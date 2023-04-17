الإثنين, أبريل 17, 2023
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جينيفر لوبيز رمز الجنس في سن الـ54.. تعرف إلى أسرارها الغريبة والمشروب السحري!

شوقت جي لو جمهورها لفيلمها الجديد "الأم" والذي سيعرض في 12 مايو المقبل

كتب رفيف عبدالله
جينيفر لوبيز رمز للجنس في سن الـ54.. تعرف إلى أسرارها الغريبة! watanserb.com
جينيفر لوبيز
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وطن– لطالما عُرفت جينيفر لوبيز بأخلاقيات عملها وتفانيها في مسيرتها المهنية. المغنية الشهيرة لديها روتين معين يساعدها في الحفاظ على لياقتها في الخمسينيات من عمرها.

صلاة وتأمل

يتضمن روتين جينيفر لوبيز اليومي التدريبات في الصباح الباكر ، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع مع أطفالها وزوجها بن أفليك في المساء بحسب صحيفة “ماركا“.

تبدأ لوبيز يومها بتمرين وروتين للعناية الذاتية يتضمن الصلاة والتأمل. وهي معروفة بجدول أعمالها المزدحم وقدرتها على تعدد المهام ، وتقوم بعمل مكياج في السيارة لتوفير الوقت.

 

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في المساء تسترخي وتقضي الوقت مع أطفالها.

الصباح مهم لـ “جي لو”

تدور أحداث صباح جينيفر لوبيز حول أطفالها. تتأكد من أنها مستعدة لذلك عند الاستيقاظ ، بين الساعة 6:15 والساعة 6:40 صباحًا. تقوم إما بتجهيزهم للمدرسة أو تحضير ما يريدون لتناول الإفطار.

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عندما يغادر الأطفال إلى المدرسة ، تركز على الحصول على اللياقة البدنية من خلال تمرين يستمر لمدة تصل إلى ساعة وربع.

 

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تبدأ اليوم مع مشروب البروتين BodyLab TastyShake لمنحها دفعة من الطاقة قبل التمرين الذي يستمر من ساعة إلى ساعة و 15 دقيقة على الأقل. ثم تقضي بعض الوقت

تدوم التمارين ما لا يقل عن ساعة إلى ساعة وساعة و 15 دقيقة لأشياء مختلفة، ثم تخصص النجمة الأمريكية بعض الوقت للصلاة والتأمل قبل العناية بجلدها.

نوايا وأفكار صحيحة

قالت “جي لو” في مقطع فيديو على “انستجرام”: “لا أنظر إلى هاتفي.. مجرد الاستعداد لليوم بالنوايا والأفكار الصحيحة.”

وتابعت: “أقوم بوضع واقي الشمس الذي أنتجته شركتي.. والذي كان أحد أسرار جمالي منذ أن كنت في العشرينات والثلاثينيات من عمري.. ثم يأتي كريم العين”.

في سياق آخر، شوقت جي لو جمهورها لفيلمها الجديد “الأم”، والذي سيعرض في 12 مايو المقبل. وفقاً لما كشفته نتفليكس.

الأم

وتظهر في برومو الفيلم الذي نشرته نتفليكس عبر حسابها الرسمي على تويتر، في غرفة الولادة وتسأل الممرضة “أين ابنتي؟”.

تتوالى اللقطات السريعة التي تؤدي فيها جي لو دور “الأم المجرمة” التي تنتفض لإنقاذ ابنتها التي أصبحت بعمر 12 عاماً.

وظهرت في المقطع الترويجي للفيلم وهي تؤدي تمرين “البوش أب” وخلفها الجبال المغطاة بالثلوج.

وتستعرض النجمة العالمية عضلاتها، في دليل يظهر لياقتها البدنية رغم بلوغها الخمسين.

وفي نهاية الفيديو تقول جينيفر لوبيز: “أنا قاتلة.. لكنني أيضاً أم.. وسأموت وأنا أحميها”.

المصدرالماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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