الإثنين, أبريل 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناسقوط مروع لمحمد الغيطي.. خانته قدماه وأرعب رامز وفريق العمل (فيديو)
حياتنا

سقوط مروع لمحمد الغيطي.. خانته قدماه وأرعب رامز وفريق العمل (فيديو)

انهيار وصراخ محمد الغيطي في «رامز نيفر إند».. ظهر خارج المطعم الطائر وهو يحاول اللحاق برامز جلال لضربه ولكنه تعثر وسقط على الأرض فجأة

كتب خالد الأحمد
سقوط مروع لمحمد الغيطي watanserb.com
سقوط مروع لمحمد الغيطي
- Advertisement -

وطن- حل الكاتب والإعلامي المصري المثير للجدل محمد الغيطي، ضيفًا على برنامج “رامز نيفر إند” الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويعرض في الموسم الرمضاني الحالي على شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

حلقة محمد الغيطي مع رامز جلال

ومثل غيره من ضيوف البرنامج لم يسلم محمد الغيطي من سخرية رامز جلال، أثناء تقديمه له إذ بدأ قائلاً :”أهلا يا غيطي نورت بيتي، دا جاي يقبض يا جدعان”.

وأضاف ساخرًا من إطلالة محمد الغيطي: “يا نهار أسود.. طبال يا جدعان.. ايه اللبس دا يا غيطي دا مونولوجست يا جماعة.. دا احنا جايبين فيصل خورشيد”.

وتابع: “ايه الفانلة دي يا غيطي دي فانلة نجارين يا جدعان”، وأكمل: “هجيبلك حقك يا أستاذ محمد فاضل.. متقلقيش يا مدام فردوس”.

وظهر “الغيطي” في مقلب المطعم الطائر وهو في حالة خوف واندهاش وازداد خوفه وارتعابه، بعد أن بدأ الكرسي يهتز من تحته وكاد أن يتعرض للإغماء وبدأ في الصراخ.

وهنا توجه رامز جلال لضيفه قائلاً:” محمد يا غيطي اللي فات هزار واللي جاي ضرب نار”، فقال له الثاني معبرا عن صدمته وتفاجئه بما اكتشفه:” ليه يا ابني كده”.

- Advertisement -

وتابع رامز جلال ضمن عبارته الشهيرة في مقلب المطعم الطائر:”أحذرك أي محاولة للفرار حتوقع في بير مالوش قرار.. مش عايز عند علشان رامز نيفر اند“.

سقوط مروع لمحمد الغيطي
سقوط مروع لمحمد الغيطي

اعتراف واعتذار محمد الغيطي

ودعا رامز جلال، محمد الغيطي وهو يحمل عصا كهربائية لما أسماها مرحلة الشفافية، وسأله “إذا كان قد عرف بالمقلب قبل الوقوع فيه أم لا”، فضحك الغيطي بصوت عال وتوجه للكاميرا نافياً معرفته بالمقلب.

وقال رامز للغيطي:”لازم تعترف إنك أذيت الاستاذ محمد فاضل وعرضته للنقد”.

فرد عليه الغيطي وهو يضحك: “أنت شرير”، وقال إن فاضل تعرض للنقد بسبب العمل ولكنه نقد جميل.

واعترف محمد الغيطي بأن المخرج محمد فاضل تعرض لحملة نقد بسببه، بعد تقديم مسلسل «نجيب الريحاني»، وقدم له اعتذارا عبر البرنامج.

وبدأ الغيطي يصفق وهو يردد لازمة البرنامج :”رامز جلال نجم التوك توك ده عقلو راح منو حيفك”.

رامز جلال يسخر من محمد الغيطي والأخير يفاجئه بحديثه عن نجيب الريحاني
رامز جلال يسخر من محمد الغيطي والأخير يفاجئه بحديثه عن نجيب الريحاني

سقوط مروع لمحمد الغيطي وكاد يتعرض لإصابة خطيرة

وظهر الغيطي خارج المطعم الطائر وهو يحاول اللحاق برامز جلال لضربه بعد انتهاء المقلب، ثم يتعثر فجأة ويسقط على الأرض بعنف في مشهد صادم.

وتسبب هذا السقوط المفاجئ للغيطي والغير متوقع بخوف رامز جلال وفريق عمل البرنامج، من تعرض الضيف لإصابات.

لكن الغيطي ورغم شدة السقطة ظهر ينهض مرة أخرى مسرعا ويجدد ركضه وراء رامز، وفي مشهد تال يبدوان وهما يتعانقان.

رامز جلال يعلق

وبعد انتهاء الحلقة نشر الفنان رامز جلال على حسابه الموثق في “فيسبوك” صورة له مع الغيطي من كواليس الحلقة وعلق عليها قائلاً “الغيطي الخطير شاف عذاب مرير”.

من هو محمد الغيطي؟

يذكر أن محمد الغيطي كاتب درامي وإعلامي مصري مواليد عام 1963.

بدأ مشواره مع الفن عندما كتب السيناريو والحوار لأول مسلسل له عام 1998 “محاكمة الليالى” للمخرج “عمرو عابدين”.

وتوالت بعدها أعماله الدرامية فقد ألف وكتب السيناريو للعديد من المسلسلات الدرامية المصرية منها “بعد الطوفان” و امرأة فى شق الثعبان” “وصرخة أنثى” و “بنت من الزمن ده” و”الهروب من الغرب” عام 2009.

المصدريوتيوب، فيسبوك، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

غير مسبوق.. شاهد ما فعله رامز جلال مع أحمد حاتم وأخرجه عن شعوره

حياتنا

رونالدو في برنامج رامز نيفر إند ورد فعل غير متوقع أجبر “MBC” على الرضوخ لطلبه!

حياتنا

اعتداء عنيف وغير مسبوق على رامز جلال.. أحمد فتوح أشبعه ضربا (فيديو)

حياتنا

ما حدث لرنا رئيس يؤكد عدم معرفة الضيوف بمقلب رامز جلال (فيديو)

حياتنا

بعد وصلة غزل من رامز جلال.. ميلا الزهراني تطلب عريسا وهذه شروطها

الهدهد

“عيني راحت”.. إصابة رضا عبد العال في “رامز نيفر إند” ووصلة سباب (فيديو)

حياتنا

أمير عيد “استثناء” في “رامز نيفر إند”.. أذهل الجميع وما فعله غير مسبوق

حياتنا

رامز “زود الجرعة”.. هنادي مهنا تنهار بالبكاء وكاد قلبها يتوقف من الرعب (فيديو)

حياتنا

عصبية كبيرة لنجم الأهلي أحمد عبدالقادر واعتداء عنيف على رامز جلال (فيديو)

حياتنا

نهال عنبر تنفعل بشدة بعد مقلب رامز جلال ولحظات تحبس الأنفاس (شاهد)

حياتنا

رامز جلال ينتقم للرجال من أمينة شلباية وأجبرها على فعل المستحيل (فيديو)

الهدهد

رامز نيفر إند.. مصطفى كامل حطم الرقم القياسي في “الألفاظ النابية” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مذهل .. رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوثّق الكعبة من الفضاء (فيديو)

حميدتي .. تاجر الجمال الذي يسعى للسيطرة على السودان

أثناء الصلاة.. شيخ كويتي يخص “البدون” بدعاء مؤثر في العشر الأواخر (فيديو)

في 11 ثانية فقط.. أنت عبقري إذا اكتشفت المرأة الحامل من خلال قدمها

غادة عويس تردّ على مزاعم استبعادها من قناة الجزيرة بعد منشور “غير مهني”

تفاصيل اعتقال راشد الغنوشي واقتياده لجهة مجهولة وأول تعليق للنهضة

“الحيوانات المنوية” ساحة حرب جديدة بين موسكو وكييف.. ما علاقة النساء الأوكرانيات؟

تشبث برأسه وسحبه للقاع.. أخطبوط عملاق يهاجم غواصا في مشهد مرعب

جورجينا تعرض مؤخرتها بطريقة مثيرة في صور غاب عنها رونالدو! (شاهد)

لجين عمران بإطلالة مثيرة في رمضان واستعراض لمنزلها الفخم في دبي (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC