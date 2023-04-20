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العراق.. كشف المستور وراء الوفاة المفاجئة لسعد كمبش وتفاصيل خطيرة

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر طبي قوله إن سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني العراقي الأسبق، توفي بأزمة قلبية بعد دقائق من اعتقاله

كتب خالد الأحمد
وفاة سعد كمبش watanserb.com
وفاة سعد كمبش
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وطن- توفي رئيس ديوان الوقف السني العراقي الأسبق “سعد كمبش”، بعد دقائق من اعتقاله على يد قوة خاصة من وزارة الداخلية العراقية في مدينة الموصل بمنطقة الغزلاني في الجانب الأيمن من المدينة.

تفاصيل وفاة سعد كمبش

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، الثلاثاء الماضي، بأن مدير ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش “هرب” من مكان احتجازه داخل مركز شرطة الكرادة بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، مع انتشار أمني مكثف داخل المنطقة حالياً بحثا عنه.

حيث تم بتاريخ ٣/٢١/ ٢٠٢٣ إلقاء القبض على سعد كمبش من قبل قوة خاصة على ذمة قضايا تهم فساد مالي وهدر المال العام بمبالغ كبيرة.

ونشرت مواقع وصفحات محلية صورة تظهر اللحظات الأولى لاعتقال كمبش في مدينة الموصل.

حيث بدا عنصران وهما يمسكان به ويقتادانه بالقوة في أحد شوارع المدينة، وصورة أخرى له ميتاً في مستشفى الموصل العام، فيما ظهرت كدمات على وجهه وأسفل ذقنه.

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ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر طبي قوله، إن سعد كمبش توفي بأزمة قلبية بعد دقائق من اعتقاله في منطقة الغزلاني في الجانب الأيمن من الموصل، حيث كان في منزل أحد أعضاء نواب حركة “تقدم”.

وقال المصدر، وهو مسؤول في مستشفى الموصل العام طلب عدم ذكر اسمه، إن سعد كمبش نقل إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة، رغم توفير كافة الكوادر الطبية الاختصاصية اللازمة.

وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية، إنه توفي بعد مطاردة للشرطة، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم لديه، مشيرا إلى أن القضاء وجه بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تسريب صوتي لضابط ضمن القوة التي اعتقلت سعد كمبش

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريباً صوتياً لأحد ضباط القوة التي اعتقلت سعد كمبش، تحدث فيه حول حالته قبل الاعتقال.

ويقول في التسريب إن كمبش ألقي القبض عليه على ضوء تلفون من شخص مجهول وكان كمبش مريضا ويتقيأ.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان أن قوة خاصة ألقت القبض على سعد كمبش في مدينة الموصل، بعد أن هرب من مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم في المنطقة الخضراء، الثلاثاء.

وأشارت في بيانها إلى أن كمبش توفي بعد مطاردة ما تسبب بالارهاق وارتفاع الضغط لديه، ما أدى إلى وفاته ووجه القضاء بتشريح الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى الطب العدلي بالموصل لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

اعتقال سعد كمبش بتهم فساد

واعتقل كمبش بتهمة ارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام بلغت قيمتها حوالي 100 مليون دولار، بينها تلاعب في بناء مساجد ومآذن وفنادق.

وتم الإعلان بعد ذلك عن الحكم حضوريا بسجنه أربع سنوات.

ووفق نشطاء فإن فرضية الاغتيال لسعد كمبش حاضرة وممكنة والمستفيد قطعاً هو الذي سعى في عملية التهريب، وخشية فتح ملفات أخرى وتوجيه القضية بمنحى آخر بعيد تماماً عن الواقع.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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