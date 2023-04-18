الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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حياتنا

هذا “الزر الهام” في الطائرة.. يجب الضغط عليه في هذه الحالات فقط

تتحول أزرار التنبيه في الطائرة إلى وسيلة لهو ومرح لبعض الركاب الذين يعتبرون أنّ ركوبهم للطائرة يضمن لهم التصرف بطرق غير تقليدية وطلب أشياء غريبة

كتب فهمي الورغمي
زر استدعاء المضيفة في الطائرة watanserb.com
زر استدعاء المضيفة في الطائرة بكثرة يسبب الإنزعاج والتوتر لمضيفات الطيران
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وطن– يمكن أن تكونَ آداب السلوك التي تحيط بجرس استدعاء المضيفة على متن الطائرة بمنزلة منطقة رمادية بالنسبة للركاب، حيث يتساءل كثيرون منهم عن الوقت المناسب للضغط على الزر.

متى يمكن ضغط جرس الاتصال في الطائرة؟

قرع الجرس لمجرد طلب مشروب كحوليّ ليس فكرة جيدة، كما تقول سارة نيلسون، الرئيسة الدولية لجمعية مضيفات الطيران، لموقع السفر The Points Guy.

وتضيف ذات المتحدثة: “لا تستخدم الجرس لطلب مشروب… كقاعدة عامة، لا تفكر في زر الاتصال كزر فودكا أو ما شابه”.

وفي ذات الصدد، قالت مضيفة طيران دلتا السابقة كات كمالاني، إنّ الضغط على زر الاتصال في اللحظة الخطأ يمكن أن يشكّل “مشكلة أمان كبيرة”.

وأكدت أنّه عندما يضغط الركاب على الزر الموجود على المدرج أو عندما تقلع الطائرة أو تهبط، فإنّ ذلك “يُربك مضيفات الطيران“.

وأشارت إلى أنّ المضيفات أو الركاب يمكن أن يصابوا بالقلق إذا تمّ استدعاء أحد أفراد طاقم الطائرة دون داعٍ إلى مقعد في هذه الحالات، حسب موقع “ديلي ميل“.

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وتابعت ذات المتحدثة، أنه “إذا لم تكن حالة طارئة، فسنعود مباشرة إلى مقعدنا”.

خطأ آخر شائع، هو عندما يضغط أحد الركاب على زر الاتصال فقط لتسليم بقايا الأكل لمضيفات الطائرة.

عندما يضغط الركاب على الجرس مرارًا وتَكرارًا لمحاولة اللعب بأعصاب طاقم الطائرة، فإن ذلك يعدّ مصدرَ إزعاج للمسافرين من الأطفال.

متى يجب الضغط على الزر؟ ومتى يكون الضغط على الزر مقبولاً؟

في حديثها إلى Insider، قالت مضيفة الخطوط الجوية المتحدة أنيت لونج: “إذا كنت مصابًا بمرض السكري ولديك حالة طارئة، فأنت بحاجة إلى ضغط الجرس مرتين أو ثلاث مرات، ودعنا نعرف.. سنكون هناك”.

وتابعت: “وأحيانًا عندما يكون الناس عالقين في مقعد بجانب النافذة، ويكون الشخصان المجاوران لهما نائمين، وكلّ ما يريدونه هو كوب من الماء، فهذه ليست مشكلة”.

وفي محادثة أخرى مع The Points Guy، دعمت سارة نيلسون وجهة نظر لونج، مشيرةً إلى: “إن تلك الأجراس للاستخدام في حالات الطوارئ، أولاً وقبل كل شيء”.

وتقول إنّ الآباء الذين لديهم أطفال صغار لهم الحق أيضًا في استخدام الجرس، موضحة: “قد تكون أنتَ أمّاً ولديك طفل بين ذراعيك، وتحتاج إلى بعض المساعدة من الصعب عليك النهوض، وأنت بحاجة إلى المساعدة”.

ليس ذلك فحسب؛ بل يمكن استخدامه أيضًا “كنظام إشارة”، وفقًا لنيلسون.

إذا كنتَ جالسًا على مقعد بجوار النافذة وكان جيرانك نائمين، فقد تجد أيضًا أنه من الأفضل استخدام جرس الاتصال إذا كان لديك المزيد من الطلبات الأساسية.

عادةً ليس من المناسب استخدام جرس المكالمة للحصول على الأشياء القادمة إليك على أي حال، لكنك تحاول فقط التقدم في قائمة الانتظار.

على سبيل المثال، لا تستخدم جرس الاتصال لطلب توصيل وجبتك أو مشروبك على الفور.

من الأفضل انتظار دورك والسماح للطاقم بالالتزام بإجراءات الخدمة المعتادة إلا إذا كنت في حاجة ماسة أو فورية لشيء ما.

لا تستخدم جرس الاتصال لطلب الأشياء المتاحة لك للقيام بها أو الحصول عليها بنفسك.

تشمل الأمثلة على ذلك في العديد من الرحلات الطويلة -حتى في الدرجة الاقتصادية- أكواب العصير والمياه والوجبات الخفيفة التي تُترك في المعلبات ليستمتع بها الركاب.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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