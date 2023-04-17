شبان عراقيون يقتحمون مسجد أبي حنيفة النعمان ويكيلون اللعنات للخليفة عمر بن الخطاب! (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بموجة غضب عارمة بعد تداول مقطع فيديو لشبان من الطائفة الشيعية أثناء اقتحامهم لمسجد أبي حنيفة النعمان وتعمهدم شتم الخليفة الراشدي الثاني عمرو بن الخطاب.

ووثق مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، دخول عدد من الشبان الطائفيين لمسجد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الأعظمية بالعاصمة ببغداد، ووقيامهم بالهتاف “علي علي علي.. لعن الله عمر” في محاولة لابتزاز مشاعر المسلمين السنّة.

ليلة أمس دخل هؤلاء جامع ابو حنيفة النعمان وسط بغداد واطلقوا شتائم ولعن وسب على المسلمين

هل تعتبرون هذا محتوى هابط؟ @mohamedshia pic.twitter.com/ZscgFWmyO7 — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) April 16, 2023

ردو فعل غاضبة

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المغردون أن هذا الفعل الطائفي المقيت يُعدّ جريمة بحق مليارَي مسلم حول العالم، داعين السلطات للاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي هذا السياق، قال المغرد “أحمد” معبرا عن غضبه:” أما آن الأوان لعلماء الأمة من تبيان موقفهم من هذا الدين الذي لا ينفك عن سب ديننا ورموزه؟ هؤلاء الأوغاد له ينفكوا عن ما هم عليه إلا برد رادع.”

أما آن الأوان لعلماء الأمة من تبيان موقفهم من هذا الدين الذي لا ينفك عن سب ديننا ورموزه؟

هؤلاء الأوغاد له ينفكوا عن ما هم عليه إلا برد رادع. https://t.co/BLynXgCnKf — 𝒜𝒽𝓂𝑒𝒹 (@wa0_0aw) April 16, 2023

وقال المذيع العراقي والمقدم التلفزيوني عدي علي:” الحكومة واجهزة الدولة مسؤولة عن هذه التصرفات الطائفية اذا لم تحاسب مرتكبيها، التهاون مع هذه النماذج بين الحين والاخر سيدفع الى ما هو اسوء”.

الحكومة واجهزة الدولة مسؤولة عن هذه التصرفات الطائفية اذا لم تحاسب مرتكبيها،

التهاون مع هذه النماذج بين الحين والاخر سيدفع الى ما هو اسوء https://t.co/IPOar9RAs6 — oday ali (@odayali77) April 16, 2023

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واستنكر مغرد آخر ما حدث بالقول:” على القضاء اصدار امر القاء قبض وفق المادة 372 من قانون العقوبات حسبي الله ونعم الوكيل”.

على القضاء اصدار امر القاء قبض وفق المادة 372 من قانون العقوبات حسبي الله ونعم الوكيل https://t.co/vTyfKh1Jyv — ALHARTH (@harth0ik) April 16, 2023

من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية العراقية نورا الشيخ:” محتوى ساقط جدا ……. حتى ما كنت حابة انشره لان وجعلي قلبي تفضلوا الأمر بين أيديكم””، مع وضع إشارة لرئس الوزراء العراق محمد شياع السوداني ورئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن.

محتوى ساقط جدا ……. حتى ما كنت حابة انشره لان وجعلي قلبي تفضلوا الأمر بين أيديكم @mohamedshia @saadmaanoficial https://t.co/ovq27H23A6 — Noor Alsheikh (@NoorAlsheikh13) April 16, 2023

واعتبر المغرد أحمد عدنان أن ” مثل هكذا افعال لا تعبر عن مذهب ولاتعبر عن مجموع وانما هي افعال طائشة فردية لكن لايجب ان تمر دون حساب في موضوع المحتوى الهابط او موضوع التاجيج الطائفي وانا متاكد ان هؤلاء الشباب هم شباب سذج لايعرفون ماهي نتائج افعالهم كلنا عراقيين ولكن يجب ان نحاسب المقصرين”.

مثل هكذا افعال لا تعبر عن مذهب ولاتعبر عن مجموع وانما هي افعال طائشة فردية لكن لايجب ان تمر دون حساب في موضوع المحتوى الهابط او موضوع التاجيج الطائفي وانا متاكد ان هؤلاء الشباب هم شباب سذج لايعرفون ماهي نتائج افعالهم كلنا عراقيين ولكن يجب ان نحاسب المقصرين https://t.co/gbptq5AQHc — Ahmed Adnan (@Ahmed_Adnan88) April 16, 2023

لعن عمر بن الخطاب في كربلاء

وسبق أن تداول ناشطون في أبريل الماضي، مقطع فيديو للفنان السوري الموالي للنظام أيمن زيدان خلال زيارته لكربلاء في العراق، وسط ترديد عبارات مسيئة لعمر بن الخطاب وبني أمية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “زيدان” خلال زيارته لما يسمونها “العتبات المقدسة” في كربلاء العراقية، حيث بدا سعيدا جدا برفقة بعض الإعلاميين العراقيين الذي وثقوا الزيارة.

وبحسب الفيديو، فإنه واثناء إبداء أيمن زيدان عن سعادته وفرحته بالتواجد في كربلاء. كان صوت شتم الصحابة وبني أمية أعلى من صوته في المكان.

لعن عمر وعثمان وبني أمية

وبحسب ما تم سماعه، فقد قام أحد المنشدين الشيعة بكيل اللعنات عبر مكبرات الصوت على “سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان”. وكذلك على بني أمية وخلافتهم.