الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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شاهد ما فعلته طفلة سعودية داخل الحرم المكي فأصبحت حديث المواقع

بدت الطفلة التي لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها وهي ترتدي عباءة سوداء وتجلس بين عدد من حراس المسجد الحرام لتقدم لهم القهوة

كتب خالد الأحمد
سعودية تسكب القهوة لرجال الأمن في الحرم المكي watanserb.com
سعودية تسكب القهوة لرجال الأمن في الحرم المكي
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وطن – خطفت طفلة سعودية الأنظار في الحرم المكي، بعد انتشار فيديو لها وهي تسكب القهوة لرجال الأمن في المسجد، بأواخر شهر رمضان المبارك.

تصرف طفلة في الحرم يلفت الأنظار وإشادة واسعة

وأشاد رواد مواقع التواصل بتصرف الطفلة، لأن من ساعدتهم من المشاركين في التنظيم بالحرم، وما زالوا طلابا بالعسكرية.

وبدت الطفلة التي لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها، وهي ترتدي عباءة سوداء وتجلس بين عدد من حراس المسجد الحرام لتقدم لهم القهوة دون أن يُرى وجهها.

ولاقى مقطع الفيديو إعجاب عدد كبير من راد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أشادوا بتصرف الطفلة العفوي الذي يدل على نشأة صالحة.

أجواء إيمانية خاصة داخل الحرم في رمضان

ويشار إلى أن معتمري الأراضي المقدسة ينعمون بأجواء إيمانية خاصة في أواخر شهر رمضان المبارك، وسط إجراءات تنظيمية منقطعة النظير.

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ويتوافد المصلون والمعتمرون بكل انسيابية من خلال 118 باباً منها: 3 لدخول المعتمرين، و68 مخصصة للمصلين، و50 مخصصة للطوارئ، و40 باباً داخلياً، بمساندة كافة الطاقات البشرية والتقنية، حيث تحقق أداء النُسك في هذه الليلة المباركة بكل يسر وسهولة.

وأشارت “رئاسة شؤون الحرمين” إلى أن عدد المصلين والمعتمرين بلغ خلال ليلة 27 من شهر رمضان المبارك التي يعتقد أنها المقصودة بليلة القدر في القرآن الكريم 2،624،105 مصل ومعتمر.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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