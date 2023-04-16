يتعاطى مخدرات ومدمن للخمور.. مصادر سعودية تكشف مفاجآت مدوية عن خالد بن سلمان

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وطن– كشفت مصادر سعودية، معلومات صادمة عن الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في المملكة، شقيق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة.

وقال حساب “العهد الجديد” الشهير في تغريدة على موقع “تويتر“، رصدتها “وطن“: “علمت مصادر العهد الجديد أن الأمير خالد بن سلمان يعيش في عالمٍ موازٍ، غير الذي يعيشه الآخرون، ليست لديه مهام يومية أو أعمال حقيقية يقوم بها”.

وأضاف: “(الأمير خالد بن سلمان) منغمس في الملذات والنساء وتعاطي الحشيش، ويقضي أوقات طويلة في لعب البلاي ستيشن، إضافة إلى أنه سكّير، لا يفارقه الكاس لا ليلاً ولا نهاراً.. أما دوره كـ وزير دفاع فلا يتجاوز كونه كومبارس، لأن كافة الأمور بيد (محمد بن سلمان)”.

علمت مصادر العهد الجديد أن الأمير خالد بن سلمان يعيش في عالمٍ موازٍ، غير الذي يعيشه الآخرون، ليست لديه مهام يومية أو أعمال حقيقية يقوم بها، فهو منغمس في الملذات والنساء وتعاطي الحشيش، ويقضي أوقات طويلة في لعب البلي ستيشن، إضافة إلى أنه سكّير، لا يفارقه الكاس لا ليلاً ولا نهاراً..… — العهد الجديد (@Ahdjadid) April 15, 2023

وخالد بن سلمان تمّ تعيينُه وزيراً للدفاع في سبتمبر 2022 خلفاً لمحمد بن سلمان، ضمن تعديلات وزارية أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وخالد بن سلمان الذي ولد في عام 1988، تولى في الفترة ما بين أبريل 2017 حتى فبراير 2019، منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتولي منصب نائب وزير الدفاع السعودي منذ 2019، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

فضيحة خالد بن سلمان واللقاء العظيم

اسم خالد بن سلمان ارتبط بفضيحة مدوية، فخلال زيارته لواشنطن في يوليو 2021، أعلن الأمير السعودي عبر حسابه على “تويتر” عن لقاء عقده بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وكتب ابن سلمان: “في وزارة الخارجية الأمريكية، أجريت اجتماعًا عظيمًا مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن”.

وأضاف أنّ اللقاء ناقش الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبحث آخر التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز تقوية العلاقات السعودية الأمريكية.

At the @StateDept I had a great meeting with U.S Secretary of State @SecBlinken to discuss the strategic Saudi-US partnership, review the latest developments in the region, and explore ways to strengthen Saudi-US ties. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 7, 2021

في حين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنّ نولاند والمستشار ديريك شوليت اجتمعا بنائب وزير الدفاع السعودي بواشنطن.

وقالت إنّ الاجتماع جاء لإجراء مناقشات حول الأمن الإقليمي ودعم المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها، من الهجمات عبر الحدود، وتحسين حقوق الإنسان (في المملكة).

وأوضحت الخارجية الأمريكية: “انضمّ وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى المجموعة في جزء من الاجتماع”، وقالت إنّ انضمام بلينكن جاء لمناقشة الجهود المبذولة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والانتقال إلى العملية السياسية في اليمن، والحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني، وقضايا ثنائية رئيسية أخرى.

فضيحة صورة الاستقبال

وفي فضيحة أخرى، عكست فضيحة جديدة مدى استهتار وزارة الدفاع الأمريكية الأمير خالد بن سلمان.

وأظهرت صورة تعكس فضيحة جديدة خلال استقبال وزارة الدفاع الأمريكية، ابن سلمان، في قاعة تظهر في سقفها آثار تسرب للماء.

وزارة الدفاع الأمريكية تستقبل خالد بن سلمان في قاعة يظهر في سقفها آثار تسرب للماء

هل هي مقصودة؟

في رسالة مفادها الفاسد نستقبله في الأماكن الفاسدة؟ pic.twitter.com/Uepa3D1xc7 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 11, 2021

إحباط سعودي

وآنذاك، قال مصدر في الديوان الملكي إنّ حالة إحباط سادت لدى السعودية من جراء التعامل الأمريكي مع خالد بن سلمان في واشنطن.

وقال المصدر إنّ ولي العهد محمد بن سلمان كان يأمل أن تشكّلَ زيارة شقيقه ولقاءاته مع المسئولين الأمريكيين بمنزلة فتح صفحة جديدة في العلاقة مع الإدارة الأمريكية.

ووفق المصدر، شعر محمد بن سلمان بالإحباط من التعامل الأمريكي مع الزيارة خاصة حجب جدول الأعمال وعدم إيلائه التغطية الإعلامية المناسبة فضلاً عما تمخّض عنها من نتائج.