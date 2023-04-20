الخميس, أبريل 20, 2023
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فتاة شبه عارية في الحرم بملابس الإحرام.. حقيقة فيديو فجر موجة غضب

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات أن الفيديو لشاب أجنبي وليس فتاة، وتم استخدام إحدى الفلاتر في تطبيق "تيك توك" لتغيير لون البشرة

كتب خالد الأحمد
فتاة شبه عارية في الحرم المكي بملابس الإحرام watanserb.com
فتاة عارية الكتف وبمكياج في الحرم المكي
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وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو لشاب وإلى جانبه شخص بدا وكأنه “فتاة عارية الكتف بملابس الإحرام” بمكياج فاقع على وجهها، ليتبين فيما بعد أنها شاب من جنسية أجنبية الأمر الذي أثار غضب واستياء كبيرين بين السعوديين.

حقيقة فيديو الفتاة المتبرجة في الحرم المكي

والغريب أن منظر الشاب المتشبه بالنساء لم يلفت نظر المعتمرين في المكان الذي كان يضج بالمارة، ومنهم عدد من رجال الشرطة المكلفين بحراسة الحرم المكي، فيما يسمع صوت إقامة الصلاة.

وظهر الشابان في مقطع فيديو تال وهما يلقيان تحية “السلام عليكم”، وقال الشاب إنهما “لا يتقنان اللغة العربية”.

وأضاف أنه لا يعرف بالإنترنت وتم تصويره مع شقيقه الصغير “زين”.

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وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية، حول صحة “الفيديو” المتداول، إن كان مفبركاً أو حقيقياً، والذي يظهر في “الفيديو” رجل أم إمرأة.

فيما ذهب آخرون إلى أن الشخص الظاهر في المقطع هو شاب بالفعل، وأنه استخدم (فلتر) بعد التصوير للظهور بهذا الشكل وإثارة الجدل.

هيئة مكافحة الإشاعات تكشف الحقيقة

وبدورها كشفت هيئة مكافحة الإشاعات حقيقة الرسالة التي نشرتها حسابات مجهولة بعنوان «فتاة شبه عارية في الحرم المكي بملابس الإحرام!».

وقالت إن هذه الرسالة غير صحيحة، والفيديو لشاب أجنبي وليس فتاة، وايضاً تم إستخدام آحدى الفلاتر في تطبيق التيك توك لتغيير لون البشرة.

وأثار الفيديو الجديد الذي انتشر على نطاق واسع جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأعرب بعضهم عن استيائهم واستنكارهم لهذا السلوك الذي اعتبروه إهانة لقدسية المكان ورمزيته الدينية بين المسلمين في كل دول العالم.

وعلقت د. حنان العتيبي :”هكذا بدّل بن سلمان المعروف بالمنكر والمنكر بالمعروف”

وأضافت :”مراهق بلباس الإحرام متشبه بالنساء يروج الخناسة في المسجد الحرام ولا أحد يحتج له خوفا من الاعتقال والاتهام بالتطرف”.

فيما عقبت “نورة الحربي”:”هذه ليست المرة الأولى نشاهد الطريقة المخلة للحرمين الشريفين”.

تشبه بالنساء أمام الكعبة

وفي حالة مشابهة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في، يناير الماضي، فيديو لشاب يتشبه بالنساء أمام الكعبة، يؤدي مناسك العمرة داخل الحرم المكي.

وأطلّ الشاب في أوائل العقد الثاني من عمره، من خلال “الفيديو” في أكثر من لقطة، ببشرة ملساء، وشعر طويل بخصلات صفراء، وشفتين منتفختين، وحاجبين مرسومين.

كما أثارت حادثة أخرى كثيراً من الجدل، تعود لمنتصف عام 2019، لامرأة داخل الحرم المكي، ترتدي ملابس الإحرام الرجالية، وتؤدي مناسك العمرة.

وظهرت المرأة أمام الكعبة، ببروز واضح في صدرها، مما زاد الشكوك حولها، علاوة على ذلك، تركت شعرها منسدلاً، وتزيّنت “بحلق وإسورة”.

المصدرهيئة مكافحة الإشاعات + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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