عام 2022، فازت بجائزة أفضل مغنية في حفل توزيع جوائز Sobre Funk.

خلال مقابلة مع وكالة G1 الإخبارية البرازيلية، زعمت أنّ سلوكها الغريب على المسرح جزء من “شخصيتها”.

عقيدة المورمون

قالت: “كأن القصة هي الموسيقى، وما أقدّمه في عرضي كان مسرحية، وكأنه مسرحية موسيقية”.

كما ورد أنها نشأت في عقيدة المورمون من قبل عائلتها بالتبني، لكنها سرعان ما أصبحت متمردة.

ووصفت الشابة نفسها، بأنها “إعصار يهدم كل شيء في طريقه”.

وأضافت MC Pipokinha: “أمي امرأة ذات إيمان عظيم.. لقد كانت تجعلنا نصلي عندما نستيقظ.. وقبل الغداء وقبل النوم، لنقرأ الكتاب المقدس”.

وأوضحت: “أحببت دائمًا أن أتجول بملابس مختلفة وشعر مختلف.. لكن لم يتمّ قبولي.. لقد كنت الغريبة والقبيحة بينهم”.