الأربعاء, أبريل 19, 2023
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نرمين محسن تظهر بملابس مثيرة مع رامز جلال وتفاجأت بالثور يهجم عليها

حظيت حلقة السعودية نرمين محسن في "رامز نيفر إند" بتفاعل كبير من قبل الجمهور السعودي والعربي

كتب خالد الأحمد
الممثلة السعودية نرمين محسن الزهراني watanserb.com
الممثلة السعودية نرمين محسن الزهراني
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وطن- وقعت الممثلة السعودية ومقدمة البرامج نرمين محسن الزهراني ضحية جديدة في برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع خلال الموسم الرمضاني الحالي على قناة mbc مصر.

حلقة نرمين محسن مع رامز جلال

ونشرت نرمين محسن على حسابها في “تويتر” صوراً لها تظهر في إحداها وهي تمتطي حصاناً في هيئة تشبه المحاربين القدامى، وعلقت عليها:” أنا كذا بقيت نيفر اند”.

كما نشر “رامز جلال” صوراً لنرمين وهي ترمي بالقوس والنشابة وعلق عليها “الغسالة يا نيرمين .. ماتزعلوش مني يا سعوديين”، في إشارة إلى مقلب الغسالة الثقيل الذي تعرضت له الفنانة السعودية.

وهي ثاني فنانة سعودية يتم استضافتها في “رامز نيفر إند” بعد الفنانة ميلا الزهراني.

وسخر رامز جلال من الفنانة نيرمين محسن، فور وصولها البوليفارد قائلا: “نجمة ظاهرة ومنتشرة وممكن تطلع لينا من الحنفية”.

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وأضاف عند نزولها من السيارة مستكملا سخريته من الضيف كعادته: “ده جاكت ده ولا كليم، ديه داخلة نادي الجزيرة، ديه لابسة جزمة جحا، الجاكتة ديه محتاجة بنطلون بيجاما، اوعا تلبسنا قضية تحرش، البت ديه حولة يا جماعة محتاجة تظبط زوايا”.

ومازح رامز جلال، خلال الفقرة الأولى نيرمين محسن أثناء استقلالها الخيل وسؤالها عن اسم الحصان، ليرد رامز قائلا: «أجمل بنات حواء، فيحاء الصحاري دى بتسأل المتنبي، يا جماعة».

حلقة نرمين محسن مع رامز جلال
حلقة نرمين محسن مع رامز جلال

نرمين محسن ووصلة رعب في الغسالة

وفي مقلب الغسالة بدت نرمين وهي تصرخ وتستغيث عند تأرجح الغرفة التي وضعت فيها ودورانها، وتحاول التشبث بجدرانها كي لا تقع فيما كانت الأشياء تتساقط عليها وعلى رامز جلال.

وبدت في مشهد تال وهي تسقط من علِ وتصيح بصوت مرتفع “والله لأموت خلاص الحقوني”، قبل أن يتوقف المقلب وتردد بينما كان وجهها متسخاً بالتورتة التي ألقاها رامز جلال في وجهها: “ما عاد أقدر راح أموت”.

وعندما يكشف رامز عن قناعه بدأت نرمين تصرخ وتقول له:” والله حرام عليك بينما يحاول تهدئتها”.

وسألها رامز أن تحدث المتابعين عن تجربتها داخل الغسالة فقالت وهي تضحك :” أنا أول مرة أتشقلب في الحياة”.

وطلب منها رامز أن توجه رسالة للجمهور السعودي وتقول لهم: ” إحنا بنتخشرم مع بعض”-حسب اللهجة السعودية– فتضحك عالياً وتقول له:” الله يسعدك يارامز كل الجمهور السعودي يحبك ويموت فيك”.

ليعبر لها عن مشاعر مثيلة تجاه الجمهور السعودي، وعندما طلب منها أن تقلده باعتبار أنها اشتهرت بالتقليد قالت له “أنا نسيت أسمي نسيت من أنا، نسيت الماضي والحاضر وكل حاجة”.

ولكنها لم تلبث أن قلدته في عباراته المعهودة” أعزائي المشاهدين في كل مكان”.

ونفت نرمين معرفتها بالمقلب مسبقاً، وقالت أن الموظفين من البرنامج اتصلوا بها وقالوا أن هناك لقاء معها ستجريه الإعلامية “كارلا حداد” لتكتشف أن الثانية هي جزء من المقلب.

الجمهور يشكك بحلقة نيرمين محسن مع رامز جلال: حركاتها تؤكد معرفتها بالقلب
الجمهور يشكك بحلقة نيرمين محسن مع رامز جلال: حركاتها تؤكد معرفتها بالقلب

من هي نرمين محسن؟

يشار إلى أن نيرمين محسن من مواليد جدة السعودية عام 1993 وانتقلت للإقامة في سوريا مع أسرتها، لتكون بدايتها الفنية بسوريا من خلال المشاركة بمسلسل (باب الحارة) الجزء الخامس.

وهي أول فنانة سعودية تظهر في الدراما السورية

وشاركت في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ومن أبرز أعمالها “الحوت الأزرق” و”شد بلد”، و”حارة الشيخ” و”أيام عسل”، و”سوق الدماء” و”المجهولة” و”واي فاي”.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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