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لن تصدق ما حدث لهذا الرجل بعد أن حاول تنظيف أنفه بقوة!

أصيب الرجل بشلل تام في عضلات ظهره وبطنه بعد أن قام بتنظيف أنفه

كتب ايمان الباجي
لن تصدق ما حدث لهذا الرجل بعد أن حاول تنظيف أنفه بقوة! watanserb.com
أصيب الرجل بالشلل التام بعد أن قام بتنظيف أنفه بقوة
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وطن– أصيب رجل من أستراليا بالشلل التام وخلع في الرقبة بعد أن قام بتنظيف أنفه بقوة.

في حديثها إلى وسائل التواصل الإجتماعي، كشفت زوجته كيرستي برونر، البالغة من العمر 34 عامًا، كيف سمعت في 2 يناير من العام الماضي “صوتا قويََا قادمًا من حمامها.”

حيث قالت:”هرعت إلى إلى مكان الصوت ووجدت زوجي ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، بعد أن سقط وارتطمت رقبته بمقعد الحمام، مما تسبب في إصابة حبله الشوكي بعد الفحوصات الطبية.”

كيرستي برونر وزوجها

وأضافت وهي أم لأربعة أطفال، أن شريكها، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، قال إن “لديه شعور بأن شيئًا سيئًا سيحدث.”

بعد هذا الحادث الفظيع، خضع زوجها لعملية جراحية إستمرت ست ساعات. وقضى الأشهر الستة التالية في المستشفى وإعادة التأهيل.

أُصيب بالشلل

وقالت زوجته في هذا الإطار:”كنت أشعر بالقلق الشديد. في نهاية المطاف اتصلوا وقالوا إنه أصيب بخلع في رقبته نتيجه إصطدامه بمقعد المرحاض، مما تسبب في إصابة حبله الشوكي. ولم يعرف مدى الإصابات حتى أجروا الجراحة والاختبارات.”

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Man is left unconscious and paralysed from the neck down after simply blowing his nose - World News - Mirror Online

لم يتعاف شريكها من هذا الحادث وأصيب بشلل في العضلات وفي عضلات منتصف الظهر والبطن، وقد تم إخبار الزوجين بأن شفائه التام أمر غير محتمل، وفقا لما أورده موقع “indy100“.
المصدرموقع indy100، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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