العراق.. كشف المستور وراء الوفاة المفاجئة لسعد كمبش وتفاصيل خطيرة

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وطن- توفي رئيس ديوان الوقف السني العراقي الأسبق “سعد كمبش”، بعد دقائق من اعتقاله على يد قوة خاصة من وزارة الداخلية العراقية في مدينة الموصل بمنطقة الغزلاني في الجانب الأيمن من المدينة.

تفاصيل وفاة سعد كمبش

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، الثلاثاء الماضي، بأن مدير ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش “هرب” من مكان احتجازه داخل مركز شرطة الكرادة بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، مع انتشار أمني مكثف داخل المنطقة حالياً بحثا عنه.

حيث تم بتاريخ ٣/٢١/ ٢٠٢٣ إلقاء القبض على سعد كمبش من قبل قوة خاصة على ذمة قضايا تهم فساد مالي وهدر المال العام بمبالغ كبيرة.

ونشرت مواقع وصفحات محلية صورة تظهر اللحظات الأولى لاعتقال كمبش في مدينة الموصل.

انتشار خبر وفاة سعد كمبيش الرئيس السابق للوقف السني العراقي ، بعد وقت قصير من اعتقاله ، مما قد يشير إلى أن من اعتقله قام بتصفيته حتى لا يكشف شركاء الفساد (دولة بلا قانون دولة الميليشيات) …#العراق #سعد_كمبش pic.twitter.com/JvQfA09wyA — Yassin_Alalusi (@Yassin_T_A) April 20, 2023

حيث بدا عنصران وهما يمسكان به ويقتادانه بالقوة في أحد شوارع المدينة، وصورة أخرى له ميتاً في مستشفى الموصل العام، فيما ظهرت كدمات على وجهه وأسفل ذقنه.

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ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر طبي قوله، إن سعد كمبش توفي بأزمة قلبية بعد دقائق من اعتقاله في منطقة الغزلاني في الجانب الأيمن من الموصل، حيث كان في منزل أحد أعضاء نواب حركة “تقدم”.

عاجل اللحظات الاولى لاعتقال الهارب المدان سعد كمبش في مدينة الموصل. pic.twitter.com/tNR7pcCL8b — ابن المرجعية (@samtyh8) April 20, 2023

وقال المصدر، وهو مسؤول في مستشفى الموصل العام طلب عدم ذكر اسمه، إن سعد كمبش نقل إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة، رغم توفير كافة الكوادر الطبية الاختصاصية اللازمة.

وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية، إنه توفي بعد مطاردة للشرطة، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم لديه، مشيرا إلى أن القضاء وجه بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

بعد دقائق من اعتقاله.. وفاة سعد كمبش منظومة ميليشياوية فاسدة، تستخدمك للسرقات وبعدها يتم التخلص منك بهدوء pic.twitter.com/7mMV4CEXK0 — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) April 20, 2023

تسريب صوتي لضابط ضمن القوة التي اعتقلت سعد كمبش

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريباً صوتياً لأحد ضباط القوة التي اعتقلت سعد كمبش، تحدث فيه حول حالته قبل الاعتقال.

ويقول في التسريب إن كمبش ألقي القبض عليه على ضوء تلفون من شخص مجهول وكان كمبش مريضا ويتقيأ.

#تسريب_صوتي_لوفاة_كمبش

تسريب صوتي لأحد ضباط القوة التي إعتقلت #سعد_كمبش حول حالته قبل الاعتقال

التسريب الصوتي #لايطابق الإجراءات الشديدة التي اتخذها #وزير_الداخلية

حيث يقول تم إلقاء القبض عليه على ضوء تلفون من شخص مجهول

وكان كمبش مريض ويتقيأ#سعد_كمبش_إغتيال_ام_وفاة@mohamedshia pic.twitter.com/CQLUcq2i7H — مًنَصَةُاَلْعُرَاْقْ (@Manasataliraq33) April 20, 2023

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان أن قوة خاصة ألقت القبض على سعد كمبش في مدينة الموصل، بعد أن هرب من مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم في المنطقة الخضراء، الثلاثاء.

وأشارت في بيانها إلى أن كمبش توفي بعد مطاردة ما تسبب بالارهاق وارتفاع الضغط لديه، ما أدى إلى وفاته ووجه القضاء بتشريح الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى الطب العدلي بالموصل لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

اعتقال سعد كمبش بتهم فساد

واعتقل كمبش بتهمة ارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام بلغت قيمتها حوالي 100 مليون دولار، بينها تلاعب في بناء مساجد ومآذن وفنادق.

وتم الإعلان بعد ذلك عن الحكم حضوريا بسجنه أربع سنوات.

ووفق نشطاء فإن فرضية الاغتيال لسعد كمبش حاضرة وممكنة والمستفيد قطعاً هو الذي سعى في عملية التهريب، وخشية فتح ملفات أخرى وتوجيه القضية بمنحى آخر بعيد تماماً عن الواقع.