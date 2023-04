جينيفر لوبيز رمز الجنس في سن الـ54.. تعرف إلى أسرارها الغريبة والمشروب السحري!

- Advertisement -

وطن– لطالما عُرفت جينيفر لوبيز بأخلاقيات عملها وتفانيها في مسيرتها المهنية. المغنية الشهيرة لديها روتين معين يساعدها في الحفاظ على لياقتها في الخمسينيات من عمرها.

يتضمن روتين جينيفر لوبيز اليومي التدريبات في الصباح الباكر ، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع مع أطفالها وزوجها بن أفليك في المساء بحسب صحيفة “ماركا“.

تبدأ لوبيز يومها بتمرين وروتين للعناية الذاتية يتضمن الصلاة والتأمل. وهي معروفة بجدول أعمالها المزدحم وقدرتها على تعدد المهام ، وتقوم بعمل مكياج في السيارة لتوفير الوقت.

View this post on Instagram

في المساء تسترخي وتقضي الوقت مع أطفالها.

تدور أحداث صباح جينيفر لوبيز حول أطفالها. تتأكد من أنها مستعدة لذلك عند الاستيقاظ ، بين الساعة 6:15 والساعة 6:40 صباحًا. تقوم إما بتجهيزهم للمدرسة أو تحضير ما يريدون لتناول الإفطار.

عندما يغادر الأطفال إلى المدرسة ، تركز على الحصول على اللياقة البدنية من خلال تمرين يستمر لمدة تصل إلى ساعة وربع.

View this post on Instagram

تبدأ اليوم مع مشروب البروتين BodyLab TastyShake لمنحها دفعة من الطاقة قبل التمرين الذي يستمر من ساعة إلى ساعة و 15 دقيقة على الأقل. ثم تقضي بعض الوقت

تدوم التمارين ما لا يقل عن ساعة إلى ساعة وساعة و 15 دقيقة لأشياء مختلفة، ثم تخصص النجمة الأمريكية بعض الوقت للصلاة والتأمل قبل العناية بجلدها.

قالت “جي لو” في مقطع فيديو على “انستجرام”: “لا أنظر إلى هاتفي.. مجرد الاستعداد لليوم بالنوايا والأفكار الصحيحة.”

وتابعت: “أقوم بوضع واقي الشمس الذي أنتجته شركتي.. والذي كان أحد أسرار جمالي منذ أن كنت في العشرينات والثلاثينيات من عمري.. ثم يأتي كريم العين”.

في سياق آخر، شوقت جي لو جمهورها لفيلمها الجديد “الأم”، والذي سيعرض في 12 مايو المقبل. وفقاً لما كشفته نتفليكس.

وتظهر في برومو الفيلم الذي نشرته نتفليكس عبر حسابها الرسمي على تويتر، في غرفة الولادة وتسأل الممرضة “أين ابنتي؟”.

تتوالى اللقطات السريعة التي تؤدي فيها جي لو دور “الأم المجرمة” التي تنتفض لإنقاذ ابنتها التي أصبحت بعمر 12 عاماً.

Vengeance is a mother!

Jennifer Lopez is The Mother, premiering May 12. pic.twitter.com/Z78BC6z1RA

— Netflix (@netflix) April 11, 2023