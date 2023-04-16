الأحد, أبريل 16, 2023
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الهدهد

أخيرا.. كشف لغز مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي في سلطنة عمان

شرطة عُمان السلطانية كرست جهودها للبحث عن الشيخ محمد الهنائي المفقود منذ، مساء الخميس الماضي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية

كتب فهمي الورغمي
مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي watanserb.com
مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي
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وطن- أعلنت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكنها من كشف لغز قضية مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي بولاية بهلاء، الخميس الماضي.

الكشف عن ملابسات مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي

وكانت وسائل إعلام عمانية قد أكدت وفاة الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي، شيخ الهنائيين، في ظروف غامضة، يوم الخميس الماضي.

ووُجد الشيخ المفقود، مفارقًا للحياة في إحدى المناطق النائية بولاية بهلاء.

وبعد صمت دام لأيام، أعلنت شرطة عمان السلطانية إلقاء القبض على المتورطين في جريمة قتل الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي.

وأعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم، الأحد، “تكمنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من كشف قضية قتل المواطن الواقعة بولاية بهلاء بتاريخ الخميس 13 إبريل 2023.”

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وأضافت أنه “تم توقيف عدد من المواطنين المتهمين لضلوعهم في ارتكاب الجريمة، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم”.

مقتل الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي
مقتل الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي

لغز وفاة الشيخ محمد بن سعود الهنائي

أثارت الوفاة المسترابة والغامضة للشيخ الهنائي، تفاعلا واسعا بين العمانيين الذين طالبوا بضرورة كشف حيثيات وفاته.

وتباينت الأقوال والمعطيات حول سبب وفاته، ما إذا كان قد فارق الحياة بصفة طبيعية أو أنه قد تعرض لمكروه في الفترة التي قضاها خارج منزله والتي أعلنت عائلته خلالها أنه “مُختفٍ”.

وكان آخر ظهور للشيخ محمد الهنائي بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن بعض أقاربه هو، مساء يوم الخميس.

حيث نقلت صحيفة “أثير” العمانية، على خلفية تواصلها مع أحد أقارب المفقود، توضيحه “بأن المغفور له كان قد خرج من منزله في ولاية بهلاء ظهر الخميس الماضي، مؤكدًا بأنه لم يكن يعاني من أي حالة صحية”.

وعلى صعيد متصل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة برسائل التزية وتعظيم الأجر في فقيد البلاد، الشيخ محمد بن سعود الهنائي.

حيث كان للراحل، الشيخ محمد بن سعود الهنائي، مكانة مرموقة في المجتمع العماني وكذا في أروقة صنع القرار وحتى أعلى هرم السلطة في سلطنة عمان.

وتُوثق صور كثيرة حضوره فعاليات محلية رفقة السلطان الحالي هيثم بن طارق.

كما أن الشيخ الراحل محمد بن سعود الهنائي، كان شيخا لقبيلة الهنائي، وهي واحدة من أشهر وأهم القبائل الموجودة في سلطنة عمان.

وتعتبر القبيلة من القبائل الكبيرة والتي لها تاريخ عريق ومؤثر في البلاد.

المصدرتويتر، صحيفة "أثير" العمانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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