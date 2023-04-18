الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة تصدم متابعيها بإطلالة كالفضائيين.. ماذا فعلت أيضاً في وجهها؟ (فيديو)

أصبح جلّ تركيز دنيا بطمة على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تصدم متابعيها بإطلالة كالفضائيين.. ماذا فعلت أيضاً في وجهها؟ (فيديو) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن- لا تنفك الفنانة المغربية دنيا بطمة، عن مفاجأة متابعيها بشكلها المتغير باستمرار، بعدما أدمنت عمليات التجميل.

سيد جزرة

وفي أحدث ظهور لها، فاجأت دنيا بطمة المتابعين بوجه جديد ظهر به ذقنها أكثر حدة، وشفاهها أكثر انتفاخاً.

وكانت دنيا بطمة تُعلن لمنتج ما عبر حسابها على “انستجرام“، لكن المتابعين لم يسمعوا ما قالته بسبب دهشتهم.

واحتار الناشطون في تعليقاتهم بماذا يشبهون الفنانة المغربية، بعد أحدث تجميل، فكتب أحدهم: “خلاص انا صدقت موضوع الاطباق الطائرة”.

وعقب آخر: “حشا مو وجه ذا صايرة سيد جزرة”.

سيد جزرة في قرية التوت

بينما كتب ناشط: “مثلث برمودا”.

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وسخر متابع: “ذي لو تحضن أحد تطعنه بدقنها”.

وشبهتها أخرى بنوع من الطعام قائلة: “ما شاء الله ستايل سمبوسة رمضان”.

وكتب ناشط: “اهرامات مصر بس مقلوبة”.

بوتكس حواجب ورموش

هذا وقد استعرضت بطمة، نتيجةَ عملية تجميل جديدة خضعت لها، واعترفت بطبيعتها لأول مرة.

ونشرت دنيا بطمة فيديو وهي تنظر إلى الكاميرا وتبتسم على أنغام أغنية “طلقة” للفنانة الإماراتية أحلام.

وأشارت دنيا بطمة في تعليقها إلى أنها خضعت لبوتكس في الرموش والحواجب.

وتعتمد تقنية البوتكس لرفع الحواجب على حقن العضلات في منطقة حول العينين بسم البوتيولينوم أو ما يطلق عليه حقن البوتكس.

وهو إجراء غير جراحي يتميز بقدرته على تحفيز العضلات بين الحاجبين على الارتخاء، مما يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة بين الحاجبين.

كما يساعد على رفع الحاجبين وإعادتهما إلى مكانهما الأصلي قبل ظهور التجاعيد التي يسبّبها التقدم بالسن.

ما بوتكس الرموش، فهو مزيج من العلاجات التي تهدف لرفع الرموش مع قناع الكيراتين، المشابه لذلك المستخدم لفروة الرأس والشعر.

ويمكن خلط هذه العلاجات ببعض الزيوت والأحماض الأمينية المغذية، للمساعدة في تقوية وإصلاح الرموش، ما يجعلها تبدو أقوى وأكثر سمكاً.

طلقة

لذلك اختارت دنيا بطمة أغنية “طلقة“، لاستعراض نتائج هذه العملية الجديدة.

حيث تغزلت الفنانة المغربية بنفسها عبر الأغنية التي تقول كلماتها: “هذه نظرة ولا رصاصة صوبتني.. ربع ساعة جننتني أدبحتني.. ويل قلبي من ضياعه”.

ويعتقد جمهور بطمة أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

وفاجأت الفنانة متابعيها مؤخراً بشكل جديد يُشبه كثيراً شكل الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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