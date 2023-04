يتعاطى مخدرات ومدمن للخمور.. مصادر سعودية تكشف مفاجآت مدوية عن خالد بن سلمان

- Advertisement -

وطن– كشفت مصادر سعودية، معلومات صادمة عن الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في المملكة، شقيق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة.

وقال حساب “العهد الجديد” الشهير في تغريدة على موقع “تويتر“، رصدتها “وطن“: “علمت مصادر العهد الجديد أن الأمير خالد بن سلمان يعيش في عالمٍ موازٍ، غير الذي يعيشه الآخرون، ليست لديه مهام يومية أو أعمال حقيقية يقوم بها”.

وأضاف: “(الأمير خالد بن سلمان) منغمس في الملذات والنساء وتعاطي الحشيش، ويقضي أوقات طويلة في لعب البلاي ستيشن، إضافة إلى أنه سكّير، لا يفارقه الكاس لا ليلاً ولا نهاراً.. أما دوره كـ وزير دفاع فلا يتجاوز كونه كومبارس، لأن كافة الأمور بيد (محمد بن سلمان)”.

وخالد بن سلمان تمّ تعيينُه وزيراً للدفاع في سبتمبر 2022 خلفاً لمحمد بن سلمان، ضمن تعديلات وزارية أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وخالد بن سلمان الذي ولد في عام 1988، تولى في الفترة ما بين أبريل 2017 حتى فبراير 2019، منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتولي منصب نائب وزير الدفاع السعودي منذ 2019، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

اسم خالد بن سلمان ارتبط بفضيحة مدوية، فخلال زيارته لواشنطن في يوليو 2021، أعلن الأمير السعودي عبر حسابه على “تويتر” عن لقاء عقده بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وكتب ابن سلمان: “في وزارة الخارجية الأمريكية، أجريت اجتماعًا عظيمًا مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن”.

وأضاف أنّ اللقاء ناقش الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبحث آخر التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز تقوية العلاقات السعودية الأمريكية.

At the @StateDept I had a great meeting with U.S Secretary of State @SecBlinken to discuss the strategic Saudi-US partnership, review the latest developments in the region, and explore ways to strengthen Saudi-US ties.

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 7, 2021