مريم حسين ترتدي الحجاب لتحقيق أحد أهدافها لعام 2023 وما حدث لاحقاً صادم! (شاهد)

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وطن- أدت الممثلة المغربية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مريم حسين، العمرة برفقتها ابنتها “الأميرة”.

ونشرت مريم حسين مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” خلال أدائها العمرة، حيث ظهرت في صحن المطاف، مستعرضة نفسها وهي في حالة خشوع بارتدائها الحجاب الأبيض من أمام الكعبة المشرفة.

كما نشرت مريم حسين، صورة لها وهي تحمل بين يديها ابنتها “الأميرة” التي ادت معها العمرة كذلك.

وكتبت مريم حسين تعليقا على أدائها العمرة:” الحمد الله وأخيرا تحقق واحد من لسنة ٢٠٢٣ وهو اني اسوي عمرة مع بنتي الاميرة فديتها والحمد الله صارت “.

View this post on Instagram A post shared by Mariam Hussein/مريم حسين (@mariamhusseinofficial)

انتقادات متابعي مريم حسن لها

وعقب نشرها الصور، تلقت مريم حسين عشرات الانتقادات التي سخرت منها ومن ادائها العمرة وجعلها هدفا كبيرا لها على الرغم من قدرتها وقربها من السعودية، حيث تقيم في الإمارات.

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وقال أحد المتابعين معلقا:” انداري ي ترى مقبوله يعني .. في الليل فسق وملاهي ليليه وفي النهار عباده وزياره الحرم المكي… ع كل حال ربنا يهديك وتتجهي الاتجاه الصحيح”.

وعلق متابع آخر بالقول:” معاك كل الإمكانيات المادية والصحية وغيرها وحاطه هدفك بالسنة كااامل انك تروحي بس عمرة مره وحده واعتبرتي الان انك خلاص حققتيها !!؟؟ نااس فقراء من اماكن بعيييدة يروحو العمرة بالسنة كثير ويتمنو لو عندهم الإمكانيات انهم ينامو بالحرم العمر كله وانتي حاطه العمره هدف !! والمشكلة انها جنبك ما تاخذ وقت منك”.

وقال آخر منتقدا:”انتم ليش عدكم الله و طريقة ب رمضان و الحجاب بيت الله فقط ..الدين عدكم ديكورات”.

كتف عاري وهوت شورت

ولم تمض ساعات قليلة على إعلانها أداء العمرة، حتى نشرت مريم حسين مقطع فيديو مثير لها عبر خاصية الاستوري على “انستغرام“.

وظهرت مريم حسين في الفيديو القصير محتفلة بقدوم عيد الفطر عبر اتدائها زيا عاري الكتف، وهوت شورت تجاوز الركبة بكثير.

استجمام على حمام السباحة

كما نشررت مريم حسين صورا لها أثناء استجمامها على أحد حمامات السباحة، دون ان تظهر نفسها وتوضح إن كانت قد قامت ارتدت مايوها أم لا!