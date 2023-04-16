أخيرا.. كشف لغز مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي في سلطنة عمان

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وطن- أعلنت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكنها من كشف لغز قضية مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي بولاية بهلاء، الخميس الماضي.

الكشف عن ملابسات مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي

وكانت وسائل إعلام عمانية قد أكدت وفاة الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي، شيخ الهنائيين، في ظروف غامضة، يوم الخميس الماضي.

ووُجد الشيخ المفقود، مفارقًا للحياة في إحدى المناطق النائية بولاية بهلاء.

وبعد صمت دام لأيام، أعلنت شرطة عمان السلطانية إلقاء القبض على المتورطين في جريمة قتل الشيخ محمد بن سعود بن بدر الهنائي.

وأعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم، الأحد، “تكمنها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من كشف قضية قتل المواطن الواقعة بولاية بهلاء بتاريخ الخميس 13 إبريل 2023.”

تمكنت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من كشف قضية قتل المواطن الواقعة بولاية بهلاء بتاريخ الخميس ١٣/ إبريل/ ٢٠٢٣م وتم توقيف عدد من المواطنين المتهمين لضلوعهم في ارتكاب الجريمة، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 16, 2023

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وأضافت أنه “تم توقيف عدد من المواطنين المتهمين لضلوعهم في ارتكاب الجريمة، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقهم”.

لغز وفاة الشيخ محمد بن سعود الهنائي

أثارت الوفاة المسترابة والغامضة للشيخ الهنائي، تفاعلا واسعا بين العمانيين الذين طالبوا بضرورة كشف حيثيات وفاته.

وتباينت الأقوال والمعطيات حول سبب وفاته، ما إذا كان قد فارق الحياة بصفة طبيعية أو أنه قد تعرض لمكروه في الفترة التي قضاها خارج منزله والتي أعلنت عائلته خلالها أنه “مُختفٍ”.

وكان آخر ظهور للشيخ محمد الهنائي بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن بعض أقاربه هو، مساء يوم الخميس.

حيث نقلت صحيفة “أثير” العمانية، على خلفية تواصلها مع أحد أقارب المفقود، توضيحه “بأن المغفور له كان قد خرج من منزله في ولاية بهلاء ظهر الخميس الماضي، مؤكدًا بأنه لم يكن يعاني من أي حالة صحية”.

وعلى صعيد متصل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة برسائل التزية وتعظيم الأجر في فقيد البلاد، الشيخ محمد بن سعود الهنائي.

حيث كان للراحل، الشيخ محمد بن سعود الهنائي، مكانة مرموقة في المجتمع العماني وكذا في أروقة صنع القرار وحتى أعلى هرم السلطة في سلطنة عمان.

من قتل هذا الوجه الصبوح لا يحمل في قلبه ذرة من الإنسانية..رحل عن عالم الدنيا الفانية إلى دار الخلود..الفلوس تعمى النفوس..حسب الروايات بأنه في طور توزيع زكاته بعشرات الآلاف..رحم الله #الشيخ_محمد_بن_سعود_الهنايي وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. pic.twitter.com/5ahDUVNAL1 — د.خالد بن علي الخوالدي (@khalid1330) April 14, 2023

وتُوثق صور كثيرة حضوره فعاليات محلية رفقة السلطان الحالي هيثم بن طارق.

كما أن الشيخ الراحل محمد بن سعود الهنائي، كان شيخا لقبيلة الهنائي، وهي واحدة من أشهر وأهم القبائل الموجودة في سلطنة عمان.

وتعتبر القبيلة من القبائل الكبيرة والتي لها تاريخ عريق ومؤثر في البلاد.