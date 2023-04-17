الإثنين, أبريل 17, 2023
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الهدهد

رجل يرسل قنبلة إلى صديقته السابقة كهدية زفاف وما حدث للعريس صادم!

كانت الزوجة، التي لم يتمّ الكشف عن اسمها، على علاقة بالمتهم. لكن أنهت علاقتها به عندما اكتشفت أنه متزوج بالفعل ولديه طفلان

كتب ايمان الباجي
رجل يرسل قنبلة إلى صديقته السابقة كهدية زفاف وما حدث للعريس صادم! watanserb.com
هدية زفاف
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وطنألقت الشرطة الهندية القبض على رجل متورط في مقتل عريس وشقيقه، لتورّطه في إرسال قنبلة كهدية زواج للعروس وهي صديقته السايقة.

هدية الزفاف.. قنبلة

وأشار موقع “indy100” إلى أنّ الانفجار وقع في ولاية أوديشي الهندية بعد 3 أيام من الاحتفال بالزفاف، عندما بدأ الزوج هيميندرا ميراوي، البالغ من العمر 25 عامًا وشقيقه راجكومار البالغ من العمر 30 عامًا، بفتح علب الهدايا التي قدّمها الضيوف.

وكان الطرد الذي أرسله صديق العروس السابق عبارة عن “نظام مسرح منزلي صوتي“. وعندما تمّ توصيله بالتيار الكهربائى انفجر في وجه كلٍّ من العريس وشقيقه.

الزوج السابق

قوة الانفجار

كان الانفجار قوياً لدرجة أنه أدى إلى سقوط سقف المنزل وانهيار ثلاثة جدران، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين، من بينهم صبي يبلغ من العمر 18 شهرًا، بجروح خطيرة.

والرجل المتورط في هذا الحادث يدعى سارجو ماركام، يبلغ من العمر 33 عاماً وهو الصديق السابق للزوجة. وقد تم اعتقاله بعد الحادث بعد أن تبين أنه هو مَن أرسل القنبلة المحملة بالمتفجرات للعرسان الجدد.

كانت الزوجة، التي لم يتمّ الكشف عن اسمها، على علاقة بماركام في السابق. لكن أنهت علاقتها به عندما اكتشفت أنه متزوج بالفعل ولديه طفلان.

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أصرّ المتهم على أن تصبحَ الزوجة هي زوجته الثانية لكن عائلتها رفضت طلبه. ثم قاموا بتزويجها إلى شخص آخر، مما أثار غضب حبيبها السابق.

كان الانفجار قويََا لدرجة أنه أدى إلى سقوط سقف المنزل وانهيار ثلاثة جدران

في هذا السياق، قال مفتش الشرطة مانيشا ثاكور لوسائل الإعلام: “بعد أن أدركت الحقيقة، رفضت الزواج منه“.

ثم في 30 مارس، أي قبل يوم واحد من الزفاف، اتصل ماركام بها مرة أخرى وحثّها على عدم الزواج، قائلاً لها: “سوف تتزوجين ولكنكِ لن تكوني سعيدة أبدًا”.

وقالت الشرطة أيضًا، إنّ ماركام اتصل بهيميندرا (زوجها الجديد)، وقام بتهديده.

التخطيط للانتقام

تآمر الشاب البالغ من العمر 33 عامًا على الانتقام، واعترف خلال مقابلة مع الشرطة أنه يعرف القليل عن المتفجرات بعد أن عمل لفترة وجيزة في وحدة “تكسير الحجارة”، قبل أن يصبح ميكانيكي سيارات.

صورة من حفل الزفاف

وبحسب ما ورد، استخدم 1.5 كيلوغرام من مسحوق البنادق، المستخرَج من المفرقعات النارية التي اشتراها، بالإضافة إلى البنزين والمواد الأخرى لتجهيز نظام الموسيقى، الذي اشتراه من متجر محلي بعد وقت قصير من مكالمته لهيمندرا. ثم قام بلفّ قنبلته كهدية لتجنب الشبهات.

وقد اعترف ماركام للشرطة بأنه وضع المتفجرات في الجهاز الذي قدمه كهدية للزوجين المتزوجين حديثًا في محاولة لقتلهما.

وذكرت الوسائل المحلية، أنه محتجز حاليًا في سجن محلي.

المصدرموقع indy100، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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