معتمر يثير الجدل أثناء بحثه عن بيت أبو جهل في الحرم المكي! (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لمعتمر وهو يقوم بالبحث والسؤال عن بيت “أبو جهل” أثناء أدائه للعمرة.

وظهر المعتمر الذي كان يقف في ساحة الحرم المكي وهو يبحث بكل جدية، حيث أكد بلغته العربية الغير متقنة بأنه يبحث عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بيت أبو جهل.

وبدا المعتمر متحمسا وهو يسأل مصور الفيديو عن مكان بيت الرسول، ليجيبه بأنه في المدينة المنورة، وأنه لا يوجد بيت لأبو جهل في الحرم المكي.

معتمر يسأل عن بيت أبو جهل 😂💔 pic.twitter.com/doDhBgfd12 — Trend pase (@trend_pase) April 18, 2023

وأثار المقطع لمنشور حالة من السخرية والمزاح حول طلب المعتمر وبحثه عن منزل أبو جهل في الحرم المكي، حيث تساءل المغردون عن الهدف من وراء سؤاله.

في هذا السياق، قال أحد المغردين ويدعى وليد محمد معلقا على الفيديو بأن المعتمر يشخصن الأمر مع أبو جهل: “استاذي ف الشخصنه”.

استاذي ف الشخصنه 🐐 — وليّد محمد | ١٩٩٧ (@wx22__) April 18, 2023

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ردود أفعال المغردين

وقال المغرد عبد العزيز ممازحا: “ناويه”.

ناويه 😂 — عبدالعزيز (@zeez_r1) April 18, 2023

وعلق المغرد “مسعد” على القيديو بالقول: “يبي يتفاهم معه”.

يبي يتفاهم معه — Mosaed💫 (@Modi82762106) April 18, 2023

وقال آخر: “ياكثر الهنود اللي يجون يسألوني عن بيت ابو جهل طبعاً يقصدون دورات المياه جهة الساحة الشرقي”.

ياكثر الهنود اللي يجون يسألوني عن بيت ابو جهل طبعاً يقصدون دورات المياه جهة الساحة الشرقية 😂🏃🏻‍♂️ — b3ndar  (@bs1_11) April 18, 2023

وفي تعليقه على الفيديو، أشار مغرد إلى مقطع موجود على “يوتيوب” يؤكد بأن بيت أبو جهل هو مكان الحمامات المخصصة للرجال في الحرم المكي.

ياليت لو بحثت بقوقل او يتيوب يلي صورت المقطع كان يمديك تنقله كلام وتترجمه له لان في مقطع بيتيوب يقول ان الحمامات مكان موقع ببت ابو جهل ومايندرى عن صحة المقطع

وممكن اللي سال في براسه شغلات يبي يسويها لو استفضت معاه بالكلام بيعطيك العلم او يمكن الوضع غشمرهhttps://t.co/4TsBUHZhT6 — ⁷7⁷ (@Nokia_130) April 18, 2023

فيديو يزعم تحويل مكان منزل أبو جهل لحمامات للرجال

ووفقا لمقطع الفيديو المنشور على “يوتيوب” فقد زعم مصوره بأن الحمامات الظاهرة في مقطعه هي مسكن أبو جهل “اللعين” الذي كان يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، على حد وصفه.

وأشار مصور الفيديو إلى مبنى مقابل للحمامات في الجهة الاخرى، زعم انه للمنزل الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.