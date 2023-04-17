سقوط مروع لمحمد الغيطي.. خانته قدماه وأرعب رامز وفريق العمل (فيديو)

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وطن- حل الكاتب والإعلامي المصري المثير للجدل محمد الغيطي، ضيفًا على برنامج “رامز نيفر إند” الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويعرض في الموسم الرمضاني الحالي على شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

حلقة محمد الغيطي مع رامز جلال

ومثل غيره من ضيوف البرنامج لم يسلم محمد الغيطي من سخرية رامز جلال، أثناء تقديمه له إذ بدأ قائلاً :”أهلا يا غيطي نورت بيتي، دا جاي يقبض يا جدعان”.

وأضاف ساخرًا من إطلالة محمد الغيطي: “يا نهار أسود.. طبال يا جدعان.. ايه اللبس دا يا غيطي دا مونولوجست يا جماعة.. دا احنا جايبين فيصل خورشيد”.

وتابع: “ايه الفانلة دي يا غيطي دي فانلة نجارين يا جدعان”، وأكمل: “هجيبلك حقك يا أستاذ محمد فاضل.. متقلقيش يا مدام فردوس”.

وظهر “الغيطي” في مقلب المطعم الطائر وهو في حالة خوف واندهاش وازداد خوفه وارتعابه، بعد أن بدأ الكرسي يهتز من تحته وكاد أن يتعرض للإغماء وبدأ في الصراخ.

وهنا توجه رامز جلال لضيفه قائلاً:” محمد يا غيطي اللي فات هزار واللي جاي ضرب نار”، فقال له الثاني معبرا عن صدمته وتفاجئه بما اكتشفه:” ليه يا ابني كده”.

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وتابع رامز جلال ضمن عبارته الشهيرة في مقلب المطعم الطائر:”أحذرك أي محاولة للفرار حتوقع في بير مالوش قرار.. مش عايز عند علشان رامز نيفر اند“.

اعتراف واعتذار محمد الغيطي

ودعا رامز جلال، محمد الغيطي وهو يحمل عصا كهربائية لما أسماها مرحلة الشفافية، وسأله “إذا كان قد عرف بالمقلب قبل الوقوع فيه أم لا”، فضحك الغيطي بصوت عال وتوجه للكاميرا نافياً معرفته بالمقلب.

وقال رامز للغيطي:”لازم تعترف إنك أذيت الاستاذ محمد فاضل وعرضته للنقد”.

فرد عليه الغيطي وهو يضحك: “أنت شرير”، وقال إن فاضل تعرض للنقد بسبب العمل ولكنه نقد جميل.

واعترف محمد الغيطي بأن المخرج محمد فاضل تعرض لحملة نقد بسببه، بعد تقديم مسلسل «نجيب الريحاني»، وقدم له اعتذارا عبر البرنامج.

وبدأ الغيطي يصفق وهو يردد لازمة البرنامج :”رامز جلال نجم التوك توك ده عقلو راح منو حيفك”.

سقوط مروع لمحمد الغيطي وكاد يتعرض لإصابة خطيرة

وظهر الغيطي خارج المطعم الطائر وهو يحاول اللحاق برامز جلال لضربه بعد انتهاء المقلب، ثم يتعثر فجأة ويسقط على الأرض بعنف في مشهد صادم.

وتسبب هذا السقوط المفاجئ للغيطي والغير متوقع بخوف رامز جلال وفريق عمل البرنامج، من تعرض الضيف لإصابات.

لكن الغيطي ورغم شدة السقطة ظهر ينهض مرة أخرى مسرعا ويجدد ركضه وراء رامز، وفي مشهد تال يبدوان وهما يتعانقان.

رامز جلال يعلق

وبعد انتهاء الحلقة نشر الفنان رامز جلال على حسابه الموثق في “فيسبوك” صورة له مع الغيطي من كواليس الحلقة وعلق عليها قائلاً “الغيطي الخطير شاف عذاب مرير”.

من هو محمد الغيطي؟

يذكر أن محمد الغيطي كاتب درامي وإعلامي مصري مواليد عام 1963.

بدأ مشواره مع الفن عندما كتب السيناريو والحوار لأول مسلسل له عام 1998 “محاكمة الليالى” للمخرج “عمرو عابدين”.

وتوالت بعدها أعماله الدرامية فقد ألف وكتب السيناريو للعديد من المسلسلات الدرامية المصرية منها “بعد الطوفان” و امرأة فى شق الثعبان” “وصرخة أنثى” و “بنت من الزمن ده” و”الهروب من الغرب” عام 2009.