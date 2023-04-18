الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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طلب “غريب” من ملك المغرب محمد السادس للإمام خلال ليلة القدر! (فيديو)

شوهد ملك المغرب محمد السادس وهو يُشير بيده للإمام خلال الدعاء ..

كتب أنس السالم
ملك المغرب محمد السادس خلال احياء ليلة القدر watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس خلال احياء ليلة القدر
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وطن – نشرت وسائل إعلام مغربية، مقطع فيديو، وثّق طلباً من ملك المغرب محمد السادس للإمام، خلال الدعاء أثناء إحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء.

بحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة “هسبريس”، فإنّ الملك محمد السادس طلب من الإمام خفض صوته أثناء رفع أكف الضراعة، ويشاهَد في المقطع وهو يشير له بذلك بيده .

بينما قال معلقون مغاربة على الفيديو المتداول، إن ملك المغرب محمد السادس طلب من الإمام عدم الإسراع في الدعاء وليس خفض الصوت.

وذكرت الصحيفة في موقعها الإلكترونيّ، انّ “أمير المؤمنين” -كما تسميه الصحافة المغربية- الملك محمد السادس، ترأس وولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي اسماعيل، مساء الاثنين بمسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة.

وبعد صلاتي العشاء والتراويح، رتلت القارئة الطفلة هجر المرابط (11 سنة من مدينة تطوان)، الفائزة بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تقدمت للسلام على الملك وتسلمت الجائزة من يديه.

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تصّرف لافت من ولي العهد المغربي مع وزير الأوقاف 

فقد أثار تصرّف ولي العهد المغربي مولاي الحسن بن محمد، مع وزير الأوقاف المغربي، أحمد التوفيق، خلال ليلة القدر، تعليقاتٍ بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة “هسبرس” المغربية، مقطع فيديو، على حسابها في فيسبوك، يوثّق لحظةَ وصول العاهل المغربي محمد السادس، وولي العهد الأمير الحسن، ووزير الأوقاف أحمد التوفيق لإحياء ليلة القدر.

ويظهر في المقطع، وليّ العهد مولاي الحسن، وهو يُذكّر وزير الأوقاف بالبروتوكول، بعدما تقدّم عنه، محاوِلاً اللحاق بالملك، إذ طلب منه العودة للوراء وعدم التقدّم عليه.

وتباينت تعليقات المغاربة على تصرّف ولي العهد مع وزير الأوقاف، فقال أحد المعلقين: “قلة احترام وسوء أخلاق ما ضره ولو مشى بجنبه او خلفه فهذا سيد الخلق صلى الله وسلم كان يكره ان يقوم له اصحابه فعن أي برتكول تتحدث انه حب الزعامة”.

بينما كتب آخر: “لقطة جميلة لكنها درس للوزير وتقصير في واجبه و ستحرمه النوم هده الليلة”. وأضاف معلق ثالث: “لقطة جد معبرة. وربما يظن هذا الوزير الذي عمر طويلا ان الشأن الديني مجال خاص به مما دفعه الى خرق قواعد البروتوكول”.

المصدرهسبريس - متابعات وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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