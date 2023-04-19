الأربعاء, أبريل 19, 2023
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حياتنا

علا غانم تخلع زوجها الذي اعتدى عليها وأصابها بارتجاج في الدماغ (شاهد)

كان رجل الأعمال المصري عبد العزيز لبيب، اتهم زوجتَه الفنانة علا غانم، بأنها تعيش تحت تأثير المخدرات، وطلب من المحققين أن يفحصوا ذلك، كما طلب منها سرعة العلاج من الإدمان.

كتب أنس السالم
علا غانم تخلع زوجها watanserb.com
علا غانم في لقطة من مسلسل "طعم الحياة"
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وطن – نجحت الفنانة المصرية علا غانم في خلع زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب، حيث اتهمته باقتحام منزلها مع مجموعة من الرجال والنساء، وقاموا بالاعتداء عليها وعلى والدتها بالضرب المبرح، قبل طردهما من المنزل.

وأصيبت علا غانم نتيجة ذلك الاعتداء بحالة أقرب إلى”ارتجاج في الدماغ“، واختلال في الأضلع اليمنى، أما والدتها فأصيبت بقدمها وذراعها، فيما قام زوجها ومن معه بسرقة جميع وسائل الاتصال من المنزل.

علا غانم أصيبت نتيجة اعتداء زوجها عليها بحالة أقرب إلى"ارتجاج في الدماغ"
علا غانم أصيبت نتيجة اعتداء زوجها عليها بحالة أقرب إلى”ارتجاج في الدماغ”

وأوضح محامي علا غانم، المستشار عاصم قنديل، في تصريح له: “المحكمة قضت بخلع موكلتي علا غانم، ورفض الدعوى الفرعية المُقامة من الزوج المخلوع، كما رفضت المحكمة باقي طلباته التي كان قد تقدم بها في وقتٍ سابق”.

ونشرت علا غانم عبر خاصية “ستوري” حسابها في انستغرام، رسالة شكر للمحامي عاصم قنديل، وللقضاء المصري وقالت: “الحمد لله على كل شيء”.

ملكية الفيلا المتنازع عليها

أما بشأن ملكية الفيلا المتنازع عليها، فأشار قنديل إلى أنه بعد حصول غانم على حكم الخلع، من المتوقع أن تقضي نيابة الجيزة الكلية بتمكينها من مسكن الزوجية بمفردها وطرد لبيب، وذلك بعدما أصدرت في وقت سابق قرار مشاركة الثنائي في مسكن الزوجية ومنع تعرض كل منهما للآخر لحين الانتهاء من الفصل في قضايا التعدي، ودعوى الخلع المقامة.

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خلافات علا غانم وزوجها watanserb.com
علا غانم وزوجها عبدالعزيز لبيب

ولفت قنديل إلى أن هناك مجموعة قضايا لم يصدر الحكم النهائي بها، بينها قضية اتهام لبيب بسب وقذف علا غانم ونشره الأكاذيب عنها، إذ ما زالت متداولة أمام القضاء.

وكان رجل الأعمال المصري عبد العزيز لبيب، اتهم في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، زوجتَه الفنانة عــلا غانم، بأنها تعيش تحت تأثير المخدرات، وطلب من المحققين أن يفحصوا ذلك، كما طلب منها سرعة العلاج من الإدمان.

علا غانم: “تجربة زواج كانت مليئة بالكذب والخداع”

وفي أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى، خرجت “علا” مع الإعلامية ريهام سعيد، عبر برنامجها “صبايا الشمس”، لتقول إنها تعرضت للخيانة والخداع لمدة 11 سنة من زواجها، وكانت حياتها الزوجية -حسب قولها- “سلسلة أكاذيب كل يوم تكبر، بدأ بالشبكة الفالصو، واكتشفت بعد حوالي شهرين من الزواج، أنها زجاج”.

وعادت لتقول إن تجربة زواج كانت تجربة مليئة بالكذب والخداع، وكانت تعتقد أنه -أي زوجها الأخير- يمكن أن يتغير ولكن ذلك لم يحصل للأسف.

وقبل أن تكملَ حديثها بدت عليها علامات التأثر والحزن، والتقطت أنفاسها لتقول إنها اعتادت على سؤال طليقها: “انت اتجوزتني ليه”، وكانت تراه يعاكس الأخريات اللاتي يختلفن عنها في سماتها.

 

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وكانت تتظاهر بأنها غير مبالية وتحاول إشغال نفسها بأشياء أخرى إلى أن تجاوزَ الأمر حدَّه فاكتشفت أنه تزوّجها لشهرتها، وكونها علا غانم.

المصدرمتابعات وطن - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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