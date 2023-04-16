لن تصدق ما حدث لهذا الرجل بعد أن حاول تنظيف أنفه بقوة!

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وطن– أصيب رجل من أستراليا بالشلل التام وخلع في الرقبة بعد أن قام بتنظيف أنفه بقوة.

في حديثها إلى وسائل التواصل الإجتماعي، كشفت زوجته كيرستي برونر، البالغة من العمر 34 عامًا، كيف سمعت في 2 يناير من العام الماضي “صوتا قويََا قادمًا من حمامها.”

حيث قالت:”هرعت إلى إلى مكان الصوت ووجدت زوجي ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، بعد أن سقط وارتطمت رقبته بمقعد الحمام، مما تسبب في إصابة حبله الشوكي بعد الفحوصات الطبية.”



وأضافت وهي أم لأربعة أطفال، أن شريكها، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، قال إن “لديه شعور بأن شيئًا سيئًا سيحدث.”



بعد هذا الحادث الفظيع، خضع زوجها لعملية جراحية إستمرت ست ساعات. وقضى الأشهر الستة التالية في المستشفى وإعادة التأهيل.

أُصيب بالشلل

وقالت زوجته في هذا الإطار:”كنت أشعر بالقلق الشديد. في نهاية المطاف اتصلوا وقالوا إنه أصيب بخلع في رقبته نتيجه إصطدامه بمقعد المرحاض، مما تسبب في إصابة حبله الشوكي. ولم يعرف مدى الإصابات حتى أجروا الجراحة والاختبارات.”

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