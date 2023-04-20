الخميس, أبريل 20, 2023
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اعترف له “بسر الراقصة”.. مصطفى يونس كشف لرامز جلال المستور في حياته

شارك نجم منتخب مصر السابق مصطفى يونس في برنامج "رامز نيفر إند" لينضم لقائمة ضحايا رامز جلال

كتب خالد الأحمد
حلقة مصطفى يونس مع رامز جلال watanserb.com
حل لاعب كرة القدم السابق مصطفى يونس ضيفا على برنامج رامز جلال الرمضاني
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وطن – حل لاعب كرة القدم السابق مصطفى يونس، ضيفا على برنامج رامز جلال الرمضاني، اليوم الخميس، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند” الذي عرض مساء اليوم عبر قناة “إم بي سي مصر”.

حلقة مصطفى يونس مع رامز جلال

وكعادته في تقديم الحلقات سخر رامز جلال، من مصطفى يونس عند استقباله، وعلق بكلمات ساخرة على إطلالته وتسريحة شعره، كما هدد ساخرا بالانتقام للنادي الأهلي.

ووصفه بـ “رئيس مصلحة الطبالين..ايه الجزمة دي والتسريحة دي”.

وتتمحور فكرة برنامج رامز جلال، حول استقبال الضيف، وتناول وجبة الغداء في المطعم الطائر على ارتفاع 50 مترًا، فوق سطح الأرض، ويصاب بخوف و قلق بسبب الارتفاع ثم تحرك المطعم، وسط تواجد مجموعة من الكومبارس العاملين فى البرنامج، ويظهرون كضيوف بالمطعم.

وفي مقلب المطعم الطائرة بدا مصطفى يونس بين مجموعة من الأشخاص، الذين يفترض أن يكونوا زبائن ولكن يتضح أنهم جزء من المقلب.

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ويتوجه رامز لمصطفى يونس مردداً عبارته المعهودة: “اللي فات كان هزار واللي جاي ضرب نار.. أي محاولة فرار حتوقع في بير مالوش قرار”.

وتابع بينما كان الضيف الضحية مذهولاً مما يسمع: “مش عايز عند علشان رامز نيفر إند“، ويبدأ الكرسي يتحرك تحت مصطفى يونس، الذي قال لرامز “بلاش هزار”

ثم يدعوه نجم البرنامج رامز جلال إلى مرحلة الشفافية ليقول له: “إذا سئلت فيما إذا كنت تعلم بالمقلب.. فبماذا تجيب؟”، فيرد عليه الثاني مؤكدا عدم علمه بالمقلب مسبقا: “مكنتش أعرف فعلا”.

وخلال “مرحلة التصالح مع النفس والغير”، ظهر رامز جلال يحمل مسدس الماء الضخم مهدداً مصطفى يونس.

وقال له “انت سبت قناة الزمالك ليه؟”، فأجابه: “ما كنتش مستريح فيها.. أنا مختلف وفي حاجات مش موافق عليها.”

مصطفى يونس وراقصة من شارع الهرم

ودخل رامز في مرحلة الترند مساحة الخصوصية في حياة ضيفه مصطفى يونس ليسأله: “مين الفنانة اللي انت تجوزتها أو كنت حتتجوزها”.

فأجابه أنها ليست فنانة بل راقصة، وبعد ضغط وتهديد رامز جلال كشف مصطفى يونس أن اسمها نادية فؤاد وتعرف عليها في شارع الهرم.

كما طلب رامز من يونس أن يحدد ثلاثة أسماء لمحليين رياضيين يطلب منهم البقاء في بيوتهم وترك العمل، فأجابه: “من يعملون في اتحاد الكرة محمد بركات وحازم إمام”.

وظهر مصطفى يونس أيضا وهو يصفق ويردد عبارة المديح المعتادة: “رامز جلال نجم التوتكتوك عقل راح منو وحيفك”.

وفي فقرة الأسئلة التي جهزها له مقدمو البرنامج قال مصطفى يونس: “يجب أن نقف بجانب الزمالك كمصريين، لأن الزمالك بيكمل الأهلي، وطول عمري عاشق للإسماعيلي”.

تدريب نادي الزمالك

وعن إمكانية تدريبه لنادي الزمالك قال مصطفى يونس: “السماسرة هم الذين يقومون بجلب المدربين واللاعبين، وفي الأهلي والزمالك هناك لاعبين لا يستحقوا أن يسيروا من أمام سور النادي.. لو دربت الزمالك سأختار سيد عبدالحفيظ (مدير الكرة الحالي بالأهلي) يكون مديرا للكرة بالقلعة البيضاء”.

وبعد انتهاء الحلقة علق رامز وهو يعانق ضيفه: أحب أقدملكم مصطفى يونس بالكاتشب”، في إشارة إلى اتساخ ثيابه من الطعام في فقرة المطعم الطائر.

المصدريوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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