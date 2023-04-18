شاهد ما فعلته طفلة سعودية داخل الحرم المكي فأصبحت حديث المواقع

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وطن – خطفت طفلة سعودية الأنظار في الحرم المكي، بعد انتشار فيديو لها وهي تسكب القهوة لرجال الأمن في المسجد، بأواخر شهر رمضان المبارك.

تصرف طفلة في الحرم يلفت الأنظار وإشادة واسعة

وأشاد رواد مواقع التواصل بتصرف الطفلة، لأن من ساعدتهم من المشاركين في التنظيم بالحرم، وما زالوا طلابا بالعسكرية.

وبدت الطفلة التي لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها، وهي ترتدي عباءة سوداء وتجلس بين عدد من حراس المسجد الحرام لتقدم لهم القهوة دون أن يُرى وجهها.

ولاقى مقطع الفيديو إعجاب عدد كبير من راد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أشادوا بتصرف الطفلة العفوي الذي يدل على نشأة صالحة.

أجواء إيمانية خاصة داخل الحرم في رمضان

ويشار إلى أن معتمري الأراضي المقدسة ينعمون بأجواء إيمانية خاصة في أواخر شهر رمضان المبارك، وسط إجراءات تنظيمية منقطعة النظير.

إحصائيات عدد المصلين والمعتمرين خلال ليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ.#من_الوصول_إلى_الحصول #يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/jk6WcQFyNS — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 18, 2023

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ويتوافد المصلون والمعتمرون بكل انسيابية من خلال 118 باباً منها: 3 لدخول المعتمرين، و68 مخصصة للمصلين، و50 مخصصة للطوارئ، و40 باباً داخلياً، بمساندة كافة الطاقات البشرية والتقنية، حيث تحقق أداء النُسك في هذه الليلة المباركة بكل يسر وسهولة.

وأشارت “رئاسة شؤون الحرمين” إلى أن عدد المصلين والمعتمرين بلغ خلال ليلة 27 من شهر رمضان المبارك التي يعتقد أنها المقصودة بليلة القدر في القرآن الكريم 2،624،105 مصل ومعتمر.