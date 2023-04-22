السبت, أبريل 22, 2023
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مريم حسين ترتدي الحجاب لتحقيق أحد أهدافها لعام 2023 وما حدث لاحقاً صادم! (شاهد)

مريم حسين ظهرت بعد ساعات من أداء العمرة بزي عاري الكتف وهوت شورت

كتب خالد الأحمد
مريم حسين ترتدي الحجاب watanserb.com
مريم حسين ترتدي الحجاب
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وطن- أدت الممثلة المغربية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مريم حسين، العمرة برفقتها ابنتها “الأميرة”.

ونشرت مريم حسين مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” خلال أدائها العمرة، حيث ظهرت في صحن المطاف، مستعرضة نفسها وهي في حالة خشوع بارتدائها الحجاب الأبيض من أمام الكعبة المشرفة.

كما نشرت مريم حسين، صورة لها وهي تحمل بين يديها ابنتها “الأميرة” التي ادت معها العمرة كذلك.

وكتبت مريم حسين تعليقا على أدائها العمرة:” الحمد الله وأخيرا تحقق واحد من لسنة ٢٠٢٣ وهو اني اسوي عمرة مع بنتي الاميرة فديتها والحمد الله صارت “.

انتقادات متابعي مريم حسن لها

وعقب نشرها الصور، تلقت مريم حسين عشرات الانتقادات التي سخرت منها ومن ادائها العمرة وجعلها هدفا كبيرا لها على الرغم من قدرتها وقربها من السعودية، حيث تقيم في الإمارات.

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وقال أحد المتابعين معلقا:” انداري ي ترى مقبوله يعني .. في الليل فسق وملاهي ليليه وفي النهار عباده وزياره الحرم المكي… ع كل حال ربنا يهديك وتتجهي الاتجاه الصحيح”.

وعلق متابع آخر بالقول:” معاك كل الإمكانيات المادية والصحية وغيرها وحاطه هدفك بالسنة كااامل انك تروحي بس عمرة مره وحده واعتبرتي الان انك خلاص حققتيها !!؟؟ نااس فقراء من اماكن بعيييدة يروحو العمرة بالسنة كثير ويتمنو لو عندهم الإمكانيات انهم ينامو بالحرم العمر كله وانتي حاطه العمره هدف !! والمشكلة انها جنبك ما تاخذ وقت منك”.

وقال آخر منتقدا:”انتم ليش عدكم الله و طريقة ب رمضان و الحجاب بيت الله فقط ..الدين عدكم ديكورات”.

مريم حسين ترتدي الحجاب لتحقيق أحد أهدافها لعام 2023 وما حدث لاحقاً صادم
مريم حسين ترتدي الحجاب لتحقيق أحد أهدافها لعام 2023 وما حدث لاحقاً صادم

كتف عاري وهوت شورت

ولم تمض ساعات قليلة على إعلانها أداء العمرة، حتى نشرت مريم حسين مقطع فيديو مثير لها عبر خاصية الاستوري على “انستغرام“.

وظهرت مريم حسين في الفيديو القصير محتفلة بقدوم عيد الفطر عبر اتدائها زيا عاري الكتف، وهوت شورت تجاوز الركبة بكثير.

كتف عاري وهوت شورت
كتف عاري وهوت شورت

استجمام على حمام السباحة

كما نشررت مريم حسين صورا لها أثناء استجمامها على أحد حمامات السباحة، دون ان تظهر نفسها وتوضح إن كانت قد قامت ارتدت مايوها أم لا!

استجمام مريم حسين على حمام السباحة
استجمام مريم حسين على حمام السباحة
المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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