هيا الشعيبي تبكي وتفاجئ إلهام الفضالة قبل العيد (فيديو)

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وطن – وجهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، رسالة إلى مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، على خلفية تصريحات الأخيرة، خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة دندراوي على قناة “العربية”.

رسالة هيا الشعيبي لإلهام الفضالة

وأعلنت هيا الشعيبي عبر فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” عن مسامحتها لإلهام الفضالة، مؤكدة “صفاء قلبها من ناحيتها”، وملمحة إلى أنها من بدأت المشكلات معها برفع القضايا.

وعلقت في معرض حديثها: “أقول من سنابي وأنا بالعراق، يا إلهام الفضالة إذا فيه بقلبي شي عليك راح ووطاح، وخليكِ بعيدة وسعيدة، بس انتي اللي رفعتي القضايا. أنا ما رفعت شي”.

ونفت الشعيبي وهي تبكي بدورها أن تكون قد تسببت بأذى للفضالة بأي شكل من الأشكال: وقالت : “وأنت تقدري تسكرين هذا كله، وأنا ما أذيتج. أنت أذيتيني وأنت عارفة شلون، الله يسامحك، وعساج سعيدة وبعيدة وخري عني، إنما الأعمال بالنيات ورح تم بنت الخليج والكويت الفنانة الكوميدية اللي الكل يحبها”.

وكانت إلهام الفضالة لجأت إلى مقاضاة هيا الشعيبي في آذار مارس 2022، إثر الأزمة التي تصاعدت بينهما منذ أشهر عقب إعلان زواج الفضالة من الفنان شهاب جوهر.

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وقالت الفنانة هيا الشعيبي في منشور عبر حسابها في إنستقرام حينها، إن “المحكمة قضت ببراءتها من شكوى كيدية من إلهام الفضالة بعد ترافع المحامي الدكتور سعد الحسين”.

وتزامن إعلان براءة الشعيبي بإعلان الفنانة إلهام الفضالة مطالبتها بتعويض بقيمة 50 ألف دينار (165 ألف دولار) في دعوى مدنية ضد فنانة مشهورة لم تكشف عن هويتها.

بداية الأزمة بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة

وكان الخلاف بين الفنانتين قد بدأ بعد أن ظهرت إلهام الفضالة ببرنامج “كشف حساب” مع مي العيدان، وقالت إن سبب عدم ذهابها لزيارة هيا الشعيبي هو بعد المكان عنها.

وقالت إنها لم تذهب لزيارة الأخيرة إلا مرات معدودة، كما أنها لا ترغب تصوير تفاصيل حياتها.

وردت هيا الشعيبي على هذه التصريحات بدورها وقالت: “اللي يحبك يدل خدك”.

ويذكر أن الأزمة بين الفنانتين بدأت عقب سؤال وجهته الإعلامية سارة دندراوي، لإلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر عن حقيقة قطعها رزق هيا الشعيبي “دون أن تسميها”.

وكان اليوتوبير الكويتي المهتم بالقصص الغريبة “أبو طلال الحمراني” قد كشف قبل سنوات جوانب مخفية في علاقة الثنائي ما بين جريمة قتل قديمة وعملية إبتزاز ودخول السجن.

أبو طلال بدأ بالتلميح إلا أن هيا كانت تبتز إلهام طوال الفترة الماضية أو بالأحرى خلال فترة صداقتهما التي امتدت لـ سنوات.

وتابع أن الأمر بدأ بجريمة قتل عام 2003 والتي بأثرها تم سجن والدة إلهام الفضالة بعد أن تسببت بمقتل عسكري يحمل الجنسية العُمانية.