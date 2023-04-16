ليلة القدر.. حين بكى أحمد القطان وأبكى الجميع في المسجد الكبير بالكويت (فيديو)

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وطن- استعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً لخطبةٍ ألقاها الشيخ والداعية الكويتي الراحل “أحمد القطان” في المسجد الكبير في الكويت، في أثناء حديثه عن “ليلة القدر”، ولم يتمالك نفسه فانتابتْه حالةٌ بكاء شديد.

الشيخ الراحل أحمد القطان يدخل في نوبة بكاء

وكان القطان -خطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى– يشرح حديث الرجل الذي يأتي يوم القيامة وقد وقف ميزانه على حسنة واحدة فيذهب إلى أمه وأبيه.

فقالا له: “يا بني نحن مشغولون بما أنت مشغول به نخاف أن يقف ميزاننا على هذه الحسنة”، وإذا برجل -كما قال- ليس لديه إلا حسنة واحدة، فقال له خذ هذه الحسنة أدخل بها الجنة وأنا من أهل النار.

وأضاف أحمد القطان، أنّ الله سأل عبده: “من أين لك هذه الحسنة”، فقال من عند فلان، فقال تعالى: “ائتوني به”، فسأله لمَ فعلتَ هذا، فأجاب: “يا ربي هذا عبد وقف ميزانه على حسنة وما عندي غيرها قلت يدخل الجنة وأدخل النار”.

فقال الله تعالى له: “لن تكون أكرم مني على عبدي خذ بيد أخيك وادخلا الجنة”.

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وأضاف الداعية الكويتي الراحل أحمد القطان: “إن الله لا تعجزه حسنة ولكنه يريد أن يبين لنا سعة رحمته في ذلك اليوم”.

واستدرك بنبرة مؤثرة: “ربّ مثل هذا الرب العظيم يعصى… ربّ مثل هذا الرب العظيم يهجر”.

وصمت برهة، وقد بدت عليه علامات الحزن واختنق صوته بالعبَرات، وتابع: “أيها المذنبون أيها الخطائون لا تيأسوا من رحمة الله فهو يناديكم في كتابه هذه الليلة –يقصد ليلة القدر– ويقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون”.

وفاة الشيخ أحمد القطان

وتوفي الشيخ أحمد القطان، الإثنين 23 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاماً.

وقبل وفاته بأيام، دخل الشيخ أحمد القطان المستشفى، وتمّ وضعه في الرعاية المركزة وفق ما أعلنته أسرته وقتَها دون الخوض في تفاصيل وضعه الصحي.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل حينَها صورةً لورقة عليها بعض العبارات، قالوا إنها وُجدت في ملابس الداعية الكويتي البارز أحمد القطان بعد وفاته.

دعاء القطان بخطّ يده

وتظهر صورة الورقة المتداوَلة، والتي قيل إن “القطان” كتبها بخط يده قبل وفاته، ووجدت في ملابسه دعاء كتبه الداعية الكويتي الراحل.

هذه الورقه وجدوها في جيب الشيخ المرحوم أحمدالقطان بوعبدالله في ملابسه وهو بالمستشفي رحمة الله 🤲😥 pic.twitter.com/iwgQRSb725 — ابوالشمقمق 🇰🇼 (@m69mf) May 28, 2022

وجاء في نصّ هذا الدعاء كما رصدت (وطن): “اللهم استودعتك قلبي فلا تجعل به إلا أنت.. واستحفظتك لا إله إلا الله فذكرنيها عند الموت”.

والداعية الكويتي البارز من مواليد عام 1946، وتخرّج في معهد المعلمين بالكويت في العام 1969.

وبدأ الشيخ أحمد القطان مسيرته من السبعينيات، ودافع عن بلاده الكويت ضد الغزو العراقي، وسافر آنذاك لعدة دول عربية شرح فيه قضية بلاده ودعمها حتى التحرير.

وتأتي من أبرز مؤلفات الشيخ القطان، سلسلة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة، وكذلك تربية الأولاد في الإسلام، بالإضافة لخواطر داعية.