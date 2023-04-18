الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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رياضة

ريال مدريد يُرد على تصريحات لابورتا المثيرة للجدل بكلماتٍ قوية (فيديو)

ريال مدريد يرد بكلمات قوية على تصريحات لابورتا رئيس برشلونة المثيرة في مقطع فيديو

كتب فارس أبو شيحة
تصريحات لابورتا watanserb.com
تصريحات لابورتا
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وطن- رد نادي ريال مدريد على تصريحات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة المثيرة للجدل، بنشره مقطع فيديو على قناته الرسمية.

وحمل مقطع الفيديو الذي رد فيه نادي ريال مدريد على تصريحات لابورتا. رئيس الفريق الكتالوني، الذي حمل عنوان: “من كان حقاً فريق التحكيم”.

رد ريال مدريد على تصريحات لابورتا

وتحدث مقطع الفيديو الذي نشره ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر”، جاء فيه: ” برشلونة منح الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو حاكم إسبانيا السابق، 3 ميداليات. كما أنهم اختاروه كعضو فخري في النادي عام 1965″.

وأضاف مقطع الفيديو، ” برشلونة تم إنقاذه 3 مرات من الإفلاس المالي، وكان ذلك بثلاثة تدخلات من فرانكو ووزير من حكومته هو من افتتح ملعب الكامب نو”.

وتابعت القناة، ” في عهد نظام فرانكو، فاز برشلونة 8 مرات بلقب الدوري. و9 مرات في كأس الملك، ولا تنسو أن ريال مدريد استغرق 15 عاماً من أجل الفوز بالدوري”.

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خوان لابورتا رئيس برشلونة
خوان لابورتا رئيس برشلونة

وختمت بنشر كلمات من أسطورة ريال مدريد والرئيس الفخري للفريق الملكي الأبيض سانتياغو برنابيو، قائلاً: ” عندما أسمع أن ريال مدريد كان فريق النظام، فإن هذا يجعلني أرغب بالبصق على والد كل من يقول ذلك..”.

تصريحات لابورتا ضد ريال مدريد

وهاجم رئيس برشلونة خوان لابورتا، نادي ريال مدريد بعد تقدم الأخير بشكوى ضد الفريق الكتالوني بشأن قضية نغريرا التحكيمية، ” هناك نادٍ أراد الدخول في نزاع قانوني. أنا أتحدث عن ريال مدريد”.

وأردف لابورتا، ” ريال مدريد اشتكى من هذه القضية، وهو أكثر نادٍ استفاد من القرارات التحكيمية خلال 70 عاماً”.

كما وواصل، ” النادي الذي كان مفضلاً من خلال قرارات التحكيم تاريخياً ولا يزال حتى اليوم، مسؤولون كثر في التحكيم كان لهم علاقة مع ريال مدريد بطريقة أو بأخرى”.

واستكمل، ” العلاقات المؤسسية مع ريال مدريد تأثرت. ، لقد كانوا عدوانيين عندما تحدثوا أنهم تضرروا من هذه القضية ، لقد اندفعوا..”.

غضب ريال مدريد

من جهته، أشارت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد لن يصدر أي بيان رسمي عن المسؤولين بداخله، للرد على تصريحات رئيس برشلونة خوان لابورتا المثيرة، الاثنين.

لابورتا
لابورتا

وأضافت الصحيفة، ” حالة من الغضب الكبير داخل أورقة النادي الملكي. كما وسيقوم النادي بالتصعيد ضد برشلونة، ولكن لن يكون ذلك في الوقت الحالي”.

ويواجه نادي برشلونة خطر التهديد بفرض عقوبة عليه في حال ثبت ذلك من قبل القضاء الاسباني، بعد اتهامه بالرشوة التحكيمية في قضية نغريرا. رئيس لجنة التحكيم السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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