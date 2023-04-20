اعترف له “بسر الراقصة”.. مصطفى يونس كشف لرامز جلال المستور في حياته

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وطن – حل لاعب كرة القدم السابق مصطفى يونس، ضيفا على برنامج رامز جلال الرمضاني، اليوم الخميس، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند” الذي عرض مساء اليوم عبر قناة “إم بي سي مصر”.

حلقة مصطفى يونس مع رامز جلال

وكعادته في تقديم الحلقات سخر رامز جلال، من مصطفى يونس عند استقباله، وعلق بكلمات ساخرة على إطلالته وتسريحة شعره، كما هدد ساخرا بالانتقام للنادي الأهلي.

ووصفه بـ “رئيس مصلحة الطبالين..ايه الجزمة دي والتسريحة دي”.

وتتمحور فكرة برنامج رامز جلال، حول استقبال الضيف، وتناول وجبة الغداء في المطعم الطائر على ارتفاع 50 مترًا، فوق سطح الأرض، ويصاب بخوف و قلق بسبب الارتفاع ثم تحرك المطعم، وسط تواجد مجموعة من الكومبارس العاملين فى البرنامج، ويظهرون كضيوف بالمطعم.

وفي مقلب المطعم الطائرة بدا مصطفى يونس بين مجموعة من الأشخاص، الذين يفترض أن يكونوا زبائن ولكن يتضح أنهم جزء من المقلب.

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ويتوجه رامز لمصطفى يونس مردداً عبارته المعهودة: “اللي فات كان هزار واللي جاي ضرب نار.. أي محاولة فرار حتوقع في بير مالوش قرار”.

وتابع بينما كان الضيف الضحية مذهولاً مما يسمع: “مش عايز عند علشان رامز نيفر إند“، ويبدأ الكرسي يتحرك تحت مصطفى يونس، الذي قال لرامز “بلاش هزار”

ثم يدعوه نجم البرنامج رامز جلال إلى مرحلة الشفافية ليقول له: “إذا سئلت فيما إذا كنت تعلم بالمقلب.. فبماذا تجيب؟”، فيرد عليه الثاني مؤكدا عدم علمه بالمقلب مسبقا: “مكنتش أعرف فعلا”.

وخلال “مرحلة التصالح مع النفس والغير”، ظهر رامز جلال يحمل مسدس الماء الضخم مهدداً مصطفى يونس.

وقال له “انت سبت قناة الزمالك ليه؟”، فأجابه: “ما كنتش مستريح فيها.. أنا مختلف وفي حاجات مش موافق عليها.”

مصطفى يونس وراقصة من شارع الهرم

ودخل رامز في مرحلة الترند مساحة الخصوصية في حياة ضيفه مصطفى يونس ليسأله: “مين الفنانة اللي انت تجوزتها أو كنت حتتجوزها”.

فأجابه أنها ليست فنانة بل راقصة، وبعد ضغط وتهديد رامز جلال كشف مصطفى يونس أن اسمها نادية فؤاد وتعرف عليها في شارع الهرم.

كما طلب رامز من يونس أن يحدد ثلاثة أسماء لمحليين رياضيين يطلب منهم البقاء في بيوتهم وترك العمل، فأجابه: “من يعملون في اتحاد الكرة محمد بركات وحازم إمام”.

وظهر مصطفى يونس أيضا وهو يصفق ويردد عبارة المديح المعتادة: “رامز جلال نجم التوتكتوك عقل راح منو وحيفك”.

وفي فقرة الأسئلة التي جهزها له مقدمو البرنامج قال مصطفى يونس: “يجب أن نقف بجانب الزمالك كمصريين، لأن الزمالك بيكمل الأهلي، وطول عمري عاشق للإسماعيلي”.

تدريب نادي الزمالك

وعن إمكانية تدريبه لنادي الزمالك قال مصطفى يونس: “السماسرة هم الذين يقومون بجلب المدربين واللاعبين، وفي الأهلي والزمالك هناك لاعبين لا يستحقوا أن يسيروا من أمام سور النادي.. لو دربت الزمالك سأختار سيد عبدالحفيظ (مدير الكرة الحالي بالأهلي) يكون مديرا للكرة بالقلعة البيضاء”.

وبعد انتهاء الحلقة علق رامز وهو يعانق ضيفه: أحب أقدملكم مصطفى يونس بالكاتشب”، في إشارة إلى اتساخ ثيابه من الطعام في فقرة المطعم الطائر.