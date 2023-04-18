أموال مُكدسة بالدولار في منزل حميدتي.. حقيقة فيديو متداول بالسودان

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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة العثور على كميات كبيرة من الأموال والعملات الأجنبية التي عثر عليها إثر مداهمة منزل قائد قوات الدعم السريع السودانية “محمد حمدان دقلو” (حميدتي)، خلال الاشتباكات التي تجري حاليًا بين قوات الجيش والدعم السريع.

وهو الخبر الذي أثار حفيظة السودانيين، ليتبين أن فيديو الأموال المكدسة ليس جديداً ولا علاقة له بالمواجهات الحاليّة في البلاد.

هل عثر على أموال داخل منزل حميدتي؟

ويظهر الفيديو رزماً من الدولارات الأميركيّة موضوعة داخل حقائب كبيرة، وجاء في التعليق المرافق “من داخل منزل حميدتي (قائد قوات الدعم السريع) “.

وجاء انتشار هذا الفيديو في ظلّ استمرار المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في السودان، ولا سيّما في الخرطوم، على الرغم من النداءات الدولية الملحّة لوقف المعارك التي أوقعت حتى الآن قرابة 200 قتيل.

ونُشرت أنباء غير مؤكدة، عن اقتحام الجيش السوداني لمنزل قائد قوات الدعم السريع. بينما قال متحدث باسم الدعم السريع، إن ّالجيش استهدف منزل حميدتي بالقناصة لكنه لم يكن موجودًا في داخله.

ونفذت قوات الجيش، الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021، طلعات جوية لإسكات نيران مصفحات قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) حليفه السابق إبان الانقلاب الذي بات عدوه اللدود.

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وأشارت “خدمة تقضي صحة الأخبار العربية” في وكالة “فرانس برس” إلى أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بما يجري في السودان حالياً.

وبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في موقع إنستغرام في السادس من كانون الثاني/يناير 2022.

ويتابع الحساب الناشر للفيديو شؤون أوزبكستان، بحسب صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2023 عن موقع فيسبوك.

ولم يتسنّ لفريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، التأكّد من مكان التقاط الفيديو، إلا أنّ مجرّد نشره قبل أكثر من سنة ينفي صلته بما يحصل حالياً في السودان، خصوصاً أنّ الجيش السوداني لم يعلن عن مصادرة أموال من منزل حميدتي.

صراع البرهان وحميدتي

ويأتي انتشار هذا الفيديو في ظلّ استمرار المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في السودان، ولا سيّما في الخرطوم، على الرغم من النداءات الدولية الملحّة لوقف المعارك التي أوقعت حتى الآن قرابة 200 قتيل.

ونفذت قوات الجيش، عدة هجمات وطلعات جوية ضد مقرات قوات الدعم السريع التي يتزعمها حميدتي.

ويصرّ الطرفان على أنهما يسيطران على مواقع رئيسية تشمل المطار والقصر الرئاسي، وهو أمر لا يمكن التحقق من صحته بشكل مستقل.

وفيما أعلنت قوات الدعم السريع على تويتر “الموافقة من جانبها” على مقترحات دولية بهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، أكد الجيش أن “لا علم له بهدنة”.