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ليوناردو دي كابريو في لقطات حميمية مع إرينا شايك عشيقة كريستيانو رونالدو السابقة (شاهد)

عارضة الازياء الروسية إرينا شايك ارتبطت مع كريستيانو رونالدو من عام 2009 حتى عام 2015

كتب سالم حنفي
ليوناردو دي كابريو في لقطات حميمية مع إرينا شايك عشيقة كريستيانو رونالدو السابقة (شاهد) watanserb.com
ليوناردو دي كابريو و إيرينا شايك
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وطن- شوهد نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو المنفصل حديثا وهو يتحدث مع إيرينا شايك، عشيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو السابقة، في حفل نيون كرنفال المرصع بالنجوم في مدينة ثيرمال، كاليفورنيا ليلة السبت.
وأظهرت صور تم التقاطها الممثل الامريكي البالغ من العمر 48 عامًا ، وهو يتحدث مع عارضة الأزياء، 37 عامًا ، أثناء التسكع بعد الحفلة.

وكان الممثل – الذي نفى شائعات حول علاقته المزعومة مع مقدمة البرامج التلفزيونية مايا جاما – على علاقة طويلة الأمد مع عارضة الأزياء والممثلة كاميلا موروني ، التي انفصل عنها العام الماضي.

زي أسود بالكامل وقبعة بيسبول

واختار دي كابريو زيًا أسود بالكامل يتكون من سترة وقميص وقبعة بيسبول تحمل شعار فريق لوس أنجلوس دودجرز، كما احتفظ نجم The Revenant بقناع للوجه حول ذقنه طوال فترة الحدث، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

شوهد ليوناردو دي كابريو المنفرد حديثًا وهو يتحدث مع إيرينا شايك في حفل نيون كرنفال المرصع بالنجوم في ثيرمال ، كاليفورنيا ليلة السبت.
شوهد ليوناردو دي كابريو المنفرد حديثًا وهو يتحدث مع إيرينا شايك في حفل نيون كرنفال المرصع بالنجوم في ثيرمال ، كاليفورنيا ليلة السبت.
تم ربط الممثل مؤخرًا بالعارضة والممثلة كاميلا موروني ، التي انفصل عنها العام الماضي
تم ربط الممثل مؤخرًا بالعارضة والممثلة كاميلا موروني ، التي انفصل عنها العام الماضي

فستان لامع وأقراط ذهبية

من جانبها، اختارت إيرينا شايك فستانًا لامعًا وإكسسوارًا بزوج من الأقراط الذهبية اللامعة.

ارتباطات ليوناردو دي كابريو الغرامية

وتم ربط الممثل الحائز على جائزة الأوسكار بالعديد من الشخصيات في صناعة الترفيه على مر السنين.

وكانت واحدة من أطول علاقاته مع جيزيل بوندشين ، التي ارتبط بها من عام 2000 حتى عام 2005.

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ثم انتقل نجم The Wolf of Wall Street لاحقًا مع الغارضة والممثلة الإسرائيلية بار رفائيلي ، واستمرت علاقتهما الرومانسية من 2005 حتى 2011.

ثم تم ربط دي كابريو لاحقًا بنماذج مثل العارضة كيلي رورباش و العارضة توني جارن ، من بين العديد من النماذج الأخرى.

وتم ربط الفنان مؤخرًا بعلاقة مع العارضة مورني ، 25 عامًا ، والذي تم رصده معها لأول مرة في نوفمبر 2017.

وتم تصوير الممثل وعالرضة لاحقًا في شراكة مع بعضهما البعض في نقاط مختلفة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومع ذلك ، تحدثت عدة مصادر إلى في أغسطس من العام الماضي وأكدت أن الاثنين قد سلكا طريقهما المنفصل.

مفككة: تحدثت عدة مصادر إلى People في أغسطس من العام الماضي وأكدت أن الاثنين قد سلكا طريقهما المنفصل ؛ شوهدوا في 2018
تحدثت عدة مصادر إلى People في أغسطس من العام الماضي وأكدت أن الاثنين قد سلكا طريقهما المنفصل ؛ شوهدوا في 2018

ارتباط إرينا شايك وكريستيانو رونالدو

وكانت العارضة الروسية إيرينا شايك في السابق على علاقة بالرياضي المحترف كريستيانو رونالدو، حيث استمرت علاقتهما من عام 2009 حتى عام 2015.

ارتباط إرينا شايك بالممثل برادلي كوبر

وبدأت إيرينا شايك في رؤية برادلي كوبر في نفس العام، حيث أنجب الزوجان ابنة تدعى ليا دي سين ، تبلغ من العمر ستة أعوام ، إلى حياتهما في عام 2017.

ثم انفصل الممثل إرينا شايكفي عام 2019 ، على الرغم من أنهما بقيا منذ ذلك الحين في علاقة ودية وتعاونا من أجل ابنتهما.

المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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