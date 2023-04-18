الثلاثاء, أبريل 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدبوقف العلاقات التجارية مع الجزائر.. إسبانيا تحاصر نفسها وتخسر الملايين لإرضاء المغرب
الهدهد

بوقف العلاقات التجارية مع الجزائر.. إسبانيا تحاصر نفسها وتخسر الملايين لإرضاء المغرب

الجزائر وإسبانيا قطعتا علاقاتهما التجارية منذ يونيو الماضي بسبب دعم إسبانيا لمطالبة المغرب بالصحراء الغربية المتنازع عليها

كتب خالد السعدي
وقف العلاقات التجارية مع الجزائر watanserb.com
وقف العلاقات التجارية مع الجزائر
- Advertisement -

وطن- نشر موقع المونيتور تقريرا عن أسباب استمرار توقف التجارة بين الجزائر وإسبانيا، في حين كان البلدان قد قطعا العلاقات التجارية منذ يونيو الماضي، بسبب دعم إسبانيا لمطالبة المغرب بالصحراء الغربية المتنازع عليها.

منذ يونيو 2022، توقفت الأعمال التجارية بين الجزائر وإسبانيا، وسط نزاع مرير حول الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

وتطالب كل من الجزائر والمغرب بالمساحة الشاسعة من أكبر صحراء في العالم، والتي كانت مستعمرة إسبانية حتى منتصف السبعينيات، وشهد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 1991 أن المغرب يطالب بـ 80٪ من الصحراء الغربية، والباقي تحت سيطرة حركة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وفي حين قدم المغرب بعض الحكم الذاتي المحدود، فقد أكد أن المنطقة الغنية بالمعادن يجب أن تظل تحت سيادته، من ناحية أخرى ، تطالب حركة البوليساريو بإجراء استفتاء على استقلال المنطقة.

في 8 يونيو من العام الماضي، علقت الجزائر معاهدة صداقتها مع إسبانيا بعد أن تراجعت مدريد عن عقود من الحياد تجاه الصحراء الغربية، كما فرضت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا حصارًا على إسبانيا ، ولم تتداول الدولتان ، باستثناء مبيعات الغاز ، منذ ذلك الحين.

إسبانيا تخسر الملايين والشركات تطلب تعويضات

تطلب إسبانيا من المفوضية الأوروبية مساعدة الشركات المتضررة من الحصار الذي كلف الدولة حوالي 4.4 مليون يورو يوميًا، حتى أن الشركات الإسبانية طالبت بتعويضات ضد حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من العقوبات الجزائرية.

- Advertisement -

وحرص الاتحاد الأوروبي على عدم الانحياز لأي طرف، حيث أصبحت الجزائر شريكًا متزايد الأهمية للدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر طاقة بديلة.

وخلال زيارة للجزائر العاصمة في 13 مارس الماضي، دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى انفراج بين البلدين لاستئناف التجارة، وقال: “إيجاد حل لكل هذا يصب في مصلحتنا المشتركة”.

إسبانيا تحاصر نفسها وتخسر الملايين لإرضاء المغرب
إسبانيا تحاصر نفسها وتخسر الملايين لإرضاء المغرب

دعوة الاتحاد الأوروبي لا قيمة لها

لكن كلمات الاتحاد الأوروبي من المرجح ألا تلقى آذاناً صاغية ، والدور الذي يمكن أن تلعبه الكتلة محدود.

وقالت انتصار فقير ، الزميلة الأولى في معهد الشرق الأوسط: “في حين أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي كلاهما حريص على تجاوز هذا التوتر، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه نفوذ كبير على الجزائر”.

وأضافت: “نزاع الصحراء الغربية لعبة محصلتها صفر.. المغرب يزداد طلبًا فيما يتعلق بدعم الصحراء الغربية ، والجزائر مصرة على قطع هذا الدعم. والاتحاد الأوروبي عالق في الوسط “.

وقالت أليسا بافيا ، المديرة المشاركة لشمال إفريقيا في المجلس الأطلسي، إن الطريقة الحقيقية الوحيدة أمام الاتحاد الأوروبي لإلحاق الضرر بالجزائر هي التوقف عن استيراد النفط والغاز ، وهو أمر مستبعد للغاية.

وأضاف أن إيطاليا خفضت وارداتها من الغاز من روسيا إلى 25٪ بفضل اتفاق مع الجزائر، وهو ما يضع الجزائر في موقف قوي بشكل لا يصدق تجاه أوروبا، وهو موقف لن ترغب البلاد على الأرجح في التراجع عنه، مما يساعد الجزائر على تعزيز قضيتها بشأن الصحراء الغربية.

وكان الحصار مكلفًا لإسبانيا من حيث خسارة الإيرادات من الصادرات إلى الجزائر، مع القطاعات المتضررة بشدة بما في ذلك الأغذية والمنتجات الزراعية والمواد الخام.

وقالت بافيا: “في عام 2021، بلغت الصادرات الجزائرية غير النفطية إلى إسبانيا قرابة 9٪ ، وكانت النشادر والأسمدة تمثل الحصة الأكبر.. ومع ذلك ، يمكن للجزائر بسهولة تعويض هذه الخسائر من خلال زيادة التجارة مع دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا”.

وأشارت إلى أن الدافع الرئيسي لإسبانيا لمواصلة دعم المغرب هو الهجرة، وقالت إنها تفضل أن تتسامح مع خسارة يومية قدرها 4.4 مليون يورو على المخاطرة بإغضاب المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية وإطلاق موجة أخرى من المهاجرين الذين يعبرون حدوده.

وقال فقير إن الجزائر اعتبرت تنازل إسبانيا البسيط سابقة خطيرة لأنها حريصة على وقف المد في الصحراء الغربية الذي كان يستفيد منه المغرب.

لكن إسبانيا لا يمكنها التراجع عن ذلك ، على حد قولها ، لأنها “ستخاطر بإفساد العلاقة مع المغرب ، التي هي أكثر اتساعًا من العلاقة مع الجزائر – المليارات في التجارة ، والتعاون الأمني ​​المتقدم ودعم الهجرة بشكل حاسم.”

المصدرموقع المونيتور، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي يصف المغاربة بأنهم “أبناء زنا”! (شاهد)

الهدهد

بعد وصفها المغرب بـ”الديكتاتوري”.. ألباريس يرد على نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز

تقارير

صحيفة إماراتية تزعم: الجزائر غاضبة جداً من السعودية وما فعلته لن يمر مرور الكرام!

تقارير

السر وراء غياب محمد السادس المتواصل عن المملكة.. ما علاقة طليقته للا سلمى؟

حياتنا

جزائريون يؤدبون المغربية أسماء لمنور بعد تصريحاتها حولهم! (فيديو)

تقارير

وزيرة العمل الإسبانية تصف المغرب بـ”الديكتاتورية” وتتعهد بإلغاء اتفاق محمد السادس وسانشيز (شاهد)

الهدهد

بعد السعودية.. المقداد في الجزائر وتونس لاستكمال مشروع “إعادة تدوير الأسد”

الهدهد

فيديو صادم لوزير الخارجية المغربي “يصف الفلسطينيين بالإرهابيين”

تقارير

لغز الملك المفقود.. إيكونوميست: الحياة الفاسدة لمحمد السادس تقلق بلاده والانقلاب لا يمكن تصوره!

الهدهد

المنصف المرزوقي مهاجما عبد المجيد تبون: من نصبك ولياً على تونس أيها الديكتاتور؟ (شاهد)

تقارير

فيديو رسمي يستعرض حياة مولاي الحسن يتعمد نسيان والدته للا سلمى ويوحي بأنه يتيم! (شاهد)

الهدهد

هذا ما أوصى به عالم دين بارز ملك المغرب محمد السادس لنصرة الإسلام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي يصف المغاربة بأنهم “أبناء زنا”! (شاهد)

حميدتي الذي يخوض الحرب في السودان.. كيف وصل “بطل المهام القذرة” إلى موقعه؟

طوله سيصدمك..تعرفوا على توماس ويديرز صاحب أطول أنف في العالم

رقص طالبات تونسيات بطريقة بذيئة وسط مدرستهن في شهر رمضان يثير الجدل! (فيديو)

بعد وصفها المغرب بـ”الديكتاتوري”.. ألباريس يرد على نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز

فضيحة أبو ظبي في الحرب السودانية.. العثور على ذخيرة إماراتية داخل منزل حميدتي (فيديو)

محمد علي الحوثي ساخراً: ابن سلمان ينافس الإمارات في الفضاء بطبيبة من أصول سودانية!

5 عبارات إذا قالها شريكك.. فهذا يعني أن الزوجين على وشك الانفصال

صدمة لقطر في مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد.. خطوة جديدة تقضي على الحلم

ابنة هيفاء وهبي تتعرى في رمضان بينما والدتها تفعل العكس! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC