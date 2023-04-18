الثلاثاء, أبريل 18, 2023
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أموال مُكدسة بالدولار في منزل حميدتي.. حقيقة فيديو متداول بالسودان

أثار الخبر حفيظة السودانيين ليتبين أن فيديو الأموال المكدسة ليس جديداً ولا علاقة له بالمواجهات الحاليّة في السودان بين حميدتي والبرهان

كتب خالد الأحمد
العثور على الأموال في منزل حميدتي watanserb.com
فيديو الأموال المكدسة ليس جديداً ولا علاقة له بالمواجهات الحاليّة في السودان
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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة العثور على كميات كبيرة من الأموال والعملات الأجنبية التي عثر عليها إثر مداهمة منزل قائد قوات الدعم السريع السودانية “محمد حمدان دقلو” (حميدتي)، خلال الاشتباكات التي تجري حاليًا بين قوات الجيش والدعم السريع.

وهو الخبر الذي أثار حفيظة السودانيين، ليتبين أن فيديو الأموال المكدسة ليس جديداً ولا علاقة له بالمواجهات الحاليّة في البلاد.

هل عثر على أموال داخل منزل حميدتي؟

ويظهر الفيديو رزماً من الدولارات الأميركيّة موضوعة داخل حقائب كبيرة، وجاء في التعليق المرافق “من داخل منزل حميدتي (قائد قوات الدعم السريع) “.

وجاء انتشار هذا الفيديو في ظلّ استمرار المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في السودان، ولا سيّما في الخرطوم، على الرغم من النداءات الدولية الملحّة لوقف المعارك التي أوقعت حتى الآن قرابة 200 قتيل.

ونُشرت أنباء غير مؤكدة، عن اقتحام الجيش السوداني لمنزل قائد قوات الدعم السريع. بينما قال متحدث باسم الدعم السريع، إن ّالجيش استهدف منزل حميدتي بالقناصة لكنه لم يكن موجودًا في داخله.

ونفذت قوات الجيش، الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021، طلعات جوية لإسكات نيران مصفحات قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) حليفه السابق إبان الانقلاب الذي بات عدوه اللدود.

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وأشارت “خدمة تقضي صحة الأخبار العربية” في وكالة “فرانس برس” إلى أنّ الفيديو المتداول لا علاقة له بما يجري في السودان حالياً.

وبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في موقع إنستغرام في السادس من كانون الثاني/يناير 2022.

ويتابع الحساب الناشر للفيديو شؤون أوزبكستان، بحسب صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2023 عن موقع فيسبوك.

ولم يتسنّ لفريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، التأكّد من مكان التقاط الفيديو، إلا أنّ مجرّد نشره قبل أكثر من سنة ينفي صلته بما يحصل حالياً في السودان، خصوصاً أنّ الجيش السوداني لم يعلن عن مصادرة أموال من منزل حميدتي.

صراع البرهان وحميدتي

ويأتي انتشار هذا الفيديو في ظلّ استمرار المعارك بالأسلحة الثقيلة في مناطق عدة في السودان، ولا سيّما في الخرطوم، على الرغم من النداءات الدولية الملحّة لوقف المعارك التي أوقعت حتى الآن قرابة 200 قتيل.

ونفذت قوات الجيش، عدة هجمات وطلعات جوية ضد مقرات قوات الدعم السريع التي يتزعمها حميدتي.

ويصرّ الطرفان على أنهما يسيطران على مواقع رئيسية تشمل المطار والقصر الرئاسي، وهو أمر لا يمكن التحقق من صحته بشكل مستقل.

وفيما أعلنت قوات الدعم السريع على تويتر “الموافقة من جانبها” على مقترحات دولية بهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، أكد الجيش أن “لا علم له بهدنة”.

المصدرفرانس برس + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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