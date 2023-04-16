الأحد, أبريل 16, 2023
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الهدهد

إهانة وسخرية من اللحية.. تقليد عادل الكلباني في “استوديو 23” (فيديو)

الحلقة شملت حوار مفترض بين الداعية السعودي الكلباني والإعلامي عبدالله المديفر، حيث سخر مقدم البرنامج من لحية عادل الكلباني وأظهره أيضا أن كل همه الظهور في الإعلانات التجارية

كتب خالد الأحمد
تقليد عادل الكلباني watanserb.com
تقليد عادل الكلباني
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وطن- أثار تقليد برنامج “استديو 23” لإمام المسجد الحرام السابق في المملكة العربية السعودية الشيخ “عادل الكلباني” في أحدث حلقاته، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل بالسعودية.

تقليد عادل الكلباني في “استديو 23”

وظهر الممثل السعودي “خالد الفراج” وهو يؤدي شخصية مذيع يحاور الكلباني في برنامج “استوديو 23” الفكاهي حيث ظهر معه شخص آخر يتقمص شخصية الداعية السعودي باسم “الدكتور حلبان الحلباني.

وتدور أحداث الحلقة حول استقبال الشيخ “حلبان” في برنامج ستوديو 22 ويبدو مشغولاً بالظهور في الإعلانات التجارية والترويج لبعض المنتجات من خلال الإعلانات.

وتجسد التقليد على شكل حوار إعلامي بين مقدم برامج وضيف يدعى الدكتور حلبان الحلباني، وتناول المشهد سؤال المقدم لـ الدكتور حلبان عن سؤال يتراود بين المتابعين وهو “لماذا الدكتور حلبان يصبغ لحيته إلى الآن؟”

ليجيب متقمص شخصية الكلباني، في مشهد اعتبره كثيرون سخرية متعمدة من اللحية:” هذه وصفة لدي مكونة من ورق سدر وبيض حمام يتم خلطهم مع بعض ووضعهم في قالب.. وتضع يدك فيه لمدة 3 أيام ومن ثم تشرب وستلاحظ الفرق من الأسفل إلى الأعلى.”

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وسأله المذيع: كم عندك متابعين على السوشيال ميديا؟، فرد عليه “لدي مليون والحمد لله”. وتابع تم تغيير حسابي من “آت حلبان حبة إلى آت حلبان حبتين.”

إلا أن السؤال الأخير أغضب الدكتور “حلبان” وجعله يخرج من الاستوديو، حيث كان السؤال: “لماذا الدكتور حلبان لم يبارك لفريق الهلال بالميدالية الفضية العالمية حتى الآن؟”.

الشيخ عادل الكلباني عن تقليده في ستوديو 22 " أظن أن المسألة ستصل إلى القضاء"
الشيخ عادل الكلباني عن تقليده في ستوديو 22 ” أظن أن المسألة ستصل إلى القضاء”

الكلباني سبق أن توعد بمقاضاة “استديو 23”

وسبق أن توعد الشيخ عادل الكلباني العالم الماضي، باللجوء إلى مقاضاة مقلديه في استوديو 23 على قناة “ام بي سي مصر“.

وقال في تغريدة على حسابه في” تويتر” بعد حلقة مماثلة لحلقة اليوم عرضت بذات البرنامج العام الماضي:”الحمد لله نحن في عصر الحزم والعزم واللي ما أدبوه أهله تؤدبه المحاكم”.

وأرفق تغريدته بنص المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية التي تنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق من يشهر بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل و تقنيات المعلومات المختلفة.

وكان الشيخ الكلباني قد قال رداً على سؤال للإعلامي “علي العلياني” عبر برنامجه “مراحل” على قناة SBc، حول انطباعه عقب تقليده في (استديو 23): أنا لم أشاهد التلفاز في هذه الوقت ولكن أُرسل لي، وهناك فرق كبير بين السخرية والكوميديا، وأظن أن المسألة سوف تصل إلى القضاء.

وأضاف: التقليد كان لشيء فيه عمل وطني يتبع موسم الرياض، وهي كانت إعلانات رسمية وطنية لخدمة البلاد والعباد مختتمًا بتأكيداته أنه مُصرّ على اللجوء إلى القضاء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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