الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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غوغل تحظر 36 تطبيق أندرويد شهير..تحذير بحذفها فوراََ

تم تثبيت بعض التطبيقات ملايين المرات مما يجعل هذه مشكلة خطيرة

كتب ايمان الباجي
غوغل تحظر 36 تطبيق أندرويد شهير..تحذير بحذفها فوراََ watanserb.com
غوغل تحظر 36 تطبيق أندرويد شهير
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وطن– يحتاج الملايين من مستخدمي “أندرويد” إلى التحقق مرة أخرى من هواتفهم والتأكد من حذفهم لعدد من التطبيقات المحظورة مؤخرًا.

اكتشف فريق البحث فى شركة “McAfee” مجموعة من التطبيقات التى تشكل تهديدًا كبيرًا لمستخدمى “أندرويد” وأبلغوا غوغل بالنتائج التي توصلوا إليها.

على الرغم من أن التطبيقات نفسها لم يتم إنشاؤها لتكون ضارة، إلا أن الخطأ الذي تمكن من اختراقها يجعل البرنامج ضارًا للغاية للمستخدمين، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

لجعل الأمور أسوأ، تم تثبيت بعض التطبيقات ملايين المرات مما يجعل هذه مشكلة خطيرة.

تطبيقات أندرويد

تشكل تهديدا كبيرا لخصوصيتك

بمجرد تحميل أحد هذه التطبيقات على الهاتف، يمكن استخدامه من قبل المحتالين لرؤية أشياء مثل سجل Wi-Fi، والتطبيقات التي يتم استخدامها وحتى البحث عن مواقع GPS القريبة. هذا يعني أنه يمكن للمحتلين معرفة  بالضبط المكان الذي سافرت إليه في يوم محدد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التطبيقات قادرة على تنفيذ عمليات احتيال إعلانية عن طريق النقر فوق الإعلانات فى الخلفية دون موافقة المستخدم.

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من جهته، قال سانجريول ريو الباحث في شركة مكافي:”إكتشف فريق البحث أكثر من 60 تطبيقًا يحتوي على مكتبة ضارة تابعة لجهات خارجية، مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل.”

وأضاف: “أبلغنا غوغل عن التطبيقات المكتشفة، والتي اتخذت بدورها إجراءات فورية.”

وبعض التطبيقات التي حذر منها الخبراء هي: “InfinitySolitaire” و”Snake Ball Lover” و”Swipe Brick Breaker 2″ و”UBhind: Mobile Tracker Manager” و”Bounce Brick Breaker” و”Infinite Slice” و”Compass 9: Smart Compass”.

متجر غوغل بلاي

بالإضافة إلى ذلك، يُنصح المستخدمون باتخاذ الاحتياطات قبل تنزيل أى تطبيق من متجر “بلاي” أو أى خدمة أخرى تابعة لجهة خارجية.

هناك في الواقع الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها استهداف هاتفك في المستقبل.

وللتأكد من بقائك آمنًا، من الجيد قراءة المراجعات دائمًا قبل تنزيل أي تطبيقات جديدة ومراجعة المطور للتأكد من أنه يتمتع بسمعة جيدة.

إذا لاحظت تغيير سلوك هاتفك بعد تثبيت التطبيق – مثل التباطؤ أو استنزاف البطارية- فقد يكون من المفيد التفكير في حذفه.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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