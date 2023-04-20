فتاة شبه عارية في الحرم بملابس الإحرام.. حقيقة فيديو فجر موجة غضب

- Advertisement -

وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو لشاب وإلى جانبه شخص بدا وكأنه “فتاة عارية الكتف بملابس الإحرام” بمكياج فاقع على وجهها، ليتبين فيما بعد أنها شاب من جنسية أجنبية الأمر الذي أثار غضب واستياء كبيرين بين السعوديين.

حقيقة فيديو الفتاة المتبرجة في الحرم المكي

والغريب أن منظر الشاب المتشبه بالنساء لم يلفت نظر المعتمرين في المكان الذي كان يضج بالمارة، ومنهم عدد من رجال الشرطة المكلفين بحراسة الحرم المكي، فيما يسمع صوت إقامة الصلاة.

ماهذا ياقوم 🤔 pic.twitter.com/Crjz7Tp5T3 — m i s s d i o r🇸🇦 (@missdior456) April 18, 2023

وظهر الشابان في مقطع فيديو تال وهما يلقيان تحية “السلام عليكم”، وقال الشاب إنهما “لا يتقنان اللغة العربية”.

وأضاف أنه لا يعرف بالإنترنت وتم تصويره مع شقيقه الصغير “زين”.

- Advertisement -

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية، حول صحة “الفيديو” المتداول، إن كان مفبركاً أو حقيقياً، والذي يظهر في “الفيديو” رجل أم إمرأة.

فيما ذهب آخرون إلى أن الشخص الظاهر في المقطع هو شاب بالفعل، وأنه استخدم (فلتر) بعد التصوير للظهور بهذا الشكل وإثارة الجدل.

هيئة مكافحة الإشاعات تكشف الحقيقة

وبدورها كشفت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة الرسالة التي نشرتها حسابات مجهولة بعنوان «فتاة شبه عارية في الحرم المكي بملابس الإحرام!».

وقالت إن هذه الرسالة غير صحيحة، والفيديو لشاب أجنبي وليس فتاة، وايضاً تم إستخدام آحدى الفلاتر في تطبيق التيك توك لتغيير لون البشرة.

وأثار الفيديو الجديد الذي انتشر على نطاق واسع جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأعرب بعضهم عن استيائهم واستنكارهم لهذا السلوك الذي اعتبروه إهانة لقدسية المكان ورمزيته الدينية بين المسلمين في كل دول العالم.

وعلقت د. حنان العتيبي :”هكذا بدّل بن سلمان المعروف بالمنكر والمنكر بالمعروف”

وأضافت :”مراهق بلباس الإحرام متشبه بالنساء يروج الخناسة في المسجد الحرام ولا أحد يحتج له خوفا من الاعتقال والاتهام بالتطرف”.

"هكذا بدّل #بن_سلمان المعروف بالمنكر والمنكر بالمعروف"

مراهق بلباس الإحرام متشبه بالنساء يروج الخناسة في #المسجد_الحرام ولاأحد يحتج له خوفا من الاعتقال والاتهام بالتطرف pic.twitter.com/7eIUY8JXkn — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) April 19, 2023

فيما عقبت “نورة الحربي”:”هذه ليست المرة الأولى نشاهد الطريقة المخلة للحرمين الشريفين”.

تشبه بالنساء أمام الكعبة

وفي حالة مشابهة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في، يناير الماضي، فيديو لشاب يتشبه بالنساء أمام الكعبة، يؤدي مناسك العمرة داخل الحرم المكي.

وأطلّ الشاب في أوائل العقد الثاني من عمره، من خلال “الفيديو” في أكثر من لقطة، ببشرة ملساء، وشعر طويل بخصلات صفراء، وشفتين منتفختين، وحاجبين مرسومين.

كما أثارت حادثة أخرى كثيراً من الجدل، تعود لمنتصف عام 2019، لامرأة داخل الحرم المكي، ترتدي ملابس الإحرام الرجالية، وتؤدي مناسك العمرة.

وظهرت المرأة أمام الكعبة، ببروز واضح في صدرها، مما زاد الشكوك حولها، علاوة على ذلك، تركت شعرها منسدلاً، وتزيّنت “بحلق وإسورة”.