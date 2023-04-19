نسخة عن جدتها دلال عبد العزيز.. جمال كايلا رامي رضوان يسحر جمهور “جت سليمة”

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وطن- كايلا رامي رضوان هي ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، ولدت في مارس 2014، وظهرت لأول مرة أمام الجمهور في عرض مسرحية “آنستونا” التي شاركت فيها والدتها والتي بدأ عرضها العام الماضي.

كما شاركت كايلا رامي رضوان كضيفة شرف في مسلسل “جت سليمة” الذي عرض في رمضان 2023، والذي قامت ببطولته والدتها أيضًا، وظهرت في الحلقة 12 من المسلسل، وحظيت بإعجاب الجمهور ببراءتها وجمالها.

جمال ساحر لـ كايلا رامي رضوان

خلال حضورها مسرحية “آنستونا”، تعرضت كايلا رامي رضوان لموجة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكلها ولون بشرتها، مما دفع والديها إلى الدفاع عنها والتأكيد على حبهم لها.

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

وهو عكس ما حدث خلال أحدث ظهور لها، كضيفة شرف في الحلقة 12 من مسلسل “جت سليمة” الذي يُعرض في رمضان 2023.

كايلا هي أصغر متفرجة لأعمال والدتها، وتحب المسرح والغناء، وتعتبر من أشهر الأطفال المشاهير في الوسط الفني.

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هذا وشهدت الحلقة 12 من مسلسل جت سليمة ظهور كايلا رامي رضوان، ابنة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان كضيفة شرف المسلسل، وقد استرعى جمالها الساحر وبرائتها الفائقة، انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كايلا رامي رضوان مع والدتها الفنانة دنيا سمير غانم في ظهورها الاول من مسلسل جت سليمة pic.twitter.com/V95Qv3Ir2O — Classic (@classic_mou) April 18, 2023

وفي أول تجربة فنية لها، شاركت كايلا رامي رضوان، ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، في مسلسل جت سليمة الذي عرض في شهر رمضان المبارك.

وقد ظهرت كايلا في الحلقة 12 من المسلسل كضيفة شرف، حيث جسدت دور الطفلة التي تحب حياة الأميرات وترتدي فستانًا ورديًا وتحمل عصاً سحرية.

وقد أبدى الجمهور إعجابه بظهور كايلا الساحر والبريء، وأشادوا بموهبتها وجمالها وشبهها بوالدتها.

بنت دنيا سمير غانم والمذيع جوزها الي عمرها ٤ سنين طلعت في مسلسلها

التوريث الي شغال ده بيقضي على مئات الاشغال وعلى احلام اطفال ممكن تاخد الفرصة دي وتنتشل عائلتها من الفقر

زمان كان بيتم البحث عن المواهب دلوقتي المواهب اصبحت وراثه وحكر على الغني pic.twitter.com/J1S8xH9hDT — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) April 19, 2023

كما لفت ناشطون إلى الشبه الكبير الظاهر بين كايلا وجدتها الراحلة لأمها الفنانة دلال عبد العزيز.

مسلسل جت سليمة وحضور لافت لدنيا سمير غانم

مسلسل “جت سليمة” مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل.

بالإضافة إلى: إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"عادي في حاجات كتير بتروح وترجع.. والضربة بتقويني بالذات لما توجع"😓.. صوت دنيا سمير غانم بيسرق القلوب ❤️#جت_سليمة #شهر_الفرحة pic.twitter.com/vB8vZesXdJ — CBC Egypt (@CBCEgypt) April 18, 2023

تدور أحداث المسلسل حول سليمة (دنيا سمير غانم) التي تعود إلى مصر بعد غياب 20 عامًا في أستراليا، وتواجه صعوبات في التأقلم مع المجتمع المصري والعادات والتقاليد المختلفة.

وتقع في مواقف كوميدية مع أفراد عائلتها وجيرانها وزوجها (خالد الصاوي) الذي يحبها رغم اختلاف شخصيتهما.

ما شاء الله ربنا يبارك فيها 🙏🏻🤍🤍 نسخة من باباها و جدتها 🥰 كايلا رامي رضوان ابنة الفنانة دنيا سمير غانم pic.twitter.com/nj2DCckAbI — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) April 19, 2023

حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية، كما حصد إشادات من النقاد والجمهور على أداء الفنانين والكوميديا الخفيفة التي قدَّمها.

يُعرض مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، يوميا على قناة cbc.

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

دنيا سمير غانم تتألق في رمضان 2023

دنيا سمير غانم هي ممثلة ومذيعة مصرية، ولدت في القاهرة في 01 يناير/كانون الثاني 1985.

هي ابنة الفنان الكبير سمير غانم والممثلة دلال عبد العزيز، وتعد واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي.

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

بدأت دنيا سمير غانم مشوارها الفني في سن مبكرة، حيث شاركت في بعض المسلسلات مع والدها سمير غانم.

ثم بدأت في الظهور بأعمال فنية خاصة بها منذ عام 2006، حيث قدمت دور البطولة في عدد من المسلسلات والأفلام.

ومن أشهر أعمال دنيا سمير غانم التلفزيونية: مسلسل “نيللي وشريهان”، “في اللالا لاند”، “فرق توقيت”، “الأب الروحي”، ومن أشهر أفلامها: “طير انت”، “يا أنا يا خالتي”، “تسليم أهالي” وغيره.