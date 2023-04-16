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ليلة القدر.. حين بكى أحمد القطان وأبكى الجميع في المسجد الكبير بالكويت (فيديو)

الداعية الكويتي الراحل الشيخ أحمد القطان كان يتحدث عن ليلة القدر، وروى قصة من مشاهد يوم القيامة ولم يتمالك نفسه فانتابته حالة بكاء شديد

كتب خالد الأحمد
أحمد القطان watanserb.com
أحمد القطان
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وطن- استعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً لخطبةٍ ألقاها الشيخ والداعية الكويتي الراحل “أحمد القطان” في المسجد الكبير في الكويت، في أثناء حديثه عن “ليلة القدر”، ولم يتمالك نفسه فانتابتْه حالةٌ بكاء شديد.

الشيخ الراحل أحمد القطان يدخل في نوبة بكاء

وكان القطان -خطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى– يشرح حديث الرجل الذي يأتي يوم القيامة وقد وقف ميزانه على حسنة واحدة فيذهب إلى أمه وأبيه.

فقالا له: “يا بني نحن مشغولون بما أنت مشغول به نخاف أن يقف ميزاننا على هذه الحسنة”، وإذا برجل -كما قال- ليس لديه إلا حسنة واحدة، فقال له خذ هذه الحسنة أدخل بها الجنة وأنا من أهل النار.

وأضاف أحمد القطان، أنّ الله سأل عبده: “من أين لك هذه الحسنة”، فقال من عند فلان، فقال تعالى: “ائتوني به”، فسأله لمَ فعلتَ هذا، فأجاب: “يا ربي هذا عبد وقف ميزانه على حسنة وما عندي غيرها قلت يدخل الجنة وأدخل النار”.

فقال الله تعالى له: “لن تكون أكرم مني على عبدي خذ بيد أخيك وادخلا الجنة”.

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وأضاف الداعية الكويتي الراحل أحمد القطان: “إن الله لا تعجزه حسنة ولكنه يريد أن يبين لنا سعة رحمته في ذلك اليوم”.

واستدرك بنبرة مؤثرة: “ربّ مثل هذا الرب العظيم يعصى… ربّ مثل هذا الرب العظيم يهجر”.

وصمت برهة، وقد بدت عليه علامات الحزن واختنق صوته بالعبَرات، وتابع: “أيها المذنبون أيها الخطائون لا تيأسوا من رحمة الله فهو يناديكم في كتابه هذه الليلة –يقصد ليلة القدر– ويقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون”.

الشيخ القطان.. من الشيوعية إلى منبر الأقصى
الشيخ القطان.. من الشيوعية إلى منبر الأقصى

وفاة الشيخ أحمد القطان

وتوفي الشيخ أحمد القطان، الإثنين 23 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاماً.

وقبل وفاته بأيام، دخل الشيخ أحمد القطان المستشفى، وتمّ وضعه في الرعاية المركزة وفق ما أعلنته أسرته وقتَها دون الخوض في تفاصيل وضعه الصحي.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل حينَها صورةً لورقة عليها بعض العبارات، قالوا إنها وُجدت في ملابس الداعية الكويتي البارز أحمد القطان بعد وفاته.

دعاء القطان بخطّ يده

وتظهر صورة الورقة المتداوَلة، والتي قيل إن “القطان” كتبها بخط يده قبل وفاته، ووجدت في ملابسه دعاء كتبه الداعية الكويتي الراحل.

وجاء في نصّ هذا الدعاء كما رصدت (وطن): “اللهم استودعتك قلبي فلا تجعل به إلا أنت.. واستحفظتك لا إله إلا الله فذكرنيها عند الموت”.

والداعية الكويتي البارز من مواليد عام 1946، وتخرّج في معهد المعلمين بالكويت في العام 1969.

وبدأ الشيخ أحمد القطان مسيرته من السبعينيات، ودافع عن بلاده الكويت ضد الغزو العراقي، وسافر آنذاك لعدة دول عربية شرح فيه قضية بلاده ودعمها حتى التحرير.

وتأتي من أبرز مؤلفات الشيخ القطان، سلسلة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة، وكذلك تربية الأولاد في الإسلام، بالإضافة لخواطر داعية.

خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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