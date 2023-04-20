مصر تمنح “حميدتي” مهلة 72 ساعة لإعادة كافة الجنود المصريين!

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وطن- كشفت صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” الناطقة بالإنجليزية، أن مصر منحت قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو ( حميدتي) ، إنذارًا مدته 72 ساعة لإعادة الجنود المصريين الذين تم اعتقالهم في السودان أو “غير ذلك”.

وعادت الدفعة الأولى من أفراد القوات المسلحة المصرية ، الذين تم القبض عليهم ، إلى القاهرة على متن طائرة تابعة للقوات الجوية المصرية يوم الأربعاء، وقالت مصادر مصرية إنه من المتوقع وصول باقي القوات في غضون ساعات.

وعلمت “ديلي نيوز إيجيبت” أن وحدة القوات الخاصة بجهاز المخابرات العامة المصرية (GIS) تنفذ عمليات الإخلاء بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.

عملية الإجلاء ستشمل مدنيين

كما ستشمل عمليات الإجلاء المدنيين الذين هم في مناطق الخطر في جميع أنحاء السودان، حيث أكدت مصادر للصحيفة أن “المخابرات العامة أبلغت الطرفين بتعليق جميع العمليات العسكرية حتى نهاية إجلاء القوات المصرية”.

وألقي القبض على الجنديين يوم السبت في مطار مروي بشمال السودان.

قال المتحدث باسم الجيش المصري ، في بيان، الأربعاء ، إن القوات المسلحة المصرية تنسق مع مختلف الجهات المختصة في السودان لتأمين العودة الآمنة لجميع أفراد القوات المسلحة المصرية إلى الوطن.

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الخارجية السودانية تندد باحتجاز الدعم السريع للجنود المصريين

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد نددت، الأربعاء ، بقوات الدعم السريع لاستمرارها في اعتقال الجنود المصريين، وقالت أن قوات الدعم السريع “مسؤولة أخلاقيا وقانونيا” عن سلامتهم ورفاهيتهم.

السيسي يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد ترأس، الاثنين ، اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لبحث التطورات.

وأوضح الرئيس المصري أن القوات المصرية موجودة في السودان لأغراض التدريب فقط وليس لدعم أي طرف، وأكد أن الوضع في السودان شأن داخلي وموقف مصر ثابت في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشار السيسي إلى أن “قواتنا هناك بأمان وتأكدنا من سلامتهم”.

وأضاف أن مصر على تواصل دائم مع جميع الأطراف في محاولة للتوصل إلى حل وتهدئة الموقف.

270 قتيل و2600 مصاب حتى الآن

واحتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الخامس، وأسفر الصراع عن مقتل نحو 270 شخصا وإصابة أكثر من 2600 فيما لا تزال تسمع دوي إطلاق النار والانفجارات هنا في أنحاء المدينة.

وقال شهود عيان ان الاشتباكات استمرت يوم الاربعاء حيث ضربت انفجارات عنيفة محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم.

على الرغم من إعلان الجانبين التزامهما بهدنة إنسانية مدتها 24 ساعة اقترحتها الأطراف الدولية يوم الثلاثاء ، إلا أن القتال لا يزال مستعراً في البلاد.