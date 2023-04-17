شاكيرا تبحث عن جليسة أطفال براتب صادم يكشف بخلها الشديد!

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وطن– سرّبت وسائل إعلام أجنبية أنّ شاكيرا تبحث عن جليسة أطفال في ميامي، لكنها تعرضت للانتقادات بسبب شروطها المتدنية.

الخصوصية أهم شيء

نقلت صحيفة “okdiario” أنّ شاكيرا تريد أن تدفع القليل من المال، مقابل كثير من العمل والجهد.

في مراجعة موجزة لحياتها، انتقلت المغنية إلى إسبانيا عندما قابلت جيرارد بيكيه، لكنها في الحقيقة لم تشعر بالراحة. نعم، إنها ممتنة، لكنها أرادت الذهاب إلى الولايات المتحدة.

عندما انفصلت شاكيرا عن بيكيه، رأت فرصةً مثالية لبَدء حياة جديدة، وأكدت أنها ستستقرّ في ميامي.

ستستخدم النجمة الكولومبية قصرًا يقع في منطقة فاخرة، لأنّ أهم شيء بالنسبة لها هو خصوصية أطفالها ميلان وساشا.

شاكيرا تريد الأفضل لهم، ولهذا السبب تبحث عن مربية.. نشأ الجدل حين قاموا بتسريب شروط العقد التي تتهم المغنية بأنها غير كريمة وتسيء استخدام مكانتها كنجمة عالمية.

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شروط العرض

هناك شرط واضح غير قابل للنقاش.. الشخص الذي يدخل للعمل في قصر شاكيرا لن يتمكن من التحدث مع أي صحفي.

ويحظر عليها إفشاء أيّ معلومات حميمة عن الأسرة. كما يجب أن تهتم بالأعمال المنزلية، ولكن قبل كل شيء رعاية واحتياجات ميلان وساشا.

كل هذا مقابل 2400 دولار فقط

للوهلة الأولى قد يبدو وكأنه راتب منطقي، لكنهم يقولون إنه منخفض للغاية في ميامي لأن الحياة هناك باهظة الثمن. لهذا السبب تلقّت شريكة بيكيه السابقة كثيراً من الهجمات.

حين ذاعت المذيعة الأمريكية الخبر، قالت: “شاكيرا تبحث عن جليسة أطفال لأطفالها في ميامي. وفقًا لمصمم المحتوى جيفري فيرني، فإنّ المرأة من بارانكويلا تبحث عن مربية لأطفالها، والتي ستدفع لها 2400 دولار شهريًا… بالإضافة إلى مصاريف السفر، وستكون أيضًا قادرة على العيش في هذا القصر الجميل”.

شاكيرا لا تثق وتريد أن تكون حذِرة

تدرك شاكيرا أنها نجمة عالمية، وأيّ معلومات عنها ستكون مادة للأخبار المثيرة. ولهذا السبب تطالب مربيتها بعدم الكشف عن أي شيء.

تقول المذيعة: “المغنية ليس لها أفضلية في جنسية المربية.. لكن من ستختارها لن تكون قادرة على التحدث إلى الصحافة، وسيتعين عليها توقيع اتفاقية سرية”.

الشيء الأساسي بالنسبة لشاكيرا هو أنّ المربية تعتني بأطفالها، وأن تكون على دراية باحتياجاتهم. بالنسبة لبقية المهام، سيكون هناك المزيد من الموظفين.

“ليست كافية”

تؤكد المذيعة أنّ الراتب الذي تقدّمه المغنية أقل بكثير مما دفعته في إسبانيا. 2400 دولار ليست كافية، على الأقل هذا ما يقولون.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الظروف شديدة الصعوبة لأن الموظفة المستقبلية يجب أن تراقب باستمرار ميلان وساشا.

بحسب المذيعة: “يجب أن تكون بدوام كامل، وأن تعيش في المنزل.. فهما طفلان وليس طفل واحد.. وعليها أن تأخذهما إلى الأنشطة اللامنهجية”.