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رياضة

ترتيب الدوري السعودي روشن بعد فوز الهلال على النصر بالثنائية

النصر يهدر فرصة الصدارة من جديد بعد الخسارة أمام الهلال بالثنائية في الدوري السعودي

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي روشن watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي روشن
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وطن- أهدر فريق النصر فرصة العودة إلى الصدارة مجدداً، بعد الخسارة بالثنائية النظيفة أمام الهلال حامل اللقب السابق، في منافسات الدوري السعودي روشن 2022-2023.

وسجّل هدفي فوز الهلال (الزعيم الآسيوي) على نظيره النصر (العالمي)، النجم النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة الـ42 والـ62 من ركلتي جزاء تحصّل عليها الفريق في المباراة.

مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي روشن

وتفوّق فريق الهلال على النصر على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصل عدد تسديدات الزعيم إلى 14 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 53%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس النصر إلى 11 تسديدة، ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة إلى 47% في المباراة.

جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي

وسيلتقي فريق النصر بعد تلك الخسارة أمام الوحدة، الاثنين، في دور نصف نهائي كأس الملك السعودي، وسيواجه الهلال نظيره الاتحاد، الأحد، في منافسات هذا الدور من البطولة المحلية.

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ترتيب الدوري السعودي روشن

وأتى ترتيب الدوري السعودي روشن 2022-2023، بعد فوز الهلال على النصر في منافسات الجولة الـ25، فيما يلي:

اتحاد جدة 56 نقطة.

النصر 53 نقطة.

الشباب 50 نقطة.

الهلال 49 نقطة.

الهلال والنصر
الهلال والنصر

الفتح 38 نقطة.

التعاون 37 نقطة.

ضمك 29 نقطة.

الطائي 28 نقطة.

الاتفاق 27 نقطة.

أبها 27 نقطة.

الرائد 26 نقطة.

الهلال السعودي
الهلال السعودي

الفيحاء 25 نقطة.

الوحدة 22 نقطة.

العدالة 18 نقطة.

الخليج 17 نقطة.

الباطن 15 نقطة.

هدّافو الدوري السعودي روشن الممتاز

وجاء أبرز جدول هدّافي الدوري السعودي روشن الممتاز 2022-2023، كما يلي:

أوديون إيغالو (الهلال) 18 هدفاً.

عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 16 هدفاً.

تاليسكا (النصر) 16 هدفاً.

كارلوس ابريليو (الشباب) 12 هدفاً.

كريستيانو رونالدو (النصر) 11 هدفاً.

أوديون إيغالو لاعب الهلال
أوديون إيغالو لاعب الهلال
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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