لماذا يجب عدم ارتداء الشبشب والكعب والملابس الضيقة على متن الطائرة؟.. تركها قد ينقذ حياتك!

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وطن– تدّعي المضيفة الجوية كاجال مانهاس (26 عامًا)، أنه يجب على الركاب تجنّب ارتداء الملابس الضيقة أو الكعب العالي في أثناء الطيران لأنهم قد يتسبّبون في مشاكل صحية.

عندما نذهب في عطلة، عادةً ما نفكر فيما سنرتديه في وجهتنا بدلاً من المطار، ومع ذلك، هناك بعض الأفكار العامة التي يجب أن تضعَها في اعتبارك عند ارتداء ملابس الطيران.

وبالطبع كذلك، من المهم ارتداء ملابس مريحة وحتى إحضار ملابس للتدفئة، لأنّ المسافر من الممكن أن يشعر بالبرد داخل الطائرة، ويمكن أن يصاب بالبرد.

ترك بعض الملابس في المنزل قد يُنقذ حياتك على متن الطائرة

ولكن، من خلال ترك بعض العناصر في حقيبتك أو في المنزل، يمكن أن تنقذ حياتك أو تمنع نفسك من التعرض للأذى في أثناء النقل، حيث لا يُنصح ببعض الأحذية عندما يكون المسافر على متن طائرة كما أوضح موظفو شركة الطيران، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وفي هذا السياق، قالت مضيفة طيران أمريكان إيرلاينز أندريا فيشباخ: “أنصح حقًا بعدم ارتداء الكعب العالي أو الشبشب أو أي زلاقات، في الغالب لأغراض السلامة. إذا كان هناك إجلاء وكانت هناك حاجة إلى منزلقات، فسيتعيّن عليك نزع الكعب العالي، لأنه يمكن أن يثقب الشريحة”.

وأضافت: “من يعرف أين وفي أيّ ظروف ستهبط. بالإضافة إلى ذلك، فهي ليست عملية للانتقال من بوابة إلى بوابة”.

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وأشارت “أندريا” إلى أنّه في حين أنّ العديد من المضيفات يرتدين الكعب للعمل، فإنهم غالبًا ما يخلعونه بعد الإقلاع.

ملابس معينة ينصح بعدم ارتدائها على متن الطائرة

وتحدثت مضيفة طيران أخرى بأنّ الركاب يجب ألّا يرتدوا ملابس معينة.

وقالت كاجال مانهاس (26 عامًا)، من الهند، التي كانت عضوًا في طاقم الطائرة لمدة ثماني سنوات وتحب مساعدة مسافريها في الحصول على رحلة طيران جيدة.

كاجال مانهاس، مضيفة الطيران الشهيرة لديها آلاف المتابعين على “انستغرام”، وتشارك أسرار الرحلة وكيف تبدو وراء الكواليس على ارتفاع 35000 قدم.

وتحدّثت “كاجال” لصحيفة “ديلي ستار”، وقالت: “لا ترتدي الكعب أو الملابس الضيقة أبدًا في أثناء الطيران، فقد يمثّل ذلك مشكلة بالنسبة لك”.

ووفقاً لمضيفة الطيران وعمال الخطوط الجوية الآخرين، يتمّ مشاركة هذه النصيحة على نطاق واسع داخل الصناعة.

هذه التوصية لا علاقة لها بأسلوبك أو كيف تبدو، ولكن كل شيء يتعلق بسلامتك، حيث قد تزيد الملابس الضيقة من خطر التعامل مع التشنجات أو التورم أو التأثير على الدورة الدموية.

خطر ارتداء الملابس الضيقة على متن الطائرة

وعلقت “كاجال” قائلةً: “الملابس الضيقة يمكن أن تبطئ الدورة الدموية وتجعلك تشعر بعدم الارتياح لأن عليك الجلوس لساعات طويلة”.

ولفتت إلى أنّه من المهم تجنّب تجلّط الأوردة العميقة (DVT) عن طريق الحفاظ على تدفق الدم بطريقة صحية في أثناء الطيران.

وأشارت إلى أنّ الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هي حالة طبية تحدث عندما تتشكّل جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة، عادةً في الساق أو الحوض، ولكن في بعض الأحيان في الذراع.

ويسبّب الألم والتورم وإذا انفصلت الجلطة واستقرّت في مكان حيوي -مثل الرئتين- يمكن أن تكون قاتلة.

ونصحت بأنّه يمكن المساعدة في منع الإصابة بجلطات الأوردة العميقة عن طريق تجنّب الملابس الضيقة والتحرك والمشي في أثناء الرحلة وشرب كثير من الماء.

خطر ارتداء الكعب العالي

كما أنه في هذه الأثناء، يمكن أن يتسبّب الكعب في السقوط أو التعثر عند الإخلاء؛ بل وقد يسبّب خطرًا على الآخرين.

وأوضحت “كاجال” أنه “في حالة الطوارئ، يمكن أن يثقب الكعب مدرج الانزلاق المخصص لإنقاذ الركاب في حالات الطوارئ، وهو ما من شأنه أنْ يعرّضك ويعرض باقي الركاب للخطر”.

واختتمت “كاجال” نصائحها بالقول: “لذلك، في المرة القادمة التي تكون فيها على متن طائرة، تذكر ارتداء أحذية قوية وموادّ طبيعية فضفاضة في حالة حدوث الأسوأ”.