الإثنين, أبريل 17, 2023
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شبان عراقيون يقتحمون مسجد أبي حنيفة النعمان ويكيلون اللعنات للخليفة عمر بن الخطاب! (شاهد)

مغردون اعتبروا أن هذا الفعل الطائفي المقيت يُعدّ جريمة بحق مليارَي مسلم حول العالم، داعين السلطات للاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كتب خالد الأحمد
شبان عراقيون يقتحمون مسجد أبي حنيفة النعمان watanserb.com
شبان عراقيون يقتحمون مسجد أبي حنيفة النعمان
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بموجة غضب عارمة بعد تداول مقطع فيديو لشبان من الطائفة الشيعية أثناء اقتحامهم لمسجد أبي حنيفة النعمان وتعمهدم شتم الخليفة الراشدي الثاني عمرو بن الخطاب.

ووثق مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، دخول عدد من الشبان الطائفيين لمسجد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الأعظمية بالعاصمة ببغداد، ووقيامهم بالهتاف “علي علي علي.. لعن الله عمر” في محاولة لابتزاز مشاعر المسلمين السنّة.

ردو فعل غاضبة

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المغردون أن هذا الفعل الطائفي المقيت يُعدّ جريمة بحق مليارَي مسلم حول العالم، داعين السلطات للاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي هذا السياق، قال المغرد “أحمد” معبرا عن غضبه:” أما آن الأوان لعلماء الأمة من تبيان موقفهم من هذا الدين الذي لا ينفك عن سب ديننا ورموزه؟ هؤلاء الأوغاد له ينفكوا عن ما هم عليه إلا برد رادع.”

وقال المذيع العراقي والمقدم التلفزيوني عدي علي:” الحكومة واجهزة الدولة مسؤولة عن هذه التصرفات الطائفية اذا لم تحاسب مرتكبيها، التهاون مع هذه النماذج بين الحين والاخر سيدفع الى ما هو اسوء”.

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واستنكر مغرد آخر ما حدث بالقول:” على القضاء اصدار امر القاء قبض وفق المادة 372 من قانون العقوبات حسبي الله ونعم الوكيل”.

من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية العراقية نورا الشيخ:” محتوى ساقط جدا ……. حتى ما كنت حابة انشره لان وجعلي قلبي تفضلوا الأمر بين أيديكم””، مع وضع إشارة لرئس الوزراء العراق محمد شياع السوداني ورئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن.

واعتبر المغرد أحمد عدنان أن ” مثل هكذا افعال لا تعبر عن مذهب ولاتعبر عن مجموع وانما هي افعال طائشة فردية لكن لايجب ان تمر دون حساب في موضوع المحتوى الهابط او موضوع التاجيج الطائفي وانا متاكد ان هؤلاء الشباب هم شباب سذج لايعرفون ماهي نتائج افعالهم كلنا عراقيين ولكن يجب ان نحاسب المقصرين”.

لعن عمر بن الخطاب في كربلاء

وسبق أن تداول ناشطون في أبريل الماضي، مقطع فيديو للفنان السوري الموالي للنظام أيمن زيدان خلال زيارته لكربلاء في العراق، وسط ترديد عبارات مسيئة لعمر بن الخطاب وبني أمية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “زيدان” خلال زيارته لما يسمونها “العتبات المقدسة” في كربلاء العراقية، حيث بدا سعيدا جدا برفقة بعض الإعلاميين العراقيين الذي وثقوا الزيارة.

وبحسب الفيديو، فإنه واثناء إبداء أيمن زيدان عن سعادته وفرحته بالتواجد في كربلاء. كان صوت شتم الصحابة وبني أمية أعلى من صوته في المكان.

لعن عمر وعثمان وبني أمية

وبحسب ما تم سماعه، فقد قام أحد المنشدين الشيعة بكيل اللعنات عبر مكبرات الصوت على “سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان”. وكذلك على بني أمية وخلافتهم.

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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