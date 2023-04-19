نرمين محسن تظهر بملابس مثيرة مع رامز جلال وتفاجأت بالثور يهجم عليها

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وطن- وقعت الممثلة السعودية ومقدمة البرامج نرمين محسن الزهراني ضحية جديدة في برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع خلال الموسم الرمضاني الحالي على قناة mbc مصر.

حلقة نرمين محسن مع رامز جلال

ونشرت نرمين محسن على حسابها في “تويتر” صوراً لها تظهر في إحداها وهي تمتطي حصاناً في هيئة تشبه المحاربين القدامى، وعلقت عليها:” أنا كذا بقيت نيفر اند”.

كما نشر “رامز جلال” صوراً لنرمين وهي ترمي بالقوس والنشابة وعلق عليها “الغسالة يا نيرمين .. ماتزعلوش مني يا سعوديين”، في إشارة إلى مقلب الغسالة الثقيل الذي تعرضت له الفنانة السعودية.

الغساله يا نيرمين .. ماتزعلوش مني يا سعوديين 😂

نيرمين محسن في #رامز_نيفر_إند@Nrmin_alZahrani pic.twitter.com/a8Y4z9Bh9s — Ramez Galal (@ramezgalal) April 19, 2023

وهي ثاني فنانة سعودية يتم استضافتها في “رامز نيفر إند” بعد الفنانة ميلا الزهراني.

وسخر رامز جلال من الفنانة نيرمين محسن، فور وصولها البوليفارد قائلا: “نجمة ظاهرة ومنتشرة وممكن تطلع لينا من الحنفية”.

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وأضاف عند نزولها من السيارة مستكملا سخريته من الضيف كعادته: “ده جاكت ده ولا كليم، ديه داخلة نادي الجزيرة، ديه لابسة جزمة جحا، الجاكتة ديه محتاجة بنطلون بيجاما، اوعا تلبسنا قضية تحرش، البت ديه حولة يا جماعة محتاجة تظبط زوايا”.

ومازح رامز جلال، خلال الفقرة الأولى نيرمين محسن أثناء استقلالها الخيل وسؤالها عن اسم الحصان، ليرد رامز قائلا: «أجمل بنات حواء، فيحاء الصحاري دى بتسأل المتنبي، يا جماعة».

نرمين محسن ووصلة رعب في الغسالة

وفي مقلب الغسالة بدت نرمين وهي تصرخ وتستغيث عند تأرجح الغرفة التي وضعت فيها ودورانها، وتحاول التشبث بجدرانها كي لا تقع فيما كانت الأشياء تتساقط عليها وعلى رامز جلال.

وبدت في مشهد تال وهي تسقط من علِ وتصيح بصوت مرتفع “والله لأموت خلاص الحقوني”، قبل أن يتوقف المقلب وتردد بينما كان وجهها متسخاً بالتورتة التي ألقاها رامز جلال في وجهها: “ما عاد أقدر راح أموت”.

وعندما يكشف رامز عن قناعه بدأت نرمين تصرخ وتقول له:” والله حرام عليك بينما يحاول تهدئتها”.

وسألها رامز أن تحدث المتابعين عن تجربتها داخل الغسالة فقالت وهي تضحك :” أنا أول مرة أتشقلب في الحياة”.

وطلب منها رامز أن توجه رسالة للجمهور السعودي وتقول لهم: ” إحنا بنتخشرم مع بعض”-حسب اللهجة السعودية– فتضحك عالياً وتقول له:” الله يسعدك يارامز كل الجمهور السعودي يحبك ويموت فيك”.

ليعبر لها عن مشاعر مثيلة تجاه الجمهور السعودي، وعندما طلب منها أن تقلده باعتبار أنها اشتهرت بالتقليد قالت له “أنا نسيت أسمي نسيت من أنا، نسيت الماضي والحاضر وكل حاجة”.

ولكنها لم تلبث أن قلدته في عباراته المعهودة” أعزائي المشاهدين في كل مكان”.

ونفت نرمين معرفتها بالمقلب مسبقاً، وقالت أن الموظفين من البرنامج اتصلوا بها وقالوا أن هناك لقاء معها ستجريه الإعلامية “كارلا حداد” لتكتشف أن الثانية هي جزء من المقلب.

من هي نرمين محسن؟

يشار إلى أن نيرمين محسن من مواليد جدة السعودية عام 1993 وانتقلت للإقامة في سوريا مع أسرتها، لتكون بدايتها الفنية بسوريا من خلال المشاركة بمسلسل (باب الحارة) الجزء الخامس.

وهي أول فنانة سعودية تظهر في الدراما السورية

وشاركت في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ومن أبرز أعمالها “الحوت الأزرق” و”شد بلد”، و”حارة الشيخ” و”أيام عسل”، و”سوق الدماء” و”المجهولة” و”واي فاي”.