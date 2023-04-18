شيماء سيف تنطق الشهادتين وتبكي.. رامز جلال “زود جرعة الرعب” فانهارت

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وطن– حلّت الفنانة المصرية شيماء سيف، ضحية جديدة على برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال عبر شاشة “mbc مصر” في رمضان.

حلقة شيماء سيف مع رامز جلال في “رامز نيفر إند”

ورحّب رامز جلال بضيفته في تغريدة على حسابه في تويتر مع صور لاستقبالها وكتب ساخراً: “مانيكان الفن ..غزالة الشاشة .. شيماء سيف”.

ورغم أنّ شيماء سيف اعتادت التنمر على الآخرين والسخرية من مظاهر وشخصيات في برنامجها المشترك مع أخريات “الستات ما يعرفوش يكذبو”، ولكنها وجدت نفسها ضحيةً لتنمر رامز جلال هذه المرة، ومقالبه الثقيلة التي جعلتها تنهار تماماً من الرعب.

وانتابت شيماء سيف، حالة من الصدمة خلال مقلب “المطعم الطائر” قبل أن تكتشف الحقيقة.

وبدأ رامز حلقته كعادته بالسخرية من ملابس ضيفته بعد وصولها لافتتاح المطعم الطائر قائلاً بلغة غير مفهومة: “الشيف هراشي باطو هيوري شيماء سيف حركاته”.

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وأضاف: “لابسة أسود كأن قلبها حاسس باللي هيحصل.. مش فاهمين ده تيشيرت ولا فستان ولا جلابية”.

وتابع رامز جلال بذات النبرة الساخرة: “دي نضارة دي ولا أباليك، حاسة التذوق عندها مش محتاجه تست دي شغالة مليون في المية.. شيماء سيف شكلها معلية، والموضوع قلب غرزة”.

ويتضمّن مقلب رامز جلال مقلبين مختلفين، إذ يستدرج رامز جلال ضيوفه لافتتاح مطعم جديد في السعودية، وعندما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض لمضايقات من قِبل العاملين في المطعم مثل إلقاء الطعام في وجهه، ثم مرحلة الغسالة وهي نهاية المقلب الأول.

وفي مقلب المطعم الطائر، بدت شيماء سيف، وهي تجلس في مكان عالٍ إلى جانب من يفترض أن يكونوا زبائن للمطعم ولكنهم جزء من المقلب.

رد فعل كوميدي من شيماء سيف بعد اكتشاف مقلب #رامز_نيفر_إند 😂😂https://t.co/FuccYckePL — Ramez Galal (@ramezgalal) April 18, 2023

وصدمت شيماء سيف من هول المقلب وتحرّك المطعم في الهواء وكأنه سيسقط، ما جعلها تنهار تماماً من العرب وتنطق الشهادتين.

شيماء سيف تنهار وتنطق الشهادتين

وظهرت شيماء سيف وهي تبكي أيضاً، ويحاول رامز إخافتها فترجع على كرسيها إلى الخلف وهي تصيح: “وحياة ربنا أنت ما عندكش ريحة دم”، بعدما اكتشفت شخصيته الحقيقية، وأنها وقعت ضحية مقلبه.

وتابعت بغضب: “يا شيخ يلعن أبو شكلك بقى”، فيردّ عليها بعبارته المعهودة: “اللي فات ده هزار واللي جاي ضرب نار.. اوعى تعملي أي محاولة للفرار علشان لو وقعتي حتوقعي ببير مالوش قرار”.

وبعد أن تهدأ يدعوها رامز في برنامجه “رامز نيفر إند” إلى مرحلة الشفافية، ويسألها: “إن كانت تعرف بالمقلب” فتنفي معرفتها.

ويبدأ بعدها مرحلة التصالح مع النفس والآخرين ليسألها: “”انتصار” -زميلتها في تقديم أحد البرامج- مزعلاكي في إيه”.

فترد: “مش زعلانة منها بالعكس أنا اللي زعلتها”.

ووضع رامز جلال أمام شيماء سيف، صندوقاً يحوي ضفادع، فانتابتْها حالة خوف، واستحلفته بوالدته المتوفاة أن يبعدَ عنها الصندوق.

وفي مشهدٍ تالٍ تبدو شيماء وهي تتمايل رقصاً، وتردد لازمة البرنامج: “رامز جلال نجم التكتوك ده عقلوا راح منو حيفك”، وأضافت عليها عبارة: “يخرب بيت دماغك يا رامز”.

وبعد الحلقة التي أثارت إعجاب كثير من المتابعين؛ نشر “رامز جلال” صورة له مع شيماء سيف، وعلّق عليها بكلمات مقفّاة: “شيماء سيف بعد المقلب المخيف”.

من شيماء سيف؟

وشيماء سيف ممثلة مصرية، من مواليد عام 1988، تخرجت في كلية التجارة.

شاركت في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامها (مهمة في فيلم قديم، عيال حريفة)، ومن أبرز مسلسلاتها (ولي العهد، سجن النسا، إمبراطورية مين).

وشاركت الفنانتين (انتصار، هيدي كريم) في تقديم برنامج (نفسنة).