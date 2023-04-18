الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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حياتنا

شيماء سيف تنطق الشهادتين وتبكي.. رامز جلال “زود جرعة الرعب” فانهارت

رامز جلال سخر من إطلالة شيماء سيف وجعلها تنهار وتبكي في مقلب "المطعم الطائر" عبر برنامج "رامز نيفر إند"

كتب خالد الأحمد
رامز جلال شيماء سيف watanserb.com
الفنانة المصرية شيماء سيف ضحية جديدة على برنامج "رامز نيفر إند"
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وطن– حلّت الفنانة المصرية شيماء سيف، ضحية جديدة على برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال عبر شاشة “mbc مصر” في رمضان.

حلقة شيماء سيف مع رامز جلال في “رامز نيفر إند”

ورحّب رامز جلال بضيفته في تغريدة على حسابه في تويتر مع صور لاستقبالها وكتب ساخراً: “مانيكان الفن ..غزالة الشاشة .. شيماء سيف”.

ورغم أنّ شيماء سيف اعتادت التنمر على الآخرين والسخرية من مظاهر وشخصيات في برنامجها المشترك مع أخريات “الستات ما يعرفوش يكذبو”، ولكنها وجدت نفسها ضحيةً لتنمر رامز جلال هذه المرة، ومقالبه الثقيلة التي جعلتها تنهار تماماً من الرعب.

وانتابت شيماء سيف، حالة من الصدمة خلال مقلب “المطعم الطائر” قبل أن تكتشف الحقيقة.

وبدأ رامز حلقته كعادته بالسخرية من ملابس ضيفته بعد وصولها لافتتاح المطعم الطائر قائلاً بلغة غير مفهومة: “الشيف هراشي باطو هيوري شيماء سيف حركاته”.

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وأضاف: “لابسة أسود كأن قلبها حاسس باللي هيحصل.. مش فاهمين ده تيشيرت ولا فستان ولا جلابية”.

وتابع رامز جلال بذات النبرة الساخرة: “دي نضارة دي ولا أباليك، حاسة التذوق عندها مش محتاجه تست دي شغالة مليون في المية.. شيماء سيف شكلها معلية، والموضوع قلب غرزة”.

ويتضمّن مقلب رامز جلال مقلبين مختلفين، إذ يستدرج رامز جلال ضيوفه لافتتاح مطعم جديد في السعودية، وعندما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض لمضايقات من قِبل العاملين في المطعم مثل إلقاء الطعام في وجهه، ثم مرحلة الغسالة وهي نهاية المقلب الأول.

وفي مقلب المطعم الطائر، بدت شيماء سيف، وهي تجلس في مكان عالٍ إلى جانب من يفترض أن يكونوا زبائن للمطعم ولكنهم جزء من المقلب.

وصدمت شيماء سيف من هول المقلب وتحرّك المطعم في الهواء وكأنه سيسقط، ما جعلها تنهار تماماً من العرب وتنطق الشهادتين.

شيماء سيف تنهار وتنطق الشهادتين

وظهرت شيماء سيف وهي تبكي أيضاً، ويحاول رامز إخافتها فترجع على كرسيها إلى الخلف وهي تصيح: “وحياة ربنا أنت ما عندكش ريحة دم”، بعدما اكتشفت شخصيته الحقيقية، وأنها وقعت ضحية مقلبه.

وتابعت بغضب: “يا شيخ يلعن أبو شكلك بقى”، فيردّ عليها بعبارته المعهودة: “اللي فات ده هزار واللي جاي ضرب نار.. اوعى تعملي أي محاولة للفرار علشان لو وقعتي حتوقعي ببير مالوش قرار”.

وبعد أن تهدأ يدعوها رامز في برنامجه “رامز نيفر إند” إلى مرحلة الشفافية، ويسألها: “إن كانت تعرف بالمقلب” فتنفي معرفتها.

ويبدأ بعدها مرحلة التصالح مع النفس والآخرين ليسألها: “”انتصار” -زميلتها في تقديم أحد البرامج- مزعلاكي في إيه”.

فترد: “مش زعلانة منها بالعكس أنا اللي زعلتها”.

ووضع رامز جلال أمام شيماء سيف، صندوقاً يحوي ضفادع، فانتابتْها حالة خوف، واستحلفته بوالدته المتوفاة أن يبعدَ عنها الصندوق.

وفي مشهدٍ تالٍ تبدو شيماء وهي تتمايل رقصاً، وتردد لازمة البرنامج: “رامز جلال نجم التكتوك ده عقلوا راح منو حيفك”، وأضافت عليها عبارة: “يخرب بيت دماغك يا رامز”.

وبعد الحلقة التي أثارت إعجاب كثير من المتابعين؛ نشر “رامز جلال” صورة له مع شيماء سيف، وعلّق عليها بكلمات مقفّاة: “شيماء سيف بعد المقلب المخيف”.

من شيماء سيف؟

وشيماء سيف ممثلة مصرية، من مواليد عام 1988، تخرجت في كلية التجارة.

شاركت في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامها (مهمة في فيلم قديم، عيال حريفة)، ومن أبرز مسلسلاتها (ولي العهد، سجن النسا، إمبراطورية مين).

وشاركت الفنانتين (انتصار، هيدي كريم) في تقديم برنامج (نفسنة).

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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