فيديو جديد للأسرى المصريين من الجيش لدى قوات الدعم السريع (شاهد)

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وطن- أظهر مقطع فيديو جديد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الجنود المصريين الذين تم أسرهم على يد قوات الدعم السريع المناوئة للحكومة السودانية والجيش بقيادة البرهان، بعد نقلهم للخرطوم.

الجنود المصريين في السودان

وكان الجنود المذكورين قد تم أسرهم في قاعدة مطار “مروي” شمال السودان، على يد عناصر من قوات الدعم السريع بعد بدء الاشتباكات مع الجيش السوداني.

وفي المقطع بعث القائد بقوات الدعم السريع، برسالة طمأنة للمصريين حول تواجد القوات المصرية في أمن وأمان، إلى أن يتم تسليمهم.

فيديو صادر من مرتزقة الدعم السريع وبحوزتهم جنود مصريين تم أسرهم من قاعدة #مطار_مروي بشمال #السودان . pic.twitter.com/YeElul5zJA — Sudan News (@Sudan_tweet) April 19, 2023

وزعم -بينما بدا عشرات الجنود جلوساً خلفه- أن قوات الدعم السريع هي اليد الأمينة للسودان يد الحق وليس الباطل-حسب قوله-

وقال الضابط المصري إبراهيم سعد: “الحمدلله كلنا بخير هنا، وإن شاء الله نرجع لأهلنا سالمين”.

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وكانت قوات الدعم السريع التي تشتبك مع الجيش السوداني، قد نشرت فيديو في وقت سابق وقالت إنه يظهر جنودا مصريين وهم يسلمون أنفسهم للمجموعة شبه العسكرية التي تحتل مكانة بارزة في السودان.

كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي⭕

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/3t4oNoCpPg — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

ونشرت مقطعا آخرا يظهر فيه عشرات العناصر، بعد أن ألقي القبض عليهم وهم يجلسون وأيديهم فوق رؤوسهم في دلالة على “استسلامهم”.

أسر ضباط وجنود مصريين في السودان

وفي وسط المشاهد، ظهر ضابط برتبة نقيب في القوات المسلحة يدعى “محمد صلاح أبو زيد” -كُشفت هويته لاحقاً- وتحدّث مع أحد قادة كتيبة الدعم السريع.

وعرف عن نفسه بأنه ضابط مصري وهو المسؤول عن المجموعة معه، وقال له: “كلمني أنا وما حدش ليه دعوة بالعساكر”.

حميدتي يطمئن المصريين

ووجّهت قوات الدعم السريع بعد اعتقال المجموعة المصرية رسالةً لمصر قالت فيها: “إلى أخواننا المصريين أولادكم في الحفظ والصون وفي مكان آمن، ومستعدين لتسليمهم للحكومة المصرية”.

وأضافت أنّ “الكتيبة المصرية لا تعتبر عدو وسلمت نفسها دون مقاومة”.

وتتواصل المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في البلاد، فيما تدخّل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقار لقوات الدعم السريع، القوة التي كانت معروفة “بالجنجويد” في عهد عمر البشير، وقاتلت الى جانب قواته في إقليم درافور، قبل أن تتحوّل الى قوة رديفة للجيش بعد الإطاحة بالبشير وتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين لوقت قصير.