إهانة وسخرية من اللحية.. تقليد عادل الكلباني في “استوديو 23” (فيديو)

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وطن- أثار تقليد برنامج “استديو 23” لإمام المسجد الحرام السابق في المملكة العربية السعودية الشيخ “عادل الكلباني” في أحدث حلقاته، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل بالسعودية.

تقليد عادل الكلباني في “استديو 23”

وظهر الممثل السعودي “خالد الفراج” وهو يؤدي شخصية مذيع يحاور الكلباني في برنامج “استوديو 23” الفكاهي حيث ظهر معه شخص آخر يتقمص شخصية الداعية السعودي باسم “الدكتور حلبان الحلباني.

وتدور أحداث الحلقة حول استقبال الشيخ “حلبان” في برنامج ستوديو 22 ويبدو مشغولاً بالظهور في الإعلانات التجارية والترويج لبعض المنتجات من خلال الإعلانات.

وتجسد التقليد على شكل حوار إعلامي بين مقدم برامج وضيف يدعى الدكتور حلبان الحلباني، وتناول المشهد سؤال المقدم لـ الدكتور حلبان عن سؤال يتراود بين المتابعين وهو “لماذا الدكتور حلبان يصبغ لحيته إلى الآن؟”

ليجيب متقمص شخصية الكلباني، في مشهد اعتبره كثيرون سخرية متعمدة من اللحية:” هذه وصفة لدي مكونة من ورق سدر وبيض حمام يتم خلطهم مع بعض ووضعهم في قالب.. وتضع يدك فيه لمدة 3 أيام ومن ثم تشرب وستلاحظ الفرق من الأسفل إلى الأعلى.”

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وسأله المذيع: كم عندك متابعين على السوشيال ميديا؟، فرد عليه “لدي مليون والحمد لله”. وتابع تم تغيير حسابي من “آت حلبان حبة إلى آت حلبان حبتين.”

إلا أن السؤال الأخير أغضب الدكتور “حلبان” وجعله يخرج من الاستوديو، حيث كان السؤال: “لماذا الدكتور حلبان لم يبارك لفريق الهلال بالميدالية الفضية العالمية حتى الآن؟”.

الكلباني سبق أن توعد بمقاضاة “استديو 23”

وسبق أن توعد الشيخ عادل الكلباني العالم الماضي، باللجوء إلى مقاضاة مقلديه في استوديو 23 على قناة “ام بي سي مصر“.

وقال في تغريدة على حسابه في” تويتر” بعد حلقة مماثلة لحلقة اليوم عرضت بذات البرنامج العام الماضي:”الحمد لله نحن في عصر الحزم والعزم واللي ما أدبوه أهله تؤدبه المحاكم”.

بحمد الله نحن في عصر الحزم والعزم,

واللي ما أدبوه أهله تأدبه المحاكم pic.twitter.com/LtnrAtbNTL — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) April 4, 2022

وأرفق تغريدته بنص المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية التي تنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق من يشهر بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل و تقنيات المعلومات المختلفة.

وكان الشيخ الكلباني قد قال رداً على سؤال للإعلامي “علي العلياني” عبر برنامجه “مراحل” على قناة SBc، حول انطباعه عقب تقليده في (استديو 23): أنا لم أشاهد التلفاز في هذه الوقت ولكن أُرسل لي، وهناك فرق كبير بين السخرية والكوميديا، وأظن أن المسألة سوف تصل إلى القضاء.

توّعد الشيخ عادل الكلباني باللجوء إلى القضاء بعد تقليده على "استديو 22" في mbc، مساء أمس، لافتاً إلى أن هناك فرقًا بين السخرية والاستهزاء والكوميديا.

وقال: أنا لم أشاهد التلفاز في هذه الوقت ولكن أُرسل لي، وهناك فرق كبير بين السخرية والكوميديا، وأظن أن المسألة سوف تصل إلى القضاء pic.twitter.com/LQJtFqDmzQ — موسى مدهس (@mmmnnn17) April 4, 2022

وأضاف: التقليد كان لشيء فيه عمل وطني يتبع موسم الرياض، وهي كانت إعلانات رسمية وطنية لخدمة البلاد والعباد مختتمًا بتأكيداته أنه مُصرّ على اللجوء إلى القضاء.