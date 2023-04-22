سلمى الشيمي حديث الصحافة البريطانية بعد سجنها لعامين بعد نشرها لقطات مثيرة وغير لائقة!

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وطن- نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا عن المؤثرة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي سلمى الشيمي، بعد قرار سجنها لمدة عامين عقب نشرها مقاطع مخلة بهدف التكسب المادي.

وقالت الصحيفة البريطانية أنه تم وضع لمؤثر ذات الحجم الزائد خلف القضبان لمدة عامين وغرامة قدرها 2600 جنيه إسترليني لمشاركته لقطات مثيرة على انستغرام وتيك توك.

وأضافت أن سلمى الشيمي سُجنت بعد إدانتها بنشر “محتوى غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مكاسب مالية.

وبحسب الصحيفةن فقد أمر مسؤولون من نيابة الشؤون المالية والتجارية ومقرها الإسكندرية ، مصر ، الشرطة باحتجازها.

القبض على سلمى الشيمي

وقالت إنه تم القبض على سلمى الشيمي في مطار القاهرة الدولي بمصر بعد عودتها من الإمارات العربية المتحدة في 3 أبريل.

وتم اتهام العارضة ذات الحجم الزائد الشهيرة التي يتابعها 838000 متابع ، بتحميل محتوى غير ملائم على انستغرام وتيك توك ويوتيوب.

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وقالت الصحيفة إن سلمى الشيمي كانت تشارك بانتظام اللقطات المذهلة التي تُظهر منحنياتها جسدها في ملابس شبه عارية وفساتين ضيقة.

ذا صن اتهمت السلطات المصرية بالتشدد

واتهمت الصحيفة السلطات لمصرية بالتشدد، لزعمها أن الصور ومقاطع الفيديو “تسيء إلى الأخلاق العامة والحياء”، وانها أدينت بتهمة نشر محتوى غير لائق وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت إن المحكمة عاقبتها أيضا بغرامة قدرها 2600 جنيه إسترليني بعد أن قيل إن محتواها يقوض قيم المجتمع المصري، بالغضافة إلى مصادرة هاتفها المحمول وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

واقعة سلمى الشيمي مع هرم زوسر

واستذكرت الصحيفة أن سلمى الشيمي كانت قد وجت نفسها سابقًا في مأزق مع السلطات المصرية في ديسمبر 2020.

وقالت إنه ألقي القبض عليها بعد أن قامت بالتقاط صورة بذيئة أمام هرم زوسر البالغ من العمر 4700 عام خارج القاهرة .

كما تم احتجاز مصورها في اليوم التالي بعد المجازفة في موقع التراث العالمي لليونسكو.

ولفتت إلى أن الصورة أثارت غضبًا بين علماء الآثار والمسؤولين ، الذين انتقدوها ووصفوها بأنها استفزازية وغير محترمة.

وتم تصوير العارضة وهي تقف أمام هرم سقارة مرتدية زي فرعوني أبيض ضيق وإكسسوارات متلألئة.

وأشارت الصحيفة إلى تحذير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري ، من تعرض أي شخص لا يحترم المواقع الأثرية لعقوبات شديدة.