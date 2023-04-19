الأربعاء, أبريل 19, 2023
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فيديو جديد للأسرى المصريين من الجيش لدى قوات الدعم السريع (شاهد)

بعث القائد بقوات الدعم السريع برسالة طمأنة للمصريين حول تواجد القوات المصرية في أمن وأمان، إلى أن يتم تسليمهم

كتب خالد الأحمد
فيديو للأسرى المصريين في السودان watanserb.com
الأسرى المصريين في السودان
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وطن- أظهر مقطع فيديو جديد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الجنود المصريين الذين تم أسرهم على يد قوات الدعم السريع المناوئة للحكومة السودانية والجيش بقيادة البرهان، بعد نقلهم للخرطوم.

الجنود المصريين في السودان

وكان الجنود المذكورين قد تم أسرهم في قاعدة مطار “مروي” شمال السودان، على يد عناصر من قوات الدعم السريع بعد بدء الاشتباكات مع الجيش السوداني.

وفي المقطع بعث القائد بقوات الدعم السريع، برسالة طمأنة للمصريين حول تواجد القوات المصرية في أمن وأمان، إلى أن يتم تسليمهم.

وزعم -بينما بدا عشرات الجنود جلوساً خلفه- أن قوات الدعم السريع هي اليد الأمينة للسودان يد الحق وليس الباطل-حسب قوله-

وقال الضابط المصري إبراهيم سعد: “الحمدلله كلنا بخير هنا، وإن شاء الله نرجع لأهلنا سالمين”.

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وكانت قوات الدعم السريع التي تشتبك مع الجيش السوداني، قد نشرت فيديو في وقت سابق وقالت إنه يظهر جنودا مصريين وهم يسلمون أنفسهم للمجموعة شبه العسكرية التي تحتل مكانة بارزة في السودان.

ونشرت مقطعا آخرا يظهر فيه عشرات العناصر، بعد أن ألقي القبض عليهم وهم يجلسون وأيديهم فوق رؤوسهم في دلالة على “استسلامهم”.

بعد وقوعهم أسرى.. هذا سبب وجود عناصر من الجيش المصري في السودان
بعد وقوعهم أسرى.. هذا سبب وجود عناصر من الجيش المصري في السودان

أسر ضباط وجنود مصريين في السودان

وفي وسط المشاهد، ظهر ضابط برتبة نقيب في القوات المسلحة يدعى “محمد صلاح أبو زيد” -كُشفت هويته لاحقاً- وتحدّث مع أحد قادة كتيبة الدعم السريع.

وعرف عن نفسه بأنه ضابط مصري وهو المسؤول عن المجموعة معه، وقال له: “كلمني أنا وما حدش ليه دعوة بالعساكر”.

حميدتي يطمئن المصريين

ووجّهت قوات الدعم السريع بعد اعتقال المجموعة المصرية رسالةً لمصر قالت فيها: “إلى أخواننا المصريين أولادكم في الحفظ والصون وفي مكان آمن، ومستعدين لتسليمهم للحكومة المصرية”.

وأضافت أنّ “الكتيبة المصرية لا تعتبر عدو وسلمت نفسها دون مقاومة”.

وتتواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في البلاد، فيما تدخّل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقار لقوات الدعم السريع، القوة التي كانت معروفة “بالجنجويد” في عهد عمر البشير، وقاتلت الى جانب قواته في إقليم درافور، قبل أن تتحوّل الى قوة رديفة للجيش بعد الإطاحة بالبشير وتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين لوقت قصير.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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