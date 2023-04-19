ترتيب الدوري السعودي روشن بعد فوز الهلال على النصر بالثنائية

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وطن- أهدر فريق النصر فرصة العودة إلى الصدارة مجدداً، بعد الخسارة بالثنائية النظيفة أمام الهلال حامل اللقب السابق، في منافسات الدوري السعودي روشن 2022-2023.

وسجّل هدفي فوز الهلال (الزعيم الآسيوي) على نظيره النصر (العالمي)، النجم النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة الـ42 والـ62 من ركلتي جزاء تحصّل عليها الفريق في المباراة.

مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي روشن

وتفوّق فريق الهلال على النصر على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصل عدد تسديدات الزعيم إلى 14 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 53%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس النصر إلى 11 تسديدة، ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة إلى 47% في المباراة.

وسيلتقي فريق النصر بعد تلك الخسارة أمام الوحدة، الاثنين، في دور نصف نهائي كأس الملك السعودي، وسيواجه الهلال نظيره الاتحاد، الأحد، في منافسات هذا الدور من البطولة المحلية.

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ترتيب الدوري السعودي روشن

وأتى ترتيب الدوري السعودي روشن 2022-2023، بعد فوز الهلال على النصر في منافسات الجولة الـ25، فيما يلي:

اتحاد جدة 56 نقطة.

النصر 53 نقطة.

الشباب 50 نقطة.

الهلال 49 نقطة.

الفتح 38 نقطة.

التعاون 37 نقطة.

ضمك 29 نقطة.

الطائي 28 نقطة.

الاتفاق 27 نقطة.

أبها 27 نقطة.

الرائد 26 نقطة.

الفيحاء 25 نقطة.

الوحدة 22 نقطة.

العدالة 18 نقطة.

الخليج 17 نقطة.

الباطن 15 نقطة.

هدّافو الدوري السعودي روشن الممتاز

وجاء أبرز جدول هدّافي الدوري السعودي روشن الممتاز 2022-2023، كما يلي:

أوديون إيغالو (الهلال) 18 هدفاً.

عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 16 هدفاً.

ثنائية إيغالو تجعله في الصدارة وحيدًا 🔝 قائمة ترتيب هدافي #دوري_روشن_السعودي 🔢 pic.twitter.com/F2XjmBbg2f — دوري روشن السعودي (@SPL) April 18, 2023

تاليسكا (النصر) 16 هدفاً.

كارلوس ابريليو (الشباب) 12 هدفاً.

كريستيانو رونالدو (النصر) 11 هدفاً.