الخميس, أبريل 20, 2023
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الهدهد

أزمة كبيرة بين جورجينا ورونالدو بسبب السعودية وأمر آخر!

رونالدو مستاء من موقف وسلوك جورجينا رودريغيز، الذي اعتبر أن العارضة قد غيرت طريقة حياتها بشكل جذري، وأصبحت شديدة التركيز على الذات منذ أن صعدت إلى الشهرة.

كتب سالم حنفي
أزمة كبيرة بين جورجينا ورونالدو watanserb.com
أزمة كبيرة بين جورجينا ورونالدو
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وطن- تتزايد الشائعات عن وجود أزمة بين المؤثرة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، ولاعب نادي النصر وكريستيانو رونالدو ، حيث تشير المعلومات إلى وجود مسافة معينة بين المؤثرة واللاعب البرتغال.

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني، فقد ظهرت لأشياء التي من الممكن أن تكون سببًا في إثارة هذه اللحظة السيئة بينهما. بالإضافة إلى ذلك ، في الشبكات الاجتماعية لكليهما، حيث يمكن ملاحظة أنه في الأسابيع الأخيرة لم ينشرا محتوى معًا كما اعتادا سابقا.

وأكد الموقع على أن الوقت ليس جيدا للاعب البرتغالي ، الذي لم يتمكن من الفوز بالدوري السعودي مع النصر ، لكنه شخصيًا لن يمر بأفضل لحظاته أيضًا.

وعن أسباب التوتر في العلاقة بينهما، فإنه فقًا للمعلومات، فقد سئم البرتغالي من موقف وسلوك جورجينا رودريغيز، الذي اعتبر أن العارضة قد غيرت طريقة حياتها بشكل جذري ، وأصبحت شديدة التركيز على الذات منذ أن صعدت إلى الشهرة.

أزمة كبيرة بين جورجينا ورونالدو بسبب السعودية
أزمة كبيرة بين جورجينا ورونالدو بسبب السعودية

عدم تواضع جورجينا

ولفت الموقع إلى أن الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي I am Georgina ، الذي تم بثه على Netflix ، عرض جورجينا لانتقادات شديدة على وجه التحديد بسبب عدم التواضع الذي أظهرته في جميع الأوقات تقريبًا.

جورجينا لا تريد العيش في السعودية

وأكد الموقع على أن كريستيانو رونالدو يعيش أجواء التفوق، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما هناك تناقضات مهمة من جانبها مع البرتغالي، لأنها لا ترغب في العيش في المملكة العربية السعودية.

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وبحسب الموقع، فإنه في عرض لاعب كرة القدم مع فريقه الجديد ، شوهدت جورجينا رودريغيز شديدة البرودة بالفعل مع القليل من التواصل مع كريستيانو رونالدو.

ونوه الموقع إلى أنه على ما يبدو فإن المؤثرة ليست مرتاحة تمامًا لحياتها الجديدة في الرياض ، وهو أمر من شأنه أن يؤثر أيضًا على هذه الأزمة التي يتم الحديث والكتابة عنها كثيرًا.

المصدرموقع "okdiario" الإسباني، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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