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نسخة عن جدتها دلال عبد العزيز.. جمال كايلا رامي رضوان يسحر جمهور “جت سليمة”

كايلا رامي رضوان هي مفاجأة المسلسل الكوميدي "جت سليمة" من بطولة والدتها دنيا سمير غانم

كتب فهمي الورغمي
جمال كايلا رامي رضوان watanserb.com
كايلا رامي رضوان
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وطن- كايلا رامي رضوان هي ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، ولدت في مارس 2014، وظهرت لأول مرة أمام الجمهور في عرض مسرحية “آنستونا” التي شاركت فيها والدتها والتي بدأ عرضها العام الماضي.

كما شاركت كايلا رامي رضوان كضيفة شرف في مسلسل “جت سليمة” الذي عرض في رمضان 2023، والذي قامت ببطولته والدتها أيضًا، وظهرت في الحلقة 12 من المسلسل، وحظيت بإعجاب الجمهور ببراءتها وجمالها.

جمال ساحر لـ كايلا رامي رضوان

خلال حضورها مسرحية “آنستونا”، تعرضت كايلا رامي رضوان لموجة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكلها ولون بشرتها، مما دفع والديها إلى الدفاع عنها والتأكيد على حبهم لها.

وهو عكس ما حدث خلال أحدث ظهور لها، كضيفة شرف في الحلقة 12 من مسلسل “جت سليمة” الذي يُعرض في رمضان 2023.

كايلا هي أصغر متفرجة لأعمال والدتها، وتحب المسرح والغناء، وتعتبر من أشهر الأطفال المشاهير في الوسط الفني.

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هذا وشهدت الحلقة 12 من مسلسل جت سليمة ظهور كايلا رامي رضوان، ابنة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان كضيفة شرف المسلسل، وقد استرعى جمالها الساحر وبرائتها الفائقة، انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

دنيا سمير غانم تشارك الجمهور بصورها مع ابنتها كايلا من مسلسل جت سليمة
دنيا سمير غانم تشارك الجمهور بصورها مع ابنتها كايلا من مسلسل جت سليمة

وفي أول تجربة فنية لها، شاركت كايلا رامي رضوان، ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، في مسلسل جت سليمة الذي عرض في شهر رمضان المبارك.

وقد ظهرت كايلا في الحلقة 12 من المسلسل كضيفة شرف، حيث جسدت دور الطفلة التي تحب حياة الأميرات وترتدي فستانًا ورديًا وتحمل عصاً سحرية.

وقد أبدى الجمهور إعجابه بظهور كايلا الساحر والبريء، وأشادوا بموهبتها وجمالها وشبهها بوالدتها.

كما لفت ناشطون إلى الشبه الكبير الظاهر بين كايلا وجدتها الراحلة لأمها الفنانة دلال عبد العزيز.

ظهور خاص للطفلة كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم فى "جت سليمة"
ظهور خاص للطفلة كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم فى “جت سليمة”

مسلسل جت سليمة وحضور لافت لدنيا سمير غانم

مسلسل “جت سليمة” مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل.

بالإضافة إلى: إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث المسلسل حول سليمة (دنيا سمير غانم) التي تعود إلى مصر بعد غياب 20 عامًا في أستراليا، وتواجه صعوبات في التأقلم مع المجتمع المصري والعادات والتقاليد المختلفة.

وتقع في مواقف كوميدية مع أفراد عائلتها وجيرانها وزوجها (خالد الصاوي) الذي يحبها رغم اختلاف شخصيتهما.

حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية، كما حصد إشادات من النقاد والجمهور على أداء الفنانين والكوميديا الخفيفة التي قدَّمها.

يُعرض مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، يوميا على قناة cbc.

دنيا سمير غانم تتألق في رمضان 2023

دنيا سمير غانم هي ممثلة ومذيعة مصرية، ولدت في القاهرة في 01 يناير/كانون الثاني 1985.

هي ابنة الفنان الكبير سمير غانم والممثلة دلال عبد العزيز، وتعد واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي.

بدأت دنيا سمير غانم مشوارها الفني في سن مبكرة، حيث شاركت في بعض المسلسلات مع والدها سمير غانم.

ثم بدأت في الظهور بأعمال فنية خاصة بها منذ عام 2006، حيث قدمت دور البطولة في عدد من المسلسلات والأفلام.

ومن أشهر أعمال دنيا سمير غانم التلفزيونية: مسلسل “نيللي وشريهان”، “في اللالا لاند”، “فرق توقيت”، “الأب الروحي”، ومن أشهر أفلامها: “طير انت”، “يا أنا يا خالتي”، “تسليم أهالي” وغيره.

المصدرانستجرام، تويتر، قناة cbc، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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