الأربعاء, أبريل 19, 2023
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معتمر يثير الجدل أثناء بحثه عن بيت أبو جهل في الحرم المكي! (شاهد)

مزاعم تقول بأن مكان منزل أبو جهل تم تحويله لحمامات للرجال

كتب سالم حنفي
معتمر يبحث عن بيت أبو جهل watanserb.com
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لمعتمر وهو يقوم بالبحث والسؤال عن بيت “أبو جهل” أثناء أدائه للعمرة.

وظهر المعتمر الذي كان يقف في ساحة الحرم المكي وهو يبحث بكل جدية، حيث أكد بلغته العربية الغير متقنة بأنه يبحث عن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بيت أبو جهل.

وبدا المعتمر متحمسا وهو يسأل مصور الفيديو عن مكان بيت الرسول، ليجيبه بأنه في المدينة المنورة، وأنه لا يوجد بيت لأبو جهل في الحرم المكي.

وأثار المقطع لمنشور حالة من السخرية والمزاح حول طلب المعتمر وبحثه عن منزل أبو جهل في الحرم المكي، حيث تساءل المغردون عن الهدف من وراء سؤاله.

في هذا السياق، قال أحد المغردين ويدعى وليد محمد معلقا على الفيديو بأن المعتمر يشخصن الأمر مع أبو جهل: “استاذي ف الشخصنه”.

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ردود أفعال المغردين

وقال المغرد عبد العزيز ممازحا: “ناويه”.

وعلق المغرد “مسعد” على القيديو بالقول: “يبي يتفاهم معه”.

وقال آخر: “ياكثر الهنود اللي يجون يسألوني عن بيت ابو جهل طبعاً يقصدون دورات المياه جهة الساحة الشرقي”.

وفي تعليقه على الفيديو، أشار مغرد إلى مقطع موجود على “يوتيوب” يؤكد بأن بيت أبو جهل هو مكان الحمامات المخصصة للرجال في الحرم المكي.

فيديو يزعم تحويل مكان منزل أبو جهل لحمامات للرجال

ووفقا لمقطع الفيديو المنشور على “يوتيوب” فقد زعم مصوره بأن الحمامات الظاهرة في مقطعه هي مسكن أبو جهل “اللعين” الذي كان يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، على حد وصفه.

وأشار مصور الفيديو إلى مبنى مقابل للحمامات في الجهة الاخرى، زعم انه للمنزل الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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