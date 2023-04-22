عيد الفطر في السودان.. أصوات المعركة تختلط بالتهليل والتكبير (تقرير)

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وطن- شهد اليوم الأول من احتفالات عيد الفطر في السودان، إطلاق نار وقصفا جويا وقاذفات صواريخ، حيث اختلطت أصوات المعركة بدعوات الحمد لله الآتية من مآذن المساجد.

وقال تقرير لموقع ميديا إيست آي: “على الرغم من الهدنة التي دعت ثلاثة أيام من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى للاحتفال بعيد المسلمين، إلا أن اليوم السادس من الاشتباكات المسلحة لم يهدأ في المعارك الدامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية”.

وأضاف: “ما كان ينبغي أن يكون يومًا فرحًا، حيث يرتدي الأطفال ملابس جديدة ويشترون الحلوى والألعاب بالمال الذي أهداه لهم أعمامهم، أصبح يومًا آخر يهيمن عليه الرجال الذين يرتدون الزي الكاكي”.

أزمة حادة في السلع

قال المواطنون السودانيون الذين يعيشون في العاصمة الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان ، والتي تضم أكثر من خمسة ملايين شخص، إنهم يخشون السير على الطرق الرئيسية، بينما تنفد السلع الأساسية من المتاجر بسرعة ولا يستطيع الناس الوصول إليها.

وذكر التقرير: “عندما ينظرون من نوافذهم، يرون دخانًا من القصف، في حين أن الأخبار على شاشات هواتفهم المحمولة تخبرهم عن وقف إطلاق النار المتفق عليه”.

وقال عزيز سيد أحمد من سكان حي الطائف شرقي الخرطوم، إن معظم سكان المنطقة فروا إلى ولايات أكثر أمانًا في السودان ، مثل الجزيرة ونهر النيل ، حيث لا توجد معارك.

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وأضاف: “خرج أولئك الذين بقوا في الخارج هذا الصباح لأداء صلاة عيد الفطر، وبعد ساعة استمرت قصف قذائف الآر بي جي وقذائف الهاون، وما زالت مستمرة”.

القتال في الخرطوم

قال الحداد ، الذي يدرس الهندسة المعمارية أيضًا، إن مبنى قريبًا من منزله أصيب بقذيفة وأصيب بأضرار. تخضع الطائف حاليًا لسيطرة قوات الدعم السريع ، بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو ، المعروف باسم حميدتي.

وأخبر “ميديل إيست آي“، أنه شاهد مقاتلي قوات الدعم السريع في الطائف وهم يحتمون داخل المباني المدنية، وأضاف: “في هذه اللحظة ، تحلق الطائرات المقاتلة [التابعة للجيش] فوقنا ، وقوات الأمن الإقليمية تطلق عليهم صواريخ أرض – جو”.

وذكر أحمد الذي وصف نفسه بأنه شاب ثوري: “لا أعتقد أن الاختباء تحت المباني السكنية والاحتماء من قصف الطائرات هو علامة على سيطرة قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع ليست في حالة جيدة هنا”.

دخلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في صراع نشط منذ يوم السبت، حيث يسيطر الجيش على الجو وحافظت المجموعة شبه العسكرية على وجود أكبر في الشوارع ، على الرغم من أن يوم الجمعة شهد أيضًا انتشارًا جديدًا وهامًا لقوات القوات المسلحة السودانية على الأرض.

واشتد القتال بشكل خاص حول الجسور الاستراتيجية والمطارات والقواعد العسكرية والمكاتب الحكومية.

وفي تغيير للمعايير السائدة في السودان ، كان القتال شرسًا بشكل خاص في الخرطوم وأم درمان، اللتين تجنبتا تاريخيًا إراقة الدماء من قبل الجهات الحكومية.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، إن 413 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 3551 بجروح في القتال.

وذكرت خلود خير ، المحللة السودانية ومديرة مركز الأبحاث Confluence Advisory ، أن “معظم الناس أفادوا أن المناطق التي يوجد فيها تواجد أكبر للقوات المسلحة السودانية يسهل على المدنيين عبورها”.

وأضافت: “هذا أمر منطقي لأن القوات المسلحة السودانية بشكل عام أفضل تدريبًا وأكثر انضباطًا وبالتالي فهي أقل احتمالية بكثير لتجاوز عمليات النهب”.

وقالت تسنيم الفاتح ، وهي صحفية تعيش في أبو روف بشرق أم درمان، إن الناس يحاولون تجنب السير على الطريق الرئيسي خوفًا من إطلاق النار عليهم.

وسيطرت قوات الدعم السريع على الحي ، الذي يقع على الضفة الغربية لنهر النيل ، وسيطرت على محطة إذاعية هناك يوم الاثنين.

وأضافت الفاتح: “يسير الناس فقط داخل أزقة الأحياء ويتجنبون الطرق الرئيسية مثل شارع النيل ، حيث صُدمت سيارة لرفضها التوقف عند حاجز لقوات الدعم السريع. كل من يعصيهم يعتبر من العاملين في الجيش”.

وأشارت إلى أن معظم المحلات تخلو من منتجات الألبان ، مثل اللبن واللبن ، بينما ينفد الأرز والعدس بسرعة.

وتابعت: “تم نهب بعض المتاجر ، والناس خائفون. لحسن الحظ ، بدأت الحرب في أم درمان بعد ساعات قليلة من الخرطوم ، لذلك تمكنا من شراء بعض المواد الغذائية الأساسية ، مثل العدس ، بكميات كبيرة ، ولكن هذه ستنتهي قريبًا”.

وكان اندلاع أعمال العنف المفاجئ يعني أن بعض سكان العاصمة حوصروا في أي مكان وجدوا أنفسهم فيه يوم السبت عندما اندلع القتال.

لم يتمكن العديد من المواطنين من تخزين المواد الغذائية لفترة طويلة. ويعاني السودان من اقتصاد مضطرب ، ويعيش 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.

مغادرة المدينة

وقالت الفاتح إن عائلتها كانت تفكر في مغادرة المدينة كما فعل عدد قليل من جيرانها من خلال ركوب الحافلات إلى ولاية الجزيرة الجنوبية.

وأضافت: “لا يوجد سوى مخبز واحد من بين خمسة مخابز باقية في المنطقة. لست متأكدة مما إذا كان هناك قمح متبقي لصنع الخبز.. تفتح بعض المتاجر في وقت مبكر جدًا من الصباح لبضع ساعات ثم تغلق. الناس قلقون من أن ممتلكاتهم وممتلكاتهم يمكن أن تتعرض للنهب إذا ساءت الأمور”.

لكن الفرار من منطقة حرب هو أيضًا مسعى مكلف. قال أحمد ، المقيم في الخرطوم، إن بعض الناس لا يفرون لأنهم لا يستطيعون دفع ثمن تذكرة الحافلة.

وأضاف: “قلة قليلة من الناس لديهم نقود ، والكثير منهم يستخدمون تطبيق Bankak ، الذي يديره البنك المركزي ، لكن التطبيق ، للأسف ، لا يعمل في الوقت الحالي”، وأشار إلى أن تكاليف النقل تضاعفت في الأيام القليلة الماضية.

وتابع: “هناك الكثير من الناس الذين يريدون الفرار من الخرطوم إلى ولايات أكثر أمانا.. لا يوجد ما يكفي من البنزين إلا في السوق السوداء. الوضع مروع: لا ماء وكهرباء في الخرطوم منذ أيام والمحال التي لا تزال مفتوحة ترفع أسعارها”.

واستكمل: “لا يزال لدي بصيص من الأمل”. “الكل اتحد ضد هذا البلد وهؤلاء المقاتلون مجرد واجهات حزبية”.